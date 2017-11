Událo se v týdnu 45/2017

Články

4.11.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 952x | Komentářů: 0

Kdy Indové poprvé použili nulu? Gravitační teorie za teorií relativity. Ultralehký led. Po 2D materiálech přichází i 1D. Jednofotonové emise. Opak placebo efektu. Co bude dál dělat sonda New Horizons.

5.11.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 1617x | Komentářů: 0

V říjnu VSHosting oslaví 11. narozeniny. Podívejte se, jak jsme začínali a co se od té doby změnilo.

6.11.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 4575x | Komentářů: 0

Víte, co jsou domény, kde se dají zaregistrovat a k čemu vlastně slouží? Zajímá vás, jestli máme i domény české? Nemusíte pro ně vůbec daleko.

6.11.2017 18:00 | Reklama | Přečteno: 1006x | Komentářů: 0

Stav vydání jádra. Výroční zpráva Linux Foundation o vývoji jádra. Záznam živého přenosu z Realtime Summitu. Citáty týdne: Narcisa Vasile a Dave Chinner. Statistiky vývojového cyklu 4.14.

7.11.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 1512x | Komentářů: 6

Zprávičky

Tomáš Matějíček oznámil, že má v plánu vydat novou verzi živé linuxové distribuce Slax. Mělo by se tak stát během několika týdnů. Největší změnou je přechod ze Slackware na Debian, od kterého si Tomáš slibuje zjednodušení práce. Další velkou změnou je použití Fluxboxu místo ve Slaxu tradičního KDE.

6.11.2017 11:11 | Petr Kovács | Komentářů: 6

Společnost Compulab oficiálně představila svůj nejnovější miniaturní počítač fitlet2 (specifikace). Počítač je nabízen s 5letou zárukou a 15letou dostupností. Pracuje při teplotách od -40°C do +85°C. Napájet jej lze napětím od 8 V do 36 V. Spotřeba je 5 W až 15 W. Cena fitlet2 začíná na 153 dolarech. Vybrané miniaturní počítače od Compulabu jsou prodávány s nainstalovanou linuxovou distribucí Linux Mint jako MintBoxy.

6.11.2017 21:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Byla vydána nová stabilní verze 2.2.0 svobodného multiplatformního softwaru pro editování a nahrávání zvukových souborů Audacity (Wikipedie). Podrobnosti v přehledu nových vlastností a v poznámkách k vydání. Od vydání verze 2.1.3 bylo například opraveno 198 chyb. Aktualizována byla také dokumentace.

7.11.2017 00:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byla vydána nová stabilní verze 2.49.1 svobodného multiplatformního balíku internetových aplikací SeaMonkey (Wikipedie). Přehled novinek v poznámkách k vydání.

7.11.2017 16:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Výzkumný tým společnosti Positive Technologies zveřejnil v srpnu informace o vnitřní architektuře Intel Management Engine (ME) 11 a o způsobu, jak Management Engine zakázat. V příspěvku na blogu bylo mimo jiné uvedeno, že Management Engine je postaven na operačním systému MINIX. Tuto informaci potvrdil (pdf) a upřesnil, že se jedná o MINIX 3, Ronald G. Minnich ze společnosti Google v říjnu na konferenci Embedded Linux Conference Europe 2017. Andrew S. Tanenbaum, autor MINIXU, děkuje v otevřeném dopisu společnosti Intel za to, že se díky tomu MINIX 3 stal nejpoužívanějším operačním systémem běžícím na platformě Intel. Podotýká ale, že mu to lidi z Intelu mohli při nezávislých konzultacích alespoň říct.

7.11.2017 20:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 19

Byly zveřejněny informace o 14 bezpečnostních chybách v Linuxu v podsystému USB. Lokální uživatel může provést DoS. Bezpečnostní chyby byly nalezeny pomocí nástroje syzkaller.

7.11.2017 20:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 7

Byl vydán Sway ve verzi 0.15. Přehled opravených chyb, změn a novinek v nejnovější verzi tohoto dlaždicového (tiling) správce oken pro Wayland kompatibilního s i3 na GitHubu a v příspěvku na blogu. Do vývoje se zapojilo 39 vývojářů.

8.11.2017 11:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Společnost Apple oznámila, že počínaje verzí 2.3 budou zdrojové kódy obecného unixového tiskového systému CUPS (Common Unix Printing System, Wikipedie) k dispozici pod licencí Apache. Zdrojové kódy aktuálních verzí CUPS jsou k dispozici pod licencí GPL.

8.11.2017 12:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 12

Opera 49, verze 49.0.2725.34, byla prohlášena za stabilní. V Opeře 48 představený integrovaný nástroj pro vytváření snímků byl vylepšen o možnosti editace. Před sdílením nebo uložením snímku lze do něj přidat šipky nebo samolepky, přidat poznámku tužkou, části snímku rozostřit nebo přidat selfie z webové kamery. Ukázka na YouTube. Opera 49 je postavena na Chromiu 62. Podrobný přehled změn v Changelogu.

8.11.2017 16:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Arch Linux dnešním dnem oficiálně ukončil podporu architektury i686. Koncem listopadu budou i686 balíčky odstraněny ze zrcadel. Uživatelům 32bitových systémů je doporučován přechod na komunitní Arch Linux 32.

8.11.2017 17:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 49

Pokud se vám ve Skype 4.3 nedaří přihlásit (aplikace při přihlašování padá), pak vězte, že chyba není na vaší straně. Microsoft definitivně ukončil životní cyklus Skype pro Linux 4.3. Jedinou možností je tedy přechod na novější verzi. Viz answers.microsoft.com.

8.11.2017 23:33 | Karel Hruška | Komentářů: 21

Byla vydána nová verze 1.18 editoru zdrojových kódů Visual Studio Code (Wikipedie). Přehled novinek i s náhledy a animovanými gify v poznámkách k vydání.

9.11.2017 01:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 38

Maxim Goryachy a Mark Ermolov ze společnosti Positive Technologies budou mít v prosinci na konferenci Black Hat Europe 2017 přednášku s názvem "Jak se nabourat do vypnutého počítače, a nebo jak v Intel Management Engine spustit vlastní nepodepsaný kód". Využívat k tomu budou pravděpodobně JTAG. Před několika dny byla na blogu Positive Technologies zveřejněna informace (pdf), že pomocí JTAG přes USB lze získat plný přístup k počítači. Maxim Goryachy‏ na Twitteru oznámil, že mají již plně funkční JTAG pro Intel CSME přes USB DCI [reddit].

10.11.2017 05:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 2

V březnu letošního roku začala společnost WikiLeaks pod kódovým názvem Vault 7 zveřejňovat tisíce dokumentů popisujících hackerské techniky a nástroje používané CIA. Včera začala pod kódovým názvem Vault 8 zveřejňovat zdrojové kódy a analýzy těchto nástrojů (Hive).

10.11.2017 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Vývojáři PostgreSQL oznámili vydání verzí 10.1, 9.6.6, 9.5.10, 9.4.15, 9.3.20 a 9.2.24. Řešeny jsou 3 bezpečnostní chyby: CVE-2017-12172, CVE-2017-15098 a CVE-2017-15099.

10.11.2017 10:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byla vydána verze 1.10.0 sady nástrojů pro správu síťových připojení NetworkManager. Podrobný přehled novinek v souboru NEWS. Zmínit lze například podporu Open vSwitch.

10.11.2017 19:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Otázky v diskusi

