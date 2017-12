HW novinky: podzimní přehled #1

Po delší odmlce se vracíme k pravidelnému seriálu novinek z oblasti hardwaru. Nejbližší díly HW novinek představují shrnutí toho, co se událo v průběhu října a listopadu, poté už plynule navážeme na aktuální zpravodajství. Dnes nás tedy čeká nová verze USB, Nobelovy ceny, vzpomínka na Paula Otelliniho i Nokii 808 PureView, Google Pixel 2, WD a jeho 14TB disk, RED s kamerou s rekordním expozičním rozsahem, modul Nvidie pro autonomní vozidla či novinky u MediaTeku.

USB 3.2 zrychluje na 20 Gbit/s

Zatímco zejména USB 2.0 s námi vydrželo opravdu dlouho, tak generace rozhraní USB 3.x se objevuje poměrně často v nové verzi a zatím takřka pokaždé s dvojnásobnou maximální teoretickou přenosovou rychlostí. USB 3.0 začínalo na hodnotě 5,0 Gbit/s, o něco později s verzí USB 3.1 Gen2 přišla rychlost 10 Gbit/s a nyní s USB 3.2 přichází rychlost až 20 Gbit/s, což je jen tak mimochodem polovina maxima, které nabízí Thunderbolt 3.

USB 3.2 využívá tzv. multi-lane operace, což si celkem logicky žádá nové propojovací cesty. Plné rychlosti lze dosahovat i na stávajících kabelech, musí však jít o kvalitní výrobny, nikoli levný šmejd „Made in PRC“. Fyzická vrstva i způsob kódování signálu je shodný s předchozími verzemi. Obecně řečeno je tedy pro tuto rychlost potřeba nový řadič, ať již na straně počítače, nebo na straně připojovaného zařízení. Počítá se s konektory typu C, což asi každý, kdo na Céčko přešel, bude považovat za plus. Praktické implementace lze očekávat v nadcházejících měsících, tedy zejména v průběhu příštího roku.

Nobelova cena za fyziku 2017 za gravitační vlny

Celé ±jedno století jsme čekali na měření, která potvrdí Albertem Einsteinem předpovězené gravitační vlny. Předloni jsme se díky detektoru LIGO dočkali a hlavní strůjci praktického ověření jejich existence letos dostali udělenu Nobelovu cenu za fyziku. Jmenovitě Rainer Weiss, Barry C. Barish a Kip Thorne. Podrobnosti na serveru Osel.

Zemřel Paul Otellini

Když Paul Otellini šéfoval divizi CPU architektur v Intelu, vytvořila firma svůj průšvih jménem Netburst. V roce 2005 převzal po Craigu Barrettovi vedení firmy a řídil ji až do roku 2013, kdy odešel do důchodu (vystřídal jej Brian Krzanich). Před několika týdny přišla smutná zpráva, že Paul Otellini zemřel ve věku pouhých 66 let.

Google Pixel 2 je dle DXO nejlepší

Zcela dle očekávání, a to díky spolupráci Googlu s HTC, která pro změnu na svých kamerkách v mobilech spolupracuje právě s DXO, je Pixel 2 z hlediska foto/video vůbec nejlepším smartphonem na trhu. V testu DXO Mobile dosáhl 98 bodů, zatímco výrazně dražší iPhone X dosáhl na 97 bodů, stejně jako třetí v pořadí Huawei Mate 10 Pro (všechny tyto smartphony jsou novinkami posledních týdnů).

Stařičká Nokia 808 PureView přetestována DXO

Několik let starý ve své době vynikající smartphone Nokia 808 PureView se Symbianem prošel novým testem u DXO Labs. Společnost přetestovala tuto legendu novou metodikou, aby se ukázalo, jestli / jak moc ukousl zub času ze špičkové technologie 41Mpix snímače využívajícího unikátním způsobem optické vady a fyzikální jevy spojené s takto malou optikou/snímačem (podrobněji k tématu no-X před 5 lety na diit.cz). Skóre je pouhých 61 bodů, což je ale potřeba brát s rezervou s ohledem na hodnocení nefotografických aspektů v testech DXO.

WD / HGST uvedla 14TB 3,5palcový disk

Když původní harddisková divize IBM, kterou léta provozovala Hitachi, aby ji posléze před pár lety prodala firmě Western Digital, představila nedávný 12TB disk s PMR plotnami (klasický kolmý záznam), bylo současně uvedeno, že nedlouho poté přijde 14TB disk využívající stejné množství ploten / hlaviček, ale SMR plotny (šindelový, částečně se překrývající záznam). Ten okamžik nastal, Western Digital, resp. jeho divize HGST, uvedl na trh 14TB disk Ultrastar Hs14 určený pro enterprise segment. MTFB je na hodnotě 2,5 miliónů hodin, záruka má délku 5 let. Partneři výrobce již nasazují vzorky v ostrém provozu.

RED uvedla kameru Monstro 8k

Nedlouho po spuštění prodeje první, super-drahé, ale současně super-skvělé kamery s 8k rozlišením uvádí společnost RED na trh nástupce. Monstro 8k využívá snímač velikosti 40,96 × 21,6 mm s rozlišením až konkrétně 8192×4320/60p, resp. 8192×3456/75p a patřičně vyšší rychlostí v nižších rozlišeních. Podporuje dynamický rozsah až 17+ EV (to není překlep) a video je ukládáno v datovém toku až 300 MB/s. Základní cena této technicky famózní kamery je stanovena na 79 500 dolarů. Stávajícím zákazníkům s kamerou Dragon 8k je též nabízen upgrade na Monstro 8k. Kamery budou zákazníkům zasílány od počátku příštího roku.

Nvidia Drive PX Pegasus je 500W modul pro autonomní vozidla

Nvidia je v oblasti automobilové techniky stále činnější. Nová generace jejího výpočetního modulu určeného pro samořídící automobily má sice spotřebu až 500 W, ale dle výrobce poskytuje konečně dostatečný výkon – ten je poskládán z dvojice ARM čipů typu Tegra generace Xavier a dvojice GPU bez bližšího upřesnění (předpokládá se generace Volta, i s ohledem na tenzorové jednotky). Výkon celku v AI operacích je o něco vyšší než u GPU GV100 s 21 miliardami tranzistorů, přičemž má být dostatečný pro autonomní řízení na úrovni 5. Na potvrzení či vyvrácení všech informací si však počkáme, reálně se modul Drive PX Pegasus objeví až v příštím roce. S ohledem na pokračující spolupráci obou firem a také s ohledem na plánované záležitosti (zápůjčky aut s tím, že vozidlo se samo přepraví mezi různými body) lze předpokládat, že jedním z velkých zákazníků bude Tesla Elona Muska.

Na výrobcích používajících platformu Nvidia Drive PX jinak aktuálně pracují více než dvě stovky firem.

