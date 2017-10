Událo se v týdnu 42/2017

Ucelený přehled článků, zpráviček a diskusí za minulých 7 dní.

14.10.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 892x | Komentářů: 0

Mořské proudy a topologické izolátory. Umělá inteligence a falešné informace. Prstence nejen kolem velkých planet. Jsou psi praváci, nebo leváci?

14.10.2017 14:30 | Redakce | Přečteno: 1240x | Komentářů: 0

Stav vydání jádra. Shrnutí druhé minikonference RDMA. Zbytek začleňovacího okna 4.14.

15.10.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 1647x | Komentářů: 6

Stav vydání jádra. Citát týdne: Daniel Vetter. Poznámky z mikrokonference o trasování na LPC.

18.10.2017 00:45 | Redakce | Přečteno: 1209x | Komentářů: 6

Brendan Gregg již v roce 2008 upozornil (YouTube), že na pevné disky se nemá křičet, že jim to nedělá dobře. Plotny disku se mohou rozkmitat a tím se mohou prodloužit časy odezvy pevného disku. V září letošního roku proběhla v Buenos Aires konference věnovaná počítačové bezpečnosti ekoparty. Alfredo Ortega zde demonstroval (YouTube, pdf), že díky tomu lze pevný disk použít také jako nekvalitní mikrofon. Stačí přesně měřit časy odezvy pevného disku. Použitý nástroj pro měření a vizualizaci byl zveřejněn na GitHubu. Alfredo Ortega demonstroval také to, že tón o rezonanční frekvenci lze použít k DoS. Pevný disk může být tak rozkmitán, že přestane zcela reagovat a Linux jej po určité době odpojí (YouTube) [Bleeping Computer].

14.10.2017 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 9

Online obchod s počítačovými hrami a elektronickými knihami Humble Bundle byl koupen společností IGN. Dle oficiálních prohlášení by měl Humble Bundle dále fungovat stejně jako dosud.

14.10.2017 15:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 8

Server Hackaday představuje projekt RainMan 2.0, aneb jak naučit Raspberry Pi 3 s kamerovým modulem pomocí Pythonu a knihovny pro rozpoznávání obrazu OpenCV hrát karetní hru Blackjack. Ukázka rozpoznávání karet na YouTube. Zdrojové kódy jsou k dispozici na GitHubu.

15.10.2017 00:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Nový útok na WPA2 se nazývá KRACK a postihuje prakticky všechna Wi-Fi zařízení / operační systémy. Využívá manipulace s úvodním handshake. Chyba by měla být softwarově opravitelná, je nutné nainstalovat záplaty operačních systémů a aktualizovat firmware zařízení (až budou). Mezitím je doporučeno používat HTTPS a VPN jako další stupeň ochrany.

16.10.2017 21:44 | Václav Švirga | Komentářů: 3

Rádi bychom vás pozvali na přednášku o frameworku Avocado. Jedná se o testovací framework další generace, inspirovaný Autotestem a moderními vývojovými nástroji, jako je třeba git. Přednáška se bude konat 23. října od 17 hodin na FEL ČVUT (Karlovo náměstí, budova E, auditorium K9 – KN:E 301). Více informací na Facebooku.

Obsahem prezentace bude architektura Avocada s praktickými ukázkami. Také představíme možnosti zapojení se do projektu a průběh spolupráce. Projekt nabízí studentům příležitost účastnit se na open source projektu a spolupracovat s experty v oboru.

16.10.2017 22:04 | mjedlick | Komentářů: 0

Greg Kroah-Hartman informuje na svém blogu, že do zdrojových kódu linuxového jádra bylo přidáno (commit) prohlášení Linux Kernel Enforcement Statement. Zdrojové kódy Linuxu jsou k dispozici pod licencí GPL-2.0. Prohlášení přidává ustanovení z GPL-3.0. Cílem je chránit Linux před patentovými trolly, viz například problém s bývalým vedoucím týmu Netfilter Patrickem McHardym. Více v často kladených otázkách (FAQ).

16.10.2017 22:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 4

V Linuxu byla nalezena bezpečnostní chyba CVE-2017-15265 zneužitelná k lokální eskalaci práv. Jedná se o chybu v části ALSA (Advanced Linux Sound Architecture).

16.10.2017 23:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

V sobotu 21. října 2017 se na půdě Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze uskuteční RT-Summit – setkání vývojářů linuxového jádra a uživatelů jeho real-time verze označované jako preempt-rt.

Ze známých osobností na summitu vystoupí Thomas Gleixner, správce architektury x86 a spolupracovník Linux Foundation zodpovědný za Real-Time Linux Collaborative Project, Peter Zijlstra (Intel), správce linuxového scheduleru a nástroje perf, či Steven Rostedt (VMware), autor známého nástroje ftrace.

Studenti ČVUT mají vstup zdarma, ostatní zájemci se musí za poplatek zaregistrovat nejpozději do pátečního večera. Studenti mimo ČVUT pak také s výraznou slevou.

Linux preempt-rt je rozšíření (patch) linuxového jádra, měnící běžný Linux na real-time operační systém, který se dá použít například pro řízení autonomních aut, obráběcích strojů či podobných zařízení, kde záleží na přesném časování prováděných operací.

RT-Summit pořádají ​Linux ​Foundation ​Real-Time ​Linux Collaborative ​Project, OSADL: Open Source Automation Development Labs a katedra řídicí techniky, FEL, ČVUT.

17.10.2017 00:44 | Pavel Píša | Komentářů: 8

Cílem Social Good Hackathonu, který se uskuteční 21. a 22. října v Brně, je vymyslet a zrealizovat projekty, které pomůžou zlepšit svět kolem nás. Je to unikátní příležitost, jak představit nejrůznější sociální projekty a zrealizovat je, propojit aktivní lidi, zástupce a zástupkyně nevládních organizací a lidi z prostředí IT a designu. Hackathon pořádá brněnská neziskovka Nesehnutí.

Mezi tématy, kterým se hackathon bude věnovat, jsou například síťování sociálních a ekologických občanských iniciativ, doprava ve městě, dobrovolnické tandemy nebo fake news.

17.10.2017 13:40 | Barbora | Komentářů: 1

Daniel Stenberg, autor nástroje curl, na svém blogu oznámil, že obdržel letošní Polhemovu cenu, kterou uděluje Švédská inženýrská asociace za „technologickou inovaci nebo důvtipné řešení technického problému“.

17.10.2017 14:15 | Martin B. | Komentářů: 11

Příspěvek na blogu otevřené certifikační autority Let's Encrypt informuje o začlenění podpory protokolu ACME (Automatic Certificate Management Environment) přímo do webového serveru Apache. Klienty ACME lze nahradit novým modulem Apache mod_md. Na vývoj tohoto modulu bylo uvolněno 70 tisíc dolarů z programu Mozilla Open Source Support (MOSS). K rozchození HTTPS na Apache stačí nově přidat do konfiguračního souboru řádek s ManagedDomain. Minutový videonávod na YouTube [reddit].

18.10.2017 01:23 | Ladislav Hagara | Komentářů: 7

NÚKIB (Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost) informuje o zranitelnosti ROCA v procesu generování RSA klíčů, který se odehrává v softwarové knihovně implementované například v kryptografických čipových kartách, bezpečnostních tokenech a dalších hardwarových čipech vyrobených společností Infineon Technologies AG. Zranitelnost umožňuje praktický faktorizační útok, při kterém útočník dokáže vypočítat soukromou část RSA klíče. Útok je možný pro běžně používané délky klíče, včetně 1024 a 2048 bitů, a ovlivňuje čipy vyrobené již v roce 2012, které jsou v současnosti běžně využívané. Hlavní dodavatelé takovýchto zařízení, mezi které patří například společnosti Microsoft, Google, HP, Lenovo a Fujitsu, již vydali aktualizace softwaru a pokyny pro zmírnění jejich dopadů. Zranitelnost objevili výzkumníci z Masarykovy univerzity (Centre for Research on Cryptography and Security) a z dalších dvou zahraničních týmů. Problém se týká také například některých kryptografických tokenů YubiKey 4 od společnosti Yubico.

18.10.2017 08:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 4

Článek (en) na Mozilla.cz je věnován vykreslování stránek ve Firefoxu. V průběhu roku 2018 by se ve Firefoxu měl objevit WebRender, jenž by měl vykreslování stránek urychlit díky využití GPU.

18.10.2017 11:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 5

Google Chrome 62 byl prohlášen za stabilní (YouTube). Nejnovější stabilní verze 62.0.3202.62 tohoto webového prohlížeče přináší řadu oprav a vylepšení. Vylepšeny byly také nástroje pro vývojáře (YouTube). Opraveno bylo 35 bezpečnostních chyb.

18.10.2017 13:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 4

Byl spuštěn Humble Down Under Bundle. Za vlastní cenu lze koupit multiplatformní hry The Warlock of Firetop Mountain, Screencheat, Hand of Fate a Satellite Reign. Při nadprůměrné platbě (aktuálně 3,63 $) také Hacknet, Hacknet Labyrinths, Crawl a Hurtworld. Při platbě 12 $ a více lze získat navíc Armello.

18.10.2017 14:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byla vydána verze 5.2.0 multiplatformního virtualizačního nástroje Oracle VM VirtualBox. Jedná se o první stabilní verzi z nové větve 5.2. Z novinek lze zmínit například možnost exportování VM do Oracle Cloudu, bezobslužnou instalaci hostovaného systému nebo vylepšené GUI. Podrobnosti v seznamu změn. Aktualizována byla také dokumentace.

18.10.2017 21:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 2

Spolek OpenAlt zve příznivce otevřených technologií a otevřeného přístupu na 145. brněnský sraz, který proběhne v pátek 20. října od 18:00 hodin v restauraci Time Out na adrese Novoměstská 2 v Řečkovicích. Jedná se o poslední sraz před konferencí OpenAlt 2017, jež proběhne o víkendu 4. a 5. listopadu 2017 na FIT VUT v Brně. Běží registrace účastníků.

18.10.2017 23:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

MojeFedora.cz informuje, že Fedora 27 dostane podporu pro AAC. Podpora multimediálních formátů je ve výchozí instalaci Fedory tradičně limitovaná kvůli softwarovým patentům, ale desktopový tým Red Hatu se ji i tak snaží v poslední době co nejvíce rozšířit. Už nějaký čas obsahuje kodeky pro MP3, H.264, AC3 a nyní byl přidán také kodek pro další velmi rozšířený zvukový formát – AAC.

19.10.2017 13:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 2

Bylo vydáno Ubuntu 17.10 s kódovým názvem Artful Aardvark. Ke stažení jsou Ubuntu Desktop a Server, Ubuntu Cloud Images, Ubuntu Netboot, Kubuntu, Lubuntu a Lubuntu Alternate, Lubuntu Next, Ubuntu Budgie, Ubuntu Kylin, Ubuntu MATE, Ubuntu Studio a Xubuntu. Podrobnosti v poznámkách k vydání.

19.10.2017 13:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 22

Již příští týden - 26. a 27. října se v Praze v hotelu Olšanka odehraje OpenWRT Summit. Na webu konference naleznete program a možnost zakoupení lístků - ty stojí 55 dolarů. Čtvrtek bude přednáškový a v pátek se budou odehrávat převážně workshopy a meetingy.

19.10.2017 19:22 | Michal Hrušecký | Komentářů: 1

Organizace Apache Software Foundation (ASF) na svém blogu slaví páté výročí kancelářského balíku Apache OpenOffice jako jejího Top-Level projektu. Při této příležitosti byl vydán Apache OpenOffice 4.1.4 (AOO 4.1.4). Podrobnosti v poznámkách k vydání. Dlouhé čekání na novou verzi tak skončilo.

19.10.2017 21:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 6

Společnost Purism na svém blogu oznámila, že její notebooky Librem jsou nově dodávány se zrušeným (neutralized and disabled) Intel Management Engine (ME). Aktualizací corebootu na již prodaných noteboocích lze Management Engine také zrušit. Více v podrobném článku.

19.10.2017 23:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Společnost Samsung oznámila, že skrze dokovací stanici DeX a aplikaci Linux on Galaxy bude možno na Samsung Galaxy S8 a S8+ a Galaxy Note 8 provozovat Linux. Distribuce nebyly blíže upřesněny.

20.10.2017 00:22 | Miriam Kobliháčová | Komentářů: 10

Aktualizovanou počítačovou hru Warhammer 40,000: Dawn of War III v ceně 39,99 eur běžící také na Linuxu lze o víkendu na Steamu hrát zdarma a případně ještě v pondělí koupit s 50% slevou. Do soboty 19:00 lze na Humble Bundle získat zdarma Steam klíč k počítačové hře Sid Meier's Civilization® III v ceně 4,99 eur běžící také ve Wine.

20.10.2017 12:34 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Blender Animation Studio zveřejnilo první epizodu z připravovaného animovaného seriálu The Daily Dweebs o domácím mazlíčkovi jménem Dixey. Ke zhlédnutí také ve 3D s rozlišením 8K.

20.10.2017 14:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

