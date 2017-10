Událo se v týdnu 43/2017

Články

21.10.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 850x | Komentářů: 0

Stav vývoje jádra. LTS vydání linuxového jádra nyní na 6 let. Vylepšení v blokové vrstvě.

22.10.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 1545x | Komentářů: 6

Kdy bude umělá inteligence psát dobré knihy? Další pozorování gravitačních vln. Jak zrychlit kompresní algoritmy. Vzpomínka na Kon-Tiki po 70 letech.

23.10.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 1205x | Komentářů: 4

Mezi vývojáři online projektů a webových stránek sílí trend, že se již nenechávají pouze najímat na programování internetových projektů, ale sami připravují vlastní online projekty v oblasti affiliate marketingu, tedy online výkonností reklamy. Řada z nich je v tom tak úspěšná, že postupně omezuje dodavatelský vývoj a soustředí se na rozvoj vlastních projektů. Na trend upozornili organizátoři Affiliate konference, největšího setkání odborníků na výkonností reklamu, které se uskuteční 1. listopadu v Praze.

24.10.2017 07:00 | Reklama | Přečteno: 1219x | Komentářů: 0

V říjnu VSHosting oslaví 11. narozeniny. Podívejte se, jak jsme začínali a co se od té doby změnilo.

26.10.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 3015x | Komentářů: 0

Stav vydání jádra. Konec jprobes. Výzva k nominaci volených členů Linux Foundation Technical Advisory Board. Citát týdne: Bruce Fields. Tlačení funkcí do vydání jádra s dlouhou podporou.

26.10.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 984x | Komentářů: 0

Zprávičky

V Praze na půdě Elektrotechnické fakulty ČVUT dnes probíhá RT-Summit 2017 – setkání vývojářů linuxového jádra a uživatelů jeho real-time verze označované jako preempt-rt. Přednášky lze sledovat online na YouTube.

21.10.2017 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Článek ne Medium představuje nejnovější stabilní verzi 2.0 svobodné decentralizované mikroblogovací platformy a sociální sítě podobné Twitteru Mastodon (Wikipedie). Detailní přehled novinek na GitHubu [Hacker News].

21.10.2017 12:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Po téměř 13 měsících vývoje od verze 0.11.0 byla vydána verze 0.12.0 hardwarově nenáročného desktopového prostředí LXQt (Lightweight Qt Desktop Environment, Wikipedie) vzniklého sloučením projektů Razor-qt a LXDE. Přehled novinek v příspěvku na blogu.

22.10.2017 00:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 11

Byla vydána verze 1.0 klienta F-Droid určeného pro instalaci aplikací do Androidu ze softwarového repozitáře F-Droid (Wikipedie), alternativy k Google Play, nabízející pouze svobodný a otevřený software. Podrobnosti v přehledu změn [Hacker News].

22.10.2017 16:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 9

Byla vydána verze 0.56 open source platformy Home Assistant (GitHub) pro monitorování a řízení inteligentní domácnosti naprogramované v programovacím jazyce Python verze 3 a bežící také například na Raspberry Pi. Pro vyzkoušení je k dispozici demo [reddit].

23.10.2017 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Spolek OpenAlt zve příznivce otevřených technologií a otevřeného přístupu na 145. pražský sraz, který proběhne ve čtvrtek 26. října od 18:00 hodin v karlínském Pivovarském klubu. Najdete jej kousek od metra Florenc na adrese Křižíkova 17, Praha 8. Jedná se o poslední sraz před konferencí OpenAlt 2017, jež proběhne o víkendu 4. a 5. listopadu 2017 na FIT VUT v Brně. Běží registrace účastníků.

23.10.2017 13:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Konsorcium Linux Foundation oficiálně představilo licence pro komunitní otevřená data Community Data License Agreement (CDLA). První licence je copyleftová CDLA-Sharing a druhá permisivní CDLA-Permissive. Odpovědi na často kladené otázky ve FAQ.

23.10.2017 19:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

MojeFedora.cz informuje (en), že Fedora 27 přináší snadný přístup k Red Hat Enteprise Linuxu. Virtualizační nástroj Boxy nyní umožňuje jednoduše stáhnout a nainstalovat Red Hat Enterprise Linux, který je pro vývojáře zdarma. Vytvořit lze neomezené množství virtuálních mašin s RHEL.

23.10.2017 20:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 12

Ke zhlédnutí jsou videozáznamy přednášek z konferencí All Systems Go! (media.ccc.de) a GStreamer Conference 2017 (ubicast.tv) konaných o víkendu 21. a 22. října. All Systems Go! v Berlíně a GStreamer Conference 2017 v Praze.

23.10.2017 21:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Kampaň na podporu chytrého telefonu Librem 5, jenž by měl respektovat bezpečnost, svobodu a soukromí uživatelů, úspěšně skončila. Bylo vybráno více než 2,1 milionu dolarů, tj. cíl kampaně byl splněn na více než 141 %. Objednáno bylo cca 3 000 telefonů. Telefon Librem 5 by měl být k dispozici v lednu 2019.

24.10.2017 01:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 13

Mark Shuttleworth v příspěvku na svém blogu oznámil kódové jméno následující verze Ubuntu. Ubuntu 18.04 LTS bude Bionic Beaver (Bionický bobr).

24.10.2017 17:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 2

Mozilla.cz zve na Brněnský MozBeer #2. Neformální setkání fanoušků pandy červené a jiných open source projektů proběhne dnes od 18:00 v pivním a steakovém baru U Dřevěného orla. Na programu je ukázka nočních verzí Firefoxu (Nightly).

25.10.2017 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Konsorcium Linux Foundation zveřejnilo (pdf) již 8. zprávu o vývoji Linuxu. Jedná se o aktualizovaný přehled statistik zveřejňovaný od roku 2008. Aktuální zpráva je věnována vývoji Linuxu od verze 4.8 do verze 4.13. Předchozí 7. zpráva byla zveřejněna v srpnu 2016.

25.10.2017 13:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Po 16 letech vývoje od vydání první verze 0.1 v roce 2001 byla vydána knihovna SciPy (Wikipedie) ve verzi 1.0.0. Přehled novinek v nejnovější stabilní verzi této open source knihovny pro vědecké výpočty v Pythonu na GitHubu.

25.10.2017 14:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Vývojáři linuxové distribuce Linux Mint oficiálně oznámili, že Linux Mint 18.3 bude poslední verzí vydanou také s prostředím KDE. Další verze budou vydávány pouze s prostředími Cinnamon, MATE a Xfce.

25.10.2017 16:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 44

Byla vydána verze 9.0 italské linuxové distribuce CAINE (Computer Aided INvestigative Environment) s kódovým názvem Quantum. Jedná se o živou linuxovou distribuci zaměřenou na forenzní analýzu digitálních dat. Nejnovější CAINE vychází z Ubuntu 16.04 a přináší řadu nových nebo aktualizovaných softwarových nástrojů.

26.10.2017 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Android Studio (Wikipedie), tj. oficiální integrované vývojové prostředí pro vývoj aplikací pro mobilní operační systém Android, bylo vydáno ve verzi 3.0. Přehled novinek v oficiálním oznámení nebo také na YouTube. Zdůraznit lze například podporu programovacího jazyka Kotlin.

27.10.2017 03:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Bylo vydáno (pdf) již třiašedesáté číslo stostránkového anglicky psaného časopisu MagPi věnovanému Raspberry Pi a projektům postaveným na tomto jednodeskovém počítači.

27.10.2017 04:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Bylo oznámeno (YouTube), že dalším open source filmem produkovaným studiem Blender Institute v Amsterdamu bude Spring. Práce na filmu bude spojena s vývojem Blenderu 2.8x. Dění kolem filmu lze sledovat na Blender Cloudu.

27.10.2017 05:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Mozilla.cz se loučí s Firebugem (en). Firebug (Wikipedie) je/byl nejoblíbenější a nejschopnější nástroj pro vývoj webů. S vydáním Firefoxu Quantum (verze 57) za necelé tři týdny ale Firebug skončí. Dobrou zprávou je, že všechny jeho funkce a možnosti jsou součástí vestavěných nástrojů pro vývojáře.

27.10.2017 23:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

