Velmi dlouhou dobu mi lezla krkem samplovací nátura enginu hry DOOM (též známo jako idTech1 ). Textury samotné mají vcelku nízké rozlišení (64x64 pixelů jestli se dobře pamatuju) nicméně vzhledem k omezením dané HW té doby naprosto dostačující. Jenže stačí se přiblížit ke stěně a na obrazovce není nic jiného než obří pole kostek/pixelů. Což platí do dnešního dne.

To mi samozřejmě nedalo, stáhnul jsem si zdrojové kódy Legacy DOOMu a cca. rok zpátky jsem do toho začal rýt. Udělal sem si pár screenshotů a dneska jsem na ně narazil a vzhledem k tomu že mám v úmyslu promazat disk, tak se o ně podělím aspoň tady, ani mi zbytečně nehnijou na disku. Stejně jsem to chtěl udělat už dávno.

Engine

Samotné vykreslování je velice jednoduché. Starají se o něj dvě rutiny: R_DrawColumn_8(void) a R_DrawSpan_8(void) v r_draw8.c:

// ========================================================================== // SPANS // ========================================================================== // Draws the actual span. // //#ifndef USEASM //Hurdler: in tmap.nas the old func is now called R_DrawSpan_8a // [WDJ] Boom func modified several times void R_DrawSpan_8(void) { // [WDJ] was ULONG=32bit, use uint_fast32_t which can exceed 32bit in size. register uint_fast32_t xfrac; register uint_fast32_t yfrac; register byte *dest; register int count; #ifdef RANGECHECK if (ds_x2 < ds_x1 || ds_x1 < 0 || ds_x2 >= rdraw_viewwidth || (unsigned) ds_y > rdraw_viewheight) { I_SoftError("R_DrawSpan: %i to %i at %i

", ds_x1, ds_x2, ds_y); return; } #endif xfrac = ds_xfrac & flat_imask; yfrac = ds_yfrac; dest = ylookup[ds_y] + columnofs[ds_x1]; // We do not check for zero spans here? count = ds_x2 - ds_x1; // [WDJ] note: prboom has while(count) do { // Lookup pixel from flat texture tile, // re-index using light/colormap. *dest = ds_colormap[ds_source[((yfrac >> flatfracbits) & (flat_ymask)) | (xfrac >> FRACBITS)]]; dest++; // Next step in u,v. xfrac += ds_xstep; yfrac += ds_ystep; xfrac &= flat_imask; } while (count--); } //#endif USESASM

// NOTE: no includes because this is included as part of r_draw.c // //----------------------------------------------------------------------------- // [WDJ] Window limit checks have been added to all the callers of colfunc(). // ========================================================================== // COLUMNS // ========================================================================== // A column is a vertical slice/span of a wall texture that uses // a has a constant z depth from top to bottom. // #define USEBOOMFUNC #ifndef USEASM #ifndef USEBOOMFUNC void R_DrawColumn_8(void) { register int count; register byte *dest; register fixed_t frac; register fixed_t fracstep; count = dc_yh - dc_yl + 1; // Zero length, column does not exceed a pixel. if (count <= 0) return; #ifdef RANGECHECK // [WDJ] Draw window is actually rdraw_viewwidth and rdraw_viewheight if ((unsigned) dc_x >= rdraw_viewwidth || dc_yl < 0 || dc_yh >= rdraw_viewheight) { I_SoftError("R_DrawColumn: %i to %i at %i

", dc_yl, dc_yh, dc_x); return; } #endif // Framebuffer destination address. // Use ylookup LUT to avoid multiply with ScreenWidth. // Use columnofs LUT for subwindows? dest = ylookup[dc_yl] + columnofs[dc_x]; // Determine scaling, // which is the only mapping to be done. fracstep = dc_iscale; frac = dc_texturemid + (dc_yl - centery) * fracstep; // Inner loop that does the actual texture mapping, // e.g. a DDA-lile scaling. // This is as fast as it gets. do { // Re-map color indices from wall texture column // using a lighting/special effects LUT. *dest = dc_colormap[dc_source[(frac >> FRACBITS) & 127]]; dest += vid.ybytes; frac += fracstep; } while (--count); }

V podstatě je to primitivní. Textury jsou připraveny v paměti (předpokládám že se načítají při načítaní levelu) a pak jsou do cílového bufferu kopírovaný řádek po řádku ve smyčkách s tím že se u nich uplatňuje dopředu vypočtená geometrie a paletové posuny (původní vanilla DOOM běžel v DOSu ve VGA módu 13h, tedy 8-bitové barevné hloubce s barevnou paletou) v závislosti na vzdálenosti od pozorovatele či aktivním power-upu. Stěny jsou vykreslovány od vrchu dolů, zem a strop zleva doprava. Jako poslední se přes ně vykreslý sprajty (Things). Celé se to překlopí do framebufferu a to je celý slavný DOOM. Dodám že původní rutiny psal John Carmack, musely být optimalizované a napsané v assembleru aby je zvládala i běžná tři-osum-šestka (tehdy běžně dostupný HW) a věřte nevěřte, jsou ve zdrojácích dodnes i když jen jako volitelný přepínač v době kompilace. A proto taky škálování textur ve hře je NNI.

Flip-Flop

První nápad byl přehazovat barvy z barevné palety o jednu barvu vedle při tom jak jsou rutiny pro vykreslování volané. Liché volání – barva zůstane taková jak má být, sudé volání – vykreslí se barva o jednu adresu navíc.

Jak je vidět, mnou navržený algoritmus je nevalné kvality, jednak protože místo rozumného ditheru kreslí spíš čáry a jednak protože barevné přechody mezi jednotlivými barvami v paletě jsou někdy tak malé že je to sotva postřehnutelné okem a přitom se kostičky nikam nevytratí. U čtvrtého obrázku jsem doufal že dostanu pěkný skybox, místo toho je sotva vidět nějaký rozdíl oproti klasickému vykreslování.

Naprostou kuriozitou jsou pak velmi temná místa kde už je barevný prostor tak malý, že temná místa mají furt jednu a tu samou barvu a hned vedle běžné palety je barevná paleta pro Invulnerability power-up (taková ta zelená koule která garantuje hráči nesmrtelnost na určitou dobu a přitom obrazovku zabarví do odstínu šedé a bílé barvy) a je jasně vidět že vykreslovač do ní šahá. Když nic jiného, je to aspoň zajímavé jako demonstrace toho jak flip-flop funguje.

Random number generator

Jak pravý staré známe pořekadlo: „Nejde-li to po dobrém, musí to jít po zlém“. A přesně podle něj jsem taky pokračoval. Přimo do vykreslovací rutiny jsem nacpal funkci rand(), trochu modulární aritmetiky a začal vybírat barvy z palety zcela náhodně! Výsledek je ten že to přidá do hry něco jako filmový šum (ve statických obrázcích to není vidět, ale když hra jede tak prostě i když hráč nic nedělá a stojí, obrazovka šumí jako starý zašuměný film ) a také to že je to šíleně náročné na procesor takže nic víc jako demonstrace to ani sloužit nemůže. V odborné hantýrce se tento druh šumu nazývá speckling, není to vůbec nic světoborného a aspoň pro demonstraci je to dobré:

U tohoto se mi potvrdily dvě věci, které jsem si už dávno myslel a sice:

I pokud by se mi podařilo vymyslet sebelepší texturovací algoritmus, hra byla stavěná na to a vyloženě počítá s tím, že škálování bude probíhat metodou bodového samplování. Různé přepínače, lampy a polovina grafiky spoléhá na to že vykreslování bodů textur (texelů) je ortogonální a pokud ne, hrany některých textur budou rozmazané a nepěkné. Tomu by se dalo předejít nějakou maskou, která by specifikovala které hrany na textuře nechat tak jak jsou a dithrování by se týkalo jen vnitřku textury, jenže to považuji už za overkill a příliš náročné na implementaci než abych se tím zabýval.

Barevná paleta je sílou a zároveň slabostí enginu samotného. U velmi temných míst je prostor mezi barvami tak strašně malý, že i kdyby byl vykreslovací algoritmus sebelepší, stejně bych se nezbavil úplně posterizace jak je vidět z posledního screenshotu. A nakonec. Ta mi zas až tak moc nevadí, takže proč si přidávat práci?

Unreal texture coordinate space dither

Na sklonku éry SW renderování, tedy těsně před nástupem hardwarově akcelerovaného vykreslování grafika ve hrách s něčím takovým bojoval každý. Velmi dobře bylo filtrování textur pořešeno v Unreal enginu (verze 1). To mělo nějakou formu ditheru (ono u těch těxtur, jestli se dobře pamatuju, toho bylo víc) který vypadal velice dobře a zároveň byl natolik rychlý, že plně polygonální modely a architekturu s dynamickým osvětlováním a veškerou herní logikou v pohodě zvládalo na procesoru vykreslovat Pentium s MMX. A věřte nevěřte Tim Sweeney byl takový sporťák, že se o tento zdařilý kousek podělil:

Unreal's software renderer uses an ordered "texture coordinate space" dither, which (at high enough resolution) looks almost like bilinear filtering. The idea is simple: at each pixel, offset your texture u,v coordinates based on an ordered dither kernel (two 2x2 lookup tables, one each for U and V, indexed by the screen location (X&1),(Y&1), prior to texel lookup. My dither kernel looks something like this: (X&1)==0 (X&1==1) +--------------------------------- (Y&1)==0 | u+=.25,v+=.00 u+=.50,v+=.75 (Y&1)==1 | u+=.75,v+=.50 u+=.00,v+=.25

Bohužel Tim Sweeney nebyl takový sporťák aby za 20 let (bože už jsem starý, abych začal leštit rakev, že?) od prvního vydání hry vydal také odpovídající zdrojový kód. Engine byl použitý poprvé ve hře Unreal a později Unreal Tournament . Takže ač to vypadá zajímavě do dnešního dne vlastně nemám páru jak to sakra všechno implementovali. Ne že by teda měl nějakou povinnost to zveřejňovat, ovšem jak tak sleduju nejsem jediný kdo na ten kód už dvacet let čeká jako slepice na flus. Strašně rád bych viděl tohle filtrování právě v DOOMu.

Nakonec dodám, že má-li někdo lepší nápad na filtrovací algoritmus, rozhodně si ho nesyslete a nebojte se o něj podělit. Třeba právě v sekci s komentáři.

