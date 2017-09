HW novinky: PCI Express 4.0 prý ještě letos

00:01 | David Ježek | Hardware | 1031×

Vedle čtvrté a páté generace sběrnice PCI Express se dnes podíváme na 8k produkty Sharpu, dvě nové bezzrcadlovky, zajímavé nové monitory od AOC a také na zajímavou klávesnic přímo od německých Cherry.

PCI Express 4.0: 2017, PCI Express 5.0: 2019

Léta byl ve vývoji PCI Express sběrnice relativní klid, nyní to ale podle zastřešující organizace PCI-SIG nabere obrátky. Ještě letos by měla být představena finální verze specifikace 4.0. O dva roky později, tedy 2019 se objeví finální verze specifikace 5.0. To samozřejmě neznamená, že se letos objeví grafické karty a základní desky pro PCI Express 4.0 (pokud tedy pomineme třeba Talos II s POWER 9 CPU).

Tak jako dosud (2.0→3.0 pomiňme, tam došlo k datové změně), i pro verzi 4.0 a 5.0 bude platit zdvojnásobení datové propustnosti. Pokud budou tyto hodnoty naplněny a pokud se tak stane v uvedených časových horizontech, pak propustnost zejména PCI Express ×16 slotů přesáhne hodnoty pro aktuální DDR4 paměti i jiná rozhraní. Tak či onak to prospěje SSD, jaký bude vliv například na načítání textur ve hrách, těžko v tuto chvíli říci.

Sharp předvedl 8k

Pokud má Tokijská olympiáda v roce 2020 být ve znamení 8k přenosů, je jedině logické, že jsou to japonské firmy ve spolupráci s japonskými univerzitami a japonským národním kolosem NHK, kdo na vývoj 8k nejvíce tlačí. Sharp už sice úplně do Japonska nepatří, nicméně i tak firma stále pokračuje v započaté práci a nedávno na IFA 2017 v Berlíně předvedla celou škálu 8k technologií a produktů.

K vidění byla například 8k televize Sharp Aquos (8k je obvykle míněna spotřebitelská varianta 7680×4320, ale stejně tak se počítá i s 8192×4320 a jinými rozlišeními). Ještě v tomto roce začne prodej 70palcové (178cm) 8k TV s logem Sharp v Číně, v únoru příštího roku se přidá Tchaj-wan. Později přibudou též 8k modely s úhlopříčkami 60, 65 a 80 palců, tedy více než 2 metry.

Sharp dále vyvíjí videokamery a procesory pro zpracování 8k signálu. Chystá se také na mobilní éru, což doufejme neznamená 6palcové smartphony s nesmyslně jemným 8k rozlišením.

Olympus OM-D E-M10 III přináší 4k video

O jeden evoluční stupínek níže spadá nová bezzrcadlovka Olympus OM-D E-M10 III. Ta konečně podporuje 4k video (až 102 Mbps H.264 se stereo zvukem), což je věc, která u mnoha modelů řady micro43 dlouhodobě chyběla. Nový model přitom nese stále „jen“ 16Mpix snímač, efektivně tedy nabízí rozlišení 4608×3456. Nechybí stabilizace posuvem snímače (pětiosá), rozsah ISO je 200 až 25600 (s možností jít na ISO 100), 121 AF bodů, výklopný a dotykový 3,0palcový displej s 1040k body, elektronický hledáček s 0,62× zvětšením, závěrka dosahující na 1/4000 (elektronická 1/16000), rychlost snímání až 8,6 fps v plném rozlišení či SD slot s podporou UHS-II. Dodávaný akumulátor dle testů CIPA vydrží na 330 snímků, tělo o rozměrech 122 × 84 × 50 mm pak váží 410 g.

Canon EOS M100 používá 24Mpix dualpixel snímač

Konkurenční Canon se po velmi nemastném-neslaném rozjezdu svých APS-C bezzrcadlovek nakonec chytil za nos a poslední těla jsou hodně zajímavá, zejména v kombinaci se setovými objektivy. Nejinak je tomu i u nejnovějšího přírůstku, modelu EOS M100. Ten dostal 24Mpix APS-C snímač (připomeňme, že Canon používá menší snímač než ostatní, s 1,6× cropem) s efektivně používaným rozlišením 6000×4000 a dualpixel architekturou značně vylepšující možnosti ostření, mj. u videa, přičemž nabízeno je 49 AF bodů. Vše řídí procesor DIGIC 7. Rozsah ISO je 100 až 25600, RAWy jsou 14bitové, závěrka umí 1/4000, rychlost snímání v plném rozlišení pak dosahuje až 6,1 fps. Video je bohužel podporováno stále bez 4k, takže stropem je zde 1080/60p s 35Mbps H.264 + stereo AAC. SD slot umí i UHS-I karty, dodávaný akumulátor pak vydrží dle CIPA metodiky 295 snímků. To vše s rozměry fotoaparátu 108 × 67 × 35 mm a hmotností 302 g. Nový Canon je tedy výrazně menší a lehčí než výše uvedený Olympus s menším snímačem.

AOC tvrdí, že má monitory s odezvou 0,5 ms

Letitá nudná hranice 1ms odezvy pro optimální přechod šedá-šedá, byla prolomena. AOC představila dvojici monitorů – jeden s FreeSync a druhý s G-sync – které dle jejího tvrzení umí odezvu i 500 µs, tedy dvakrát lepší než dosavadní špička. Celkem logicky jsou obě tyto varianty jednoho monitoru postaveny kolem TN panelu, konkrétně 27palcového s rozlišením 2560×1440 (na obrázku je chyba v popisku). Varianta s FreeSync2 je 144Hz, jmenuje se AG273QCX a podporuje i HDR; varianta AG273QCG pak dostala potřebnou obvodovou logiku pro G-sync a až 165Hz refresh. FreeSync2 verze bude (příští rok v dubnu) pochopitelně levnější, vyjde na 599 €, G-sync verze (v květnu 2018) vyjde na 699 €.

Zvláštně pojatá Cherry MX Board 5.0

Mezi zatím nejvyšší firemní model na českém trhu MX Board 6.0 s celokovovou konstrukcí a levnější (ne však levnou) plastovou MX Board 3.0 posazuje německá Cherry další nový model klávesnice. MX Board 5.0 vybočuje možnostmi polohování klávesnice vůči předložce, což by mělo zabezpečit, že si každý z nás přijde na své. Toto řešení má výrobce patentované. Zákazník může volit z variant se spínači MX Red, MX Brown, MX Blue a MX Black. Výbava z hlediska elektroniky nevybočuje z vyššího standardu: N-key rollover či stmívatelné podsvícení s několika režimy. Doporučená koncová cena je 159 € (v přepočtu ~4100 Kč).

Hodnocení: 50 % špatné • dobré

Nástroje: Tisk bez diskuse