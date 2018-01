Událo se v týdnu 1/2018

Ucelený přehled článků, zpráviček a diskusí za minulých 7 dní.

Články

30.12.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 775x | Komentářů: 0

Stav vydání jádra. Nottingham: internetové protokoly se mění. MAP_FIXED_SAFE.

31.12.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 1322x | Komentářů: 1

Neuronové sítě a sudoku. CRISPR a genetické úpravy, kvantové počítače, umělá inteligence. Exoplanety, epigenetika. Kanabidiol a testy řidičů. Vánoční obžerství a hladovění.

31.12.2017 20:00 | Redakce | Přečteno: 984x | Komentářů: 0

V listopadu se objevily hry SuperTuxKart 0.9.3, Hedgewars 0.9.23, F1 2017, Hand of Fate 2, Dominions 5 – Warriors of the Faith a další. Herní novinky jsou opět zde.

2.1.2018 00:01 | Jiří Komárek | Přečteno: 1255x | Komentářů: 0

Neutralita a svoboda není totéž. Rok 2017 v IT: Technologie, produkty, byznys. Bitcoin je podle člena vedení ECB hrozbou pro finanční stabilitu.

3.1.2018 00:01 | Redakce | Přečteno: 830x | Komentářů: 0

Stav vydání jádra. Ohlédnutí za rokem 2017.

5.1.2018 10:00 | Redakce | Přečteno: 500x | Komentářů: 0

Zprávičky

Dmitry Vyukov představil v diskusním listu LKML (Linux Kernel Mailing List) automatizovaný systém pro nepřetržité fuzz testování (fuzzing) linuxového jádra s názvem syzbot. Sysbot je postaven nad fuzzerem syzkaller a za necelé dva měsíce nahlásil cca 280 chyb.

30.12.2017 00:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Článek na blogu společnosti Twistlock je věnován zranitelnosti linuxového jádra CVE-2017-5123 a možnostem zneužití této zranitelnosti k úniku z Docker kontejneru pomocí systémového volání waitid(). Zranitelnost CVE-2017-5123 byla v upstreamu opravena již v říjnu.

30.12.2017 01:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 6

Vývojáři postmarketOS (GitHub) hodnotí 219 dnů vývoje tohoto koncem května představeného operačního systému pro chytré telefony vycházejícího z optimalizovaného a nakonfigurovaného Alpine Linuxu s vlastními balíčky [reddit].

31.12.2017 14:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 5

Čtenářům AbcLinuxu vše nejlepší do nového roku 2018.

31.12.2017 15:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 49

Volné dílo je takové autorské dílo, jehož majetková autorská práva nejsou chráněna. Nejčastějším případem volného díla je takové autorské dílo, u kterého již doba ochrany vypršela (tzn. např. uplynulo více než 70 let od smrti posledního autora). Seznam nových volných děl od 1. ledna 2018, tj. poslední autor zemřel v roce 1947 nebo dříve, na stránkách Public Domain Day 2018 nebo 2018 in public domain.

1.1.2018 17:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 2

Společnost Valve zveřejnila seznamy "nej" her na Steamu za rok 2017: 100 nejlépe prodávaných her uplynulého roku, nejlépe prodávané hry, které vyšly v roce 2017, nejlépe prodávané hry podporující virtuální realitu, nejlépe prodávané hry, které loni opustily předběžný přístup a hry, které během uplynulého roku hrálo v jednu chvíli nejvíce hráčů. Aktualizován byl přehled o hardwarovém a softwarovém vybavení uživatelů služby Steam. Podíl uživatelů Linuxu aktuálně činí 0,43 %. Před měsícem to bylo 0,27 %. Nejčastěji používanou linuxovou distribucí je Ubuntu 16.04.3 LTS 64 bit. V katalogu této distribuční platformy je aktuálně 4 300 her pro SteamOS a Linux.

2.1.2018 05:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 16

Ton Roosendaal upozorňuje na Twitteru, že Blender dnes slaví 24 let. Vývojáři intenzivně pracují na verzi 2.8. Vyjít by měla letos.

2.1.2018 21:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Prvního prosince bylo oznámeno, že časopis Linux Journal po 23 letech končí a pokud se nenajde zachránce, který by Linux Journal i s dluhy koupil, je listopadové číslo časopisu číslem posledním. Včera bylo oznámeno, že časopis byl zachráněn. Koupila jej společnost Private Internet Access.

2.1.2018 22:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Na Humble Bundle byla spuštěna akce Humble Book Bundle: Python by Packt. Za 1 dolar a více lze koupit 5 elektronických knih, za 8 dolarů a více lze koupit 13 elektronických knih a za 15 dolarů a více lze koupit 24 elektronických knih věnovaných programovacímu jazyku Python od nakladatelství Packt.

3.1.2018 09:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

DevConf.cz 2018, již desátý ročník jedné z největších akcí zaměřených na Linux a open source ve střední Evropě, proběhne od pátku 26. ledna do neděle 28. ledna v prostorách Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Na programu (pracovní verze) je celá řada zajímavých přednášek a workshopů. Registrace je povinná.

3.1.2018 15:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

V procesorech od společnosti Intel byl nalezen bezpečnostní problém Meltdown jehož řešení na úrovni jádra operačního systému přináší výrazné snížení výkonu procesoru. Na oficiální informace je uvaleno informační embargo. Související bezpečnostní oznámení XSA-253 o řešení problému v Xenu bude například publikováno 4. ledna ve 13:00. Ve zdrojových kódech linuxového jádra lze ale nalézt novou volbu pti (page table isolation). Další informace na Wikipedii na stránce Kernel page-table isolation (KPTI aneb F**CKWIT aneb KAISER). Procesory od AMD problémem netrpí. Microsoft plánuje reboot virtuálních počítačů v Azure na 10. ledna. Vyjádření společnosti Intel: zprávy v médiích jsou zavádějící. Linus Torvalds na vyjádření a patch od Intelu svým způsobem reaguje v diskusním listu LKML.

3.1.2018 19:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 53

Jann Horn z týmu Project Zero společnosti Google detailně popisuje bezpečnostní chyby v procesorech umožňující číst privilegovanou paměť postranním kanálem. Chyby byly pojmenovány Spectre (pdf) a Meltdown (pdf). Jedná se o zranitelnosti CVE-2017-5753 a CVE-2017-5715 (Spectre) a CVE-2017-5754 (Meltdown). V Xenu je řeší XSA-254. Bezpečnostní chyba Spectre se týká procesorů Intel, AMD i ARM. Chyba Meltdown pouze procesorů Intel.

4.1.2018 00:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 176

Opera 50, verze 50.0.2762.45, byla prohlášena za stabilní. Z novinek vývojáři zdůrazňují možnost blokování těžení kryptoměn v prohlížeči. Opera 50 je postavena na Chromiu 63. Podrobný přehled změn v Changelogu.

4.1.2018 16:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byly zveřejněny informace o příští verzi distribuce Linux Mint. Kódové jméno Linux Mintu 19 bude Tara. Verze 19 vyjde na přelomu května a června, vycházet bude z Ubuntu 18.04 LTS, používat bude GTK 3.22 a podporována bude do roku 2023.

4.1.2018 17:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byl oznámen objev zatím největšího lidstvu známého prvočísla: 2⁷⁷²³²⁹¹⁷ − 1. Čísla v tomto tvaru (2ᵖ−1) se nazývají Mersennova čísla. Díky svým vlastnostem mají v matematice a informatice speciální postavení (např. generátor pseudonáhodných čísel Mersenne twister). V desítkové soustavě vypadá nové prvočíslo takhle: 467333183…762179071, přičemž na místě … bylo vynecháno něco přes 23 milionů číslic. Nové prvočíslo nemá praktické využití, a to zejména kvůli své velikosti. Čísla podobné magnitudy budou v paměti počítače zabírat cca 10 megabajtů (srovnejte například s běžně používaným 32bitovým datovým typem int ). Nové prvočíslo bylo objeveno v rámci internetového projektu GIMPS, který se zabývá hledáním Mersennových prvočísel pomocí distribuovaného výpočtu. Mersennových prvočísel je dosud známo pouze 50. Nejnovější prvočíslo bylo nalezeno na počítači s procesorem Intel i5-6600 s taktem 3,3 GHz (nepřetržitý výpočet trval šest dnů). Do projektu se může zapojit kdokoli. Software je k dispozici jako free software včetně předkompilovaného balíčku pro Linux. Motivací je odměna 3 000 USD za nalezení nového prvočísla.

4.1.2018 18:55 | David Bařina | Komentářů: 21

V Edici CZ.NIC vyšla kniha Hradla, volty, jednočipy. Kniha je ke stažení zcela zdarma (pdf) nebo lze objednat tištěnou verzi za 299 Kč (připojení přes IPv4) nebo 249 Kč (připojení přes IPv6).

4.1.2018 19:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 3

Byl vydán Mozilla Firefox 57.0.4. Řešen je bezpečnostní problém MFSA-2018-01 aneb Spectre. Podrobnosti v příspěvku na blogu Mozilly věnovaném bezpečnosti. Přesnost performance.now() je snížená z 5μs na 20μs. Podpora SharedArrayBuffer je ve výchozím stavu vypnuta. V následujících verzích budou implementována další doporučení dle článku Fantastic Timers and Where to Find Them: High-Resolution Microarchitectural Attacks in JavaScript (prezentace).

5.1.2018 01:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 6

Společnost Dell v roce 2012 představila projekt Sputnik, jehož cílem bylo ověřit, zda je možné používat a především prodávat ultrabooky XPS 13 s Ubuntu. Po pěti letech je u Dellu možné s Ubuntu koupit nejenom notebooky ale i all-in-one a stolní počítače. Zakladatel a vedoucí projektu Barton George představil včera v příspěvku na svém blogu nejnovější 7. generaci notebooků XPS 13 s Ubuntu.

5.1.2018 02:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 8

Společnost Red Hat průběžně aktualizuje několik dokumentů věnovaných bezpečnostním chybám Spectre a Meltdown a jejich řešení v Red Hat Enterprise Linuxu. Popsán je vliv bezpečnostních patchů na Red Hat Enterprise Virtualization, na výkon systému i možnosti optimalizace.

5.1.2018 14:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 2

