Událo se v týdnu 34/2017

Ucelený přehled článků, zpráviček a diskusí za minulých 7 dní.

Články

19.8.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 942x | Komentářů: 0

Antineutrina a neutrina by se mohla lišit. Jak doplnit palivo satelitům na oběžné dráze. Likvidace elektronického odpadu pomocí kryomlýnu. Testování poloautonomních aut, která přecházejí od samořízení k řízení člověkem. Jak autonomní agenti hráli skřety v Pánovi prstenů. Zlaté rybičky a alkohol.

21.8.2017 13:00 | Redakce | Přečteno: 1410x | Komentářů: 2

Zprávičky

Evropská komise vydala novou verzi 1.4.0.1 svého open source v Javě naprogramovaného softwaru pro online průzkumy EUSurvey. Online dotazníky lze vytvářet na stránkách Evropské komise nebo si lze software stáhnout (zip a war) a nainstalovat lokálně. Zdrojové kódy jsou k dispozici pod licencí EUPL (European Union Public Licence).

19.8.2017 13:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Andy Rubin, spoluzakladatel společnosti Android, jež byla v roce 2005 koupena Googlem, nyní CEO společnosti Essential Products, oznámil předprodej chytrého telefonu Essential. Telefon se začne rozesílat 1. září. Cena telefonu je 699 dolarů. Cena telefonu současně s 360° kamerou s rozlišením 4K byla stanovena na 749 dolarů. Kameru, v budoucnu i další příslušenství, lze k telefonu připojit pomocí konektoru s magnety.

20.8.2017 08:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Byl vydán DB Browser for SQLite (sqlitebrowser) ve verzi 3.10.0. Nejnovější stabilní verze této grafické nadstavby nad relačním databázovým systémem SQLite (Wikipedie) přináší například integraci s DBHub.io, tj. platformou pro sdílení SQLite databází. Podrobnosti na GitHubu.

20.8.2017 16:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 2

Společnost Hardkernel stojící za jednodeskovými počítači ODROID představila na YouTube minipočítač určený pro domácí cloud ODROID-HC1 vycházející z ODROID-XU4. Minipočítač s kovovou krabičkou, do které stačí vložit 2 a půl palcový disk, lze koupit za 49 dolarů. ODROID-HC1 je stohovatelný.

21.8.2017 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 44

Byla vydána diaspora* ve verzi 0.7.0.0. Jedná se o svobodný software, který slouží jako osobní webový server pro poskytování služeb sociální sítě (Wikipedie). Přehled novinek v příspěvku na blogu a na GitHubu. Sociální síť diaspora* byla před pěti lety předána komunitě.

21.8.2017 07:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Po téměř 3 měsících od vydání třetího čísla publikoval Michal Špaček na svých stránkách čtvrté číslo newsletteru věnovanému bezpečnosti, bezpečnému vývoji převážně webových aplikací a bezpečnosti uživatelů. Jedná se současně o číslo poslední: "Nepíše se mi to lehce, a trvalo to, než jsem to ze sebe dostal, ale tohle je poslední newsletter v této podobě. Ani jsem ho nestihl pojmenovat a už jsem ho zabil. Nezbývá mi tolik času, abych každou událost, novinku a změnu v prohlížeči detailně popisoval tak, jak bych v newsletteru chtěl, mrzí mě to".

21.8.2017 16:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 2

Google na YouTube oficiálně představil Android 8.0 Oreo. Přehled novinek v příspěvku na blogu věnovaném vývojářům.

21.8.2017 23:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 41

Na blogu Oracle se objevila zpráva o tom, že plánovaná verze Java EE 8 bude uvolněna jako open source (referenční implementace a compatibility kit). V současné době je uvolněna jen Java SE (standard edition) pod licencí GPLv2 v podobě OpenJDK (Open Java Development Kit), kterou začal v roce 2006 uvolňovat Sun.

22.8.2017 10:35 | Max Devaine | Komentářů: 4

Byla vydána verze 0.11.0 softwaru pro statistickou analýzu dat GNU PSPP (Wikipedie), svobodné alternativy k proprietárnímu softwaru IBM SPSS Statistics (Wikipedie). Vedle několika vylepšení a oprav chyb jsou řešeny také 2 bezpečnostní chyby CVE-2017-10791 a CVE-2017-10792. O týden později byla vydána verze 1.0.0 přinášející pouze aktualizaci překladů. Proč verze 1.0.0 a ne například 0.11.1? Dle vývojářů jsou důvody následující: GNU PSPP je vyvíjen již od roku 1996 a verze 1.0.0 neznamená, že software je dokončen. Způsob číslovaní verzí se v průběhu posledních let změnil. RMS se nebude pořád ptát, kdy vyjde verze 1.0.0.

22.8.2017 16:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byla vydána verze 9.5 open source alternativy GitHubu, tj. softwarového nástroje s webovým rozhraním umožňujícího spolupráci na zdrojových kódech, GitLab (Wikipedie). Představení nových vlastností v příspěvku na blogu. Zdůraznit lze možnost ověřování GPG podpisů u commitů.

23.8.2017 15:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 12

dnsdist, specializovaný balancer pro DNS provoz, dosáhl stabilní verze 1.2.0. Tento software vyvíjí komunita kolem PowerDNS a neměl by uniknout pozornosti nikomu, kdo provozuje vytíženější rekurzivní DNS servery. Balancer je vhodný k obraně před DDoS útoky, je skriptovatelný v LUA, disponuje konzolovým rozhraním a má spoustu dalších zajímavých vlastností.

Poslední stabilní verze podporuje SNMP statistiky dotazů a SNMP trapy, manipulaci s TTL a nově také časově omezená pravidla. Více na dnsdist.org.

23.8.2017 19:46 | Aleš Rygl | Komentářů: 1

Společnost Red Hat s vydáním Red Hat Enterprise Linuxu 7.4 oznámila ukončení podpory souborového systému Btrfs. Bude to mít vliv na podporu Btrfs v linuxových distribucích SUSE Linux Enterprise? Odpověď v příspěvku na blogu SUSE: Kdyby Brazílie, jeden z největších producentů hovězího masa, oznámila, že přestane produkovat ryby, ptali byste se, zda Peru, jeden z největších světových producentů ryb, přestane produkovat ryby? Pravděpodobně ne. Stejně je to s Btrfs. Btrfs je a nadále zůstane výchozím souborovým systémem v SUSE Linux Enterprise [reddit].

24.8.2017 11:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 54

Byla vydána verze 0.12 (0.12.1) svobodného decentralizovaného skupinového komunikátoru Riot využívajícího protokolu Matrix. Z novinek je nutno zdůraznit widgety, tj. malé webové aplikace, jež lze sdílet v místnostech. Zmínit lze videokonferenční software Jitsi nebo dashboard Grafana. Zdrojové kódy Riotu jsou k dispozici na GitHubu.

24.8.2017 15:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 2

Po noteboocích Librem 15 a Librem 13 a zařízení 2v1 (tablet a notebook v jednom) Librem 11 spustila společnost Purism kampaň na podporu chytrého telefonu Librem 5, jenž by měl respektovat bezpečnost, svobodu a soukromí uživatelů. V telefonu by měl běžet PureOS nebo libovolná linuxová distribuce. Telefon by měl být k dispozici v lednu 2019. Jeho cena byla stanovena na 599 dolarů. Cílem kampaně je vybrat alespoň milion a půl dolarů.

24.8.2017 15:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 8

Byla vydána verze 4.12 multiplatformního prohlížeče a analyzátoru GPS logů GPXSee. Kromě drobných oprav a vylepšení je nová verze zajímavá především přidáním možnosti měnit průhlednost (jas) podkladových map. Linuxové balíčky jsou dostupné na openSUSE Build Service.

25.8.2017 03:33 | Martin Tůma | Komentářů: 2

Georges Stavracas na svých stránkách a také na YouTube představil nejnovější podobu systémových nastavení v GNOME. Na nové podobě se pracuje již 18 měsíců. Jako první bylo přepracováno nastavení myši a dotykového ovládání v GNOME 3.20. Následovalo nastavení klávesnice v GNOME 3.22 a tiskáren a uživatelů v GNOME 3.24. V GNOME 3.26, jehož vydání je plánováno na 13. září, je přepracováno mimo jiné nastavení sítí.

25.8.2017 04:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 16

V listopadu 2015 společnosti Red Hat a Microsoft oznámili spolupráci v oblasti cloudu a .NET. V úterý bylo oznámeno rozšíření (YouTube) této spolupráce v prostředí hybridních cloudů. Kontejnery systému Windows Server budou podporovány OpenShiftem od Red Hatu (YouTube). OpenShift bude podporován na platformě Microsoft Azure. Microsoft SQL Server bude podporován na Red Hat Enterprise Linuxu a na OpenShiftu.

25.8.2017 05:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 27

