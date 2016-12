×

Od 27. do 30. 12. se bude v Hamburku konat konference Chaos Communication Congress zaměřená především na počítačovou bezpečnost. Pro ty, kteří se nezúčastní, se na různých místech po světě pořádají setkání Congress Everywhere. Přijďte se i vy podívat na přenos z konference a popovídat si o prezentovaných i dalších tématech do pražského hackerspace brmlab.

The Document Foundation představila koncept MUFFIN (My User Friendly & Flexible INterface). Jedná se o 4 uživatelská rozhraní LibreOffice. Uživatel si bude moci vybrat to své pravděpodobně již ve verzi LibreOffice 5.3. Ukázka rozhraní Notebook Bar ( Ribbon , Pás karet ) také na blogu designérů LibreOffice.

Neionizující záření

26.11. 22:40

Ionizující záření

Kdysi dávno pod jedním z mých příspěvků proběhla krátká diskuse týkající se účinků ionizujícího záření na živou hmotu. Dneska se na to pokusím navázat, ale popořadě. Prvně definice.

alias ionizující radiace a nebo také prostě a jednoduše lidově známo jako „radiace“ je záření, které má dostatečnou kinetickou energii k vyražení elektronů z atomů či molekul, tedy k jejich ionizaci. Takové záření má poměrně známé účinky v případě působení na živý materiál a má vyhrazeno i svůj mezinárodně uznávaný symbol:

Takové záření bývá nejčastěji emitováno při radioaktivním rozpadu/přeměně jádra některého radionuklidu, ovšem není to nutná podmínka. Mezi ionizující záření řadíme především:

Alfa záření – proud alfa částic; silně ionizující avšak také nejméně pronikavý druh záření, dá se odfiltrovat listem papíru.

Beta záření – proud beta částic či volných elektronů/pozitronů; méně ionizující avšak o to pronikavější druh záření k jehož odstínění už je potřebný alespoň velmi tenký plátek kovu, kupř. hliníková fólie

Gama záření – vysoce energetické elektromagnetické záření s vlnovou délkou menší než 10 pikometrů a frekvencemi nad 10 exahertzů; velmi pronikavý druh záření, obtížně stínitelný (nejlépe silnými olověnými pláty), velká množství tohoto záření jsou emitována kupř. v případě jaderného výbuchu

X-rays alias Rentgenovo záření – asi netřeba blíže popisovat. Hojně využívaný druh záření v radiologii s velmi krátkou vlnovou délkou a dobrou penetrací různorodým materiálem. Setká se s ním každý na oddělení RTG v libovolné nemocnici.

Velmi tvrdé ultrafialové záření – záření s energií větší než 10eV (do 124nm vlnové délky). Toto záření zhruba koresponduje s ionizační energií kyslíku a vodíku a přichází především z vesmíru a slunce. Není potřeba se ovšem obávat, protože reaguje s kyslíkem (s kyslíkem za vzniku ozónu; z jisté části je tak vlastně prospěšné) a dusíkem v naší atmosféře která ho tak účinně stíní.

Neutronové záření – volný proud neutronů, který není sám o sobě ionizující avšak skrze proces neuronové aktivace je schopen radioaktivitu u běžných materiálů vyvolat; díky vysoké kinetické energii jeden z nejnebezpečnějších druhů s kterým se můžeme setkat při termojaderné explozi či v urychlovačích.

Neionizují záření

Definováno jako jakýkoliv jiný druh elektromagnetického záření, který nenese dostatečné množství energie k přímé ionizaci atomů či molekul. Mezi takové záření se řadí vše od UVA (černé světlo) přes viditelné světlo, infračervené záření, mikrovlny, radiové vlny, dlouhé vlnové délky až po statická elektromagnetická pole. Neionizující záření není samo o sobě pro biologický materiál nijak nebezpečné, ovšem mezi nebezpečné známé účinky patří:

Fotoionizace či dostatečné dávky viditelné části a infračerveného záření, které mohou způsobit excitaci elektronů – týká se to především velmi silných laserů 1 (Titanovo-safírové lasery). Taková zařízení mají dedikován vlastní výstražný symbol, kterým musí být označena:



Přímý ohřev, či ohřev skrze indukované proudy – v první řadě hrozí nebezpečí popálenin než čehokoliv jiného. Tyto efekty mají mikrovlny, viditelná porce světla a IR záření v dostatečných dávkách ovšem ve výjimečných případech se může týkat i nižších frekvencí.

Jakékoliv neionizující záření nemá dostatečné množství energie k ionizaci atomů však může šoupat s konfigurací valenčních vrstev atomů či může měnit spin (magnetická rezonance). Ty se projevují termálními efekty, tedy stejné nebezpečí jako v předchozím bodě – popáleniny.

Výstražný symbol:

Rozdíly

Hranice mezi ionizujícím a neionizujícím zářením není pevně stanovena, protože ionizační potenciál různých prvků je taktéž různý. Ovšem jeden rozdíl i tak mezi nimi je. Ionizující záření se mnohem snáze díky svým účinkům měří.

Pro pořádek dodám že v současné době nejsou známy žádné mutagenní účinky v případě působení neionizujícího záření na živou tkáň ani fakt že by nějaké mutagenní účinky neionizující záření mělo způsobovat, ovšem jde o předmět probíhajícího vědeckého zkoumání.

RADIO VATICANA - Santa Maria di Galeria

Krátká verze

V roce 1957 nechal Svatý stolec na předměstí Říma poblíž italské vesnice Cesano vybudovat s velkou slávou radiovou stanici…radiovou stanici…ono je to spíš velice solidní pole vysílačů za které by se ani soudruzi z SSSR se svými radary nemuseli vůbec stydět. Viz StreetView z oblasti. Vysílače vysílají „Slovo Boží“ resp. slovo papežovo na krátkých a středních vlnách do celého světa. Vysílací výkon v součtu dost pravděpodobně přesahuje 1MW energie.

Problémy začaly když se v oblasti poblíž vysílačů začali usidlovat rezidenti z blízkého Říma. Vysílání je tak silné, že rádio svým vysíláním ruší špatně odstíněné elektrické spotřebiče a dokonce natolik silné, že se dle obyvatelů indukuje i na trubkách kovových dešťosvodů. Mnohem vážnější problém ovšem je, že dle výzkumu nařízeného krajem je v okruhu 6km od vysílače až 7× vyšší pravděpodobnost výskytu leukémie či jiných zhoubných onemocnění u dětí v kategorii 0-14let než je průměr v celé zemi![2] Dle jezuitského řádu provozujícího rádio je celá událost samozřejmě pouhou náhodou, která nemá s vysíláním rádia nic společného a dlouhé roky se vede spor o to aby rádio své vysílání přerušilo či alespoň omezilo vysílací výkon. Celá situace se značně komplikuje ještě tím, že pozemky na kterých jsou vysílače umístěny byly v roce 1952 prohlášeny Italskou Republikou za zahraniční území Vatikánského státu, takže vlastně jde o mezinárodní spor který se nedá vyřešit dle národního práva ale musí se řešit jako spor mezinárodní. Dodám, že nařízené měření zjistili překročení národních Italských limitů pro vysílání a to hned 3× a že samotný řád/stolec (či kdo o tom vlastně rozhoduje) spíš přizná, že země není placatá než že přestane vysílat do světa.

Podrobnosti viz v článku na Wikipedii.

Dlouhá verze

the Invisible Word

Můj názor

Osobně se považuju spíš více za skeptika, no na druhou stranu jsem radši o něco malinko stáhl výkon na všech vysílačích na kterých můžu, čistě pro jistotu samozřejmě Není vůbec potřebné aby to pražilo do vzduchu víc než je potřeba, především když je všeobecně známo že frekvence 2,4Ghz v nelicencovaném pásmu je rezonanční frekvencí vody a když jedna anténa mi leží téměř u hlavy. Osobně by mě ani nenapadlo se tímto problémem zabývat, no bohužel se stalo. Napadá vůbec někoho jak změřit či vypočítat efektivní kumulativní dávku veškerého neviditelného neionizujícího záření za určitou dobu v místě expozice? Slyšel už někdo o podobném případě? Přecejen je pravdou že docela silných vysílačů je v okolí poměrně dost a v podstatě vysílají nepřetržitě od dob mého narození, den co den, 24/7. Když už jsem omezil spotřebu masa na minimum, zavrhl kapitalismus jako budoucnost rozvoje naší socialistické federace republik, mohl bych ještě v rámci osvětových opatření odfiltrovat nadbytečný elektrosmog ze svého pokoje pro pokoj v mé skromné buddhistické duši. Ostatně ne náhodou by se dalo motto kurie přepsat na „Absence of evidence isn't evidence of absence“[2]. Vaše ctěné názory a náměty na flejm prosím zanechávejte v sekci určené pro komentáře.

Zná-li někdo jiné zdroje, sem s nimi. Za sledované období 1987-1998, 40 dospělých a 8 dětí zemřelo vlivem leukémie – za data díky Matlákovi

