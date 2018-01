Událo se v týdnu 2/2018

Články

Ucelený přehled článků, zpráviček a diskusí za minulých 7 dní.

6.1.2018 00:01 | Redakce | Přečteno: 927x | Komentářů: 0

Jak detekovat částice temné hmoty. Nahradí magnetická rezonance testy IQ? Tabbyina hvězda a její poklesy jasnosti – další teorie. Umělá inteligence v roce 2018. Výtahy, beton, staroegyptská medicína a alkohol z tofu.

7.1.2018 00:01 | Redakce | Přečteno: 1325x | Komentářů: 2

Fusion Genomics využije IBM Cloud v boji proti světovým pandemiím. Technologické prognózy na rok 2018. Rusko zvažuje vytvoření kryptorublu, aby se vyhnulo sankcím.

10.1.2018 00:01 | Redakce | Přečteno: 565x | Komentářů: 0

Zprávičky

Po třech letech byla vydána nová verze 3.0 svobodného MIDI a zvukového sekvenceru MusE (Wikipedie). Přehled novinek v oznámení. Zdůraznit lze přechod na Qt5.

8.1.2018 21:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Po několika měsících vývoje byl oficiálně představen systém pro správu verzí Breezy. Jedná se o fork Bazaaru. Vývoj Bazaaru je sponzorován společností Canonical a přispěvatelé musí podepsat CLA (Contributor License Agreement). To u Breezy neplatí. Cílem vývojářů Breezy je udržet "Bazaar" použitelným i v budoucnu. Důležitá je portace na Python 3, poněvadž podpora Pythonu 2 končí v roce 2020 (Python 2.7 Countdown).

8.1.2018 23:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Stránka věnovaná bezpečnostních chybám Meltdown a Spectre je průběžně aktualizována. Z novinek lze zmínit nová videa nebo odkaz na GitHub na Meltdown Proof-of-Concept, tj. zdrojové kódy několika aplikací k ověření chyby Meltdown [Hacker News].

9.1.2018 21:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Piwik, svobodná alternativa ke Google Analytics, byl přejmenován na Matomo. Pro uživatele se nic kromě jména nemění. Důvodem přejmenování je zajištění nezneužívaní jména projektu, tj. Matomo je mezinárodně registrovaný trademark. Matomo (ještě Piwik) lze vyzkoušet na demo stránkách.

9.1.2018 22:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 15

Byla vydána verze 3.4 živé linuxové distribuce Tails (The Amnesic Incognito Live System), jež klade důraz na ochranu soukromí uživatelů a anonymitu. Přehled změn v příslušném seznamu. Řešena je také řada bezpečnostních problémů, mj. Meltdown a částečně Spectre.

9.1.2018 23:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 2

Vyšla nová verze 2018.01.09 programu Textilosaurus. Nová verze mimo jiné vylepšuje vyhledávání a nahrazování textu. Přibyla možnost označit dokument jako "pouze pro čtení". Textilosaurus je jednoduchý textový editor postavený nad knihovnami Qt a Scintilla. Jeho hlavním cílem je být multiplatformní a mít plně portabilní nastavení.

10.1.2018 11:55 | Martin Rotter | Komentářů: 7

Byly vydány nové verze mikrokódů pro procesory Intel (20180108) i AMD (20171205) řešící bezpečnostní problémy Meltdown (Intel) a Spectre (Intel i AMD). Přehled změn například v balíčcích Debianu intel-microcode a amd64-microcode.

10.1.2018 12:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 34

Vývojový tým open source systému Nextcloud, forku ownCloudu, umožňujícího provoz vlastního cloudového úložiště, představil open source komunikační platformu Nextcloud Talk přinášející do prostředí Nextcloudu textovou, hlasovou i video komunikaci. Nextcloud Talk lze nainstalovat do vývojové verze Nextcloudu 13 z Nextcloud App Storu. Zdrojové kódy jsou k dispozici na GitHubu.

11.1.2018 16:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 9

Před pěti lety, ve svých šestadvaceti letech, navždy odešel Aaron Swartz, výjimečný americký hacker (programátor), spisovatel, archivář, politický organizátor a internetový aktivista. Aaron Swartz založil Demand Progress, spolupracoval na projektech Open Library, Internet Archive a Reddit. Ve svých čtrnácti se podílel na specifikaci RSS 1.0. Vytvořil webový framework web.py, pracoval na tor2web a rozšíření HTTPS Everywhere pro Chrome. Stál u zrodu licence Creative Commons. Aaronovi Swartzovi hrozilo 35 let vězení a pokuta milion dolarů za hromadné stahování vědeckých článků z webu JSTOR. Dle přátel i vlastních výpovědí několik posledních let trpěl depresemi. V pátek 11. ledna 2013 ukončil svůj život oběšením.

11.1.2018 17:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 37

Podle The Registeru, který se odkazuje na zprávu Intelu, je možné, že poslední aktualizace mikrokódu pro architektury Broadwell a Haswell způsobují náhlé restarty počítačů. Takže pokud jste po aktualizaci zaznamenali nestabilitu systému, je možné, že toto je důvod.

12.1.2018 12:22 | Jaroslav Kucera | Komentářů: 13

