HW novinky: základní deska pro 19 grafických karet

včera 14:44 | Zajímavý článek

Příspěvek na blogu společnosti Positive Technologies informuje, že jejich výzkumný tým prozkoumal vnitřní architekturu Intel Management Engine (ME) 11 a našel způsob, jak Management Engine zakázat. K nalezení položky reserve_hap, pomocí které lze ME zakázat, použili svůj nástroj unME11 (Intel ME 11.x Firmware Images Unpacker). Pracuje se na možnosti zakázat ME přímo z nástroje me_cleaner určeného k odstranění podpory ME.

včera 06:00 | Nová verze

Byla vydána verze 2.2.0 kryptografického softwaru GnuPG (GNU Privacy Guard). Jedná se o první stabilní verzi nové řady 2.2.x. Řada 2.0.x zůstává upstreamem podporována do konce letošního roku. Nově se ve výchozím stavu hlavní program jmenuje gpg. Dosud se jmenoval gpg2 a gpg bylo vyhrazeno pro větev 1.4.x.

včera 05:00 | Humor

Konference JavaZone 2017 se blíží. Pořadatelé pokračují v tradici a před konferencí opět zveřejnili krátký film věnovaný Javě. Letos přidali i webovou stránku Jak se stát lepším programátorem ve 20 snadných krocích.

28.8. 17:00 | Komunita

Společnost SUSE slavící 25 let od svého vzniku zveřejnila na YouTube svou parodii na seriál Game of Thrones (Hra o trůny). Při této příležitosti lze připomenout parodii Game of Codes od pořadatelů konference JavaZone 2014.

28.8. 15:22 | Bezpečnostní upozornění

Bezpečnost internetové nákupní galerie MALL.cz byla narušena. Útočníci se mohli dostat k jménům, zahešovaným heslům a e-mailovým adresám zhruba 750 tisíců zákazníků. Společnost provedla potřebná bezpečnostní opatření a přistoupila také k plošnému resetu uživatelských hesel u účtů, kterých se útok mohl týkat.

28.8. 06:00 | Komunita

David Rosca nedávno oznámil, že se webový prohlížeč QupZilla (Wikipedie) stal oficiálním projektem KDE a že se hledá se pro něj nové jméno. Jméno bylo nalezeno. Z webového prohlížeče QupZilla se stal Falkon. Vývoj byl přesunut z GitHubu na Phabricator.

25.8. 05:55 | IT novinky

V listopadu 2015 společnosti Red Hat a Microsoft oznámili spolupráci v oblasti cloudu a .NET. V úterý bylo oznámeno rozšíření (YouTube) této spolupráce v prostředí hybridních cloudů. Kontejnery systému Windows Server budou podporovány OpenShiftem od Red Hatu (YouTube). OpenShift bude podporován na platformě Microsoft Azure. Microsoft SQL Server bude podporován na Red Hat Enterprise Linuxu a na OpenShiftu.

25.8. 04:44 | Komunita

Georges Stavracas na svých stránkách a také na YouTube představil nejnovější podobu systémových nastavení v GNOME. Na nové podobě se pracuje již 18 měsíců. Jako první bylo přepracováno nastavení myši a dotykového ovládání v GNOME 3.20. Následovalo nastavení klávesnice v GNOME 3.22 a tiskáren a uživatelů v GNOME 3.24. V GNOME 3.26, jehož vydání je plánováno na 13. září, je přepracováno mimo jiné nastavení sítí.

25.8. 03:33 | Nová verze

Byla vydána verze 4.12 multiplatformního prohlížeče a analyzátoru GPS logů GPXSee. Kromě drobných oprav a vylepšení je nová verze zajímavá především přidáním možnosti měnit průhlednost (jas) podkladových map. Linuxové balíčky jsou dostupné na openSUSE Build Service.

24.8. 15:44 | Zajímavý projekt