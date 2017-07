Dotaz: systemd template unit: jak vyřešit proměnnou ve volbě "User"

dnes 06:00 | Nová verze

Nejvyšší soud USA rozhodl ve sporu Impression Prods. Inc. vs Lexmark Intl Inc. , že držitel patentu nemůže po prodeji zboží žalovat domácího i zahraničního kupujícího za porušení patentových práv v souvislosti s užíváním zboží, i když dojde k porušení obchodního kontraktu. Jádrem sporu bylo recyklování, znovu naplnění a prodej použitých naplní do tiskáren Lexmark. Rozhodnutí je precedent, který může mít výrazné dopady na další oblasti patentového práva a posiluje právo zákazníka si opravovat zakoupené zboží. Více informací zde zde či zde