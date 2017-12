HW novinky: podzimní přehled #2

David Ježek | Hardware

Pokračujeme v přehledu novinek posledních týdnů v oblasti hardwaru. Dnes nás čekají první 10nm serverová CPU (pšššt: od Qualcommu), změny ve firemní politice MediaTeku, nová myš od Microsoftu i nová foto a video technika.

Qualcomm uvedl až 48jádrové 10nm ARM čipy Centriq 2400 pro servery

Qualcomm má rekordní příjmy, zisky i postavení na trhu. Nedávno odmítl 130 miliard dolarů od Broadcomu a uvedl novou serverovou platformu postavenou na vlastních ARM jádrech, kterých v procesoru je až 48 kousků. V tiskové zprávě se holedbá tím, že je proti současných Xeonům od Intelu lepší. Procesory pracují na frekvenci až 2,6 GHz. Firemní jádra Falkor odpovídají 64bit architektuře ARMv8, je zde 64kB+32kB L1 cache (instrukční+datová), 512kB L2 a až 60MB L3 cache, 6× DDR4-2666 (celkově až 768 GB), PCI Express 3.0 rozhraní o 32 linkách, 8× 6,0Gbit/s SATA atd. To vše v čipu o velikosti pouzdra 55×55 mm s 2808 kontakty.

MediaTek končí s nejvyššími typy ARM SoC, chce mít ty nejefektivnější

Dá se říct, že se MediaTeku na poli nejvýkonnějších ARM SoC pro smartphony a tablety už posledních pár let nedaří. Poslední informace o letošním čipu Helio X30 (10 jader, 10nm FinFET výroba) je taková, že většina výrobců upřednostnila konkurenční čipy, zejména Qualcomm Snapdragon 835, který válcuje všechny (snad kromě Applu). Pouze Meizu osadilo tento čip do své aktuální vlajkové lodi mezi smartphony, nicméně MediaTeku tak nastal druhý problém v pořadí: stále má totiž na skladu dost předchozích SoC, čipů Helio X20 (10 jader, nepovedený proces 20nm planar u TSMC – viz neúspěšný „napůl-hi-end“ smartphone Kodak Ektra). Firma tak s ohledem na razantně klesající podíl na trhu a razantně klesající zisky boj vzdává a začíná soustřeďovat své síly naopak na nižší segmenty.

Zde hodlá nabídnout řešení kvalitnější, než jakými disponuje Qualcomm. To je poměrně silné tvrzení, zatím navíc nepodepřené historickou zkušeností, ale pro tuto chvíli mu věřme. Qualcomm má vedle hi-endu na trhu vícero nižších čipů a jim by měl příští rok ve středním segmentu začít konkurovat MediaTek Helio P40. Bude vyráběn 12nm FinFET procesem (to je ten vylepšený 16nm FinFET u TSMC, jímž Nvidia vyrábí nejnovější GPU) a vedle čipů Qualcomm s cenou kolem 15 dolarů za kus má nabídnout srovnatelné parametry za 11 až 12 dolarů. Firma tak chce zvýšit svůj současný neblahý tržní podíl 15 % alespoň na 25 %.

Microsoft představil myš Classic IntelliMouse

I mezi odpůrci Microsoftu byla svého času velká skupina lidí, kteří měli v oblibě myši Microsoft, zejména model IntelliMouse Explorer 3.0. Microsoft chce po letech nešťastných hardwarových experimentů, které jej stály obrovské peníze, zkusit něco skromnějšího a na slávu této myši navázat modelem z něj vzešlým.

Microsoft Classic IntelliMouse je myší s 3200dpi snímačem (HiDPI monitory poděkují), 1000Hz komunikací, USB 2.0 rozhraním, ale jinak veskrze klasickým vzhledem, rozměry 132 × 69 × 43 mm, hmotností 129 g, cenovkou 40 dolarů a dostupností v e-shopu redmondského obra.

Sony A7R III navazuje na vlajkovou loď A9

V rámci full-frame bezzrcadlovek drží Sony stále tři typové řady: kusy bez přívlastku (AX) jsou středním modelem, v tento čas je reprezentuje zejména vlajková loď A9 se zaměřením na pekelně rychlý a přesný autofocus a další související vlastnosti; kusy značené AXS mají sice nižší rozlišení snímače, ale troufnou si na doslova brutálně vysoké hodnoty ISO; a nakonec tu máme řadu AXR, která je spíše pro krajináře (a „podobnou havěť“), kterým nabídne co nejvyšší rozlišení snímače. Nový model A7R Mark III kombinuje snímač s velkým rozlišením s některými vlastnostmi pocházejícími právě z modelu A9, což jej činí hodně zajímavým.

Srdcem je opět 42,4Mpix snímač, což naznačuje, že pro 46Mpix čip osazený v zrcadlovce D850 má Nikon opět určitou časovou exkluzivitu (jako tomu bylo u někdejšího 36Mpix FSI CMOSu z modelu Nikon D800 / D800E). K dispozici je 399 AF bodů na snímači, snímání až 10 fps (v plném rozlišení) pro až 28 nekomprimovaných RAWů, resp. 87 komprimovaných. Nechybí dva SD sloty, jeden s UHS-I, druhý s UHS-II, větší akumulátor (až 650 snímků), nový hledáček (3,69M OLED). Dynamický rozsah těla je až 15 EV, stabilizace posuvem snímače umožňuje prodloužit expozice až o 5,5 EV. Video je zde ve 4k, snímá se ve formátu Super35 v rozlišení 5176×2924, které se pak přepočítává na 3840×2160, přičemž nechybí Hybrid Log Gamma / SLog-3. Nově Sony také podporuje multi-shot á la Pentax K-1 (ukládá 4 dílčí RAWy pro následné zpracování, tedy nikoli 1× fullRGB RAW). K dispozici je na těle také USB 3.1 typu C (velmi neobvyklé). Cenovka je opět „lidová“ … lehce pod 100 tisíc korun.

Středoformátový Hasselblad (2017) a Pentax (2014) v testu DXO

Organizace DXO stojící za jednou z těch propracovanějších metodik testování fotoaparátů nedávno zveřejnila dva důležité výsledky. Aktuální 50Mpix středoformátová bezzrcadlovka Hasselblad X1D v jejích testech dosáhla skóre 102 bodů, což z ní činí papírově nejlepší fotoaparát, který testem prošel. Legrační však je, že ji koupíte o něco dráž než 3 roky starou sf zrcadlovku Pentax 645Z, která dosáhla už tehdy na 101 bodů, nicméně DXO z určitých důvodů tento test nikdy nepublikovalo, takže nešlo o oficiální výsledek. Až nyní, když je o fousek lepší Hasselblad. Skoro bych až řekl, že všechny foto značky jsou si rovny, ale některé jsou si rovnější, výsledky si ale pochopitelně přeberte, jak sami uznáte za vhodné (sluší se v tomto kontextu dodat, že nejlépe v testech DXO dopadají mezi smartphony přístroje Google Pixel, které pro Google dělá HTC, která na foto části spolupracuje s DXO – osobně bych ale při pohledu na prezentované výstupy hodnotil trochu jinak).

Sharp předvedl 8k kameru pro tokijskou olympiádu

Když už jsme minule pohovořili o nové 8k kameře RED, nemůžeme vynechat ani pokrok realizovaný přímo v Zemi vycházejícího slunce. Sharp se s nově představenou kamerou soustředí nikoli ani tak na filmový průmysl, jako spíše na TV vysílání a celý potřebný technický řetězec. Japonsko bude v roce 2020 hostit v Tokiu olympijské hry a chce, aby šlo o první hry vysílané a zaznamenané v 8k rozlišení nikoli jako dílčí technologickou demonstraci (což bylo jak v Riu 2016, tak už i v Londýně 2012), ale plnohodnotně. Kamera Sharp 8C-B60A je tedy schopna záznamu videa v 7680×4320 s 10bit barvami a 60 fps, a to se snímačem standardního formátu Super35. Jako médium používá vlastní 2TB SSD cartridge schopné záznamu zhruba 40 minut 8k videa (video kodek Grass Valley HQX).

