Flatpak Workshop proběhne ve středu 29. listopadu od 10:00 v Brně. V dopolední přednáškové části se účastníci seznámí s Flatpakem , se specifiky pro aplikace napsané v Qt a GTK+, portály, které integrují aplikace do systému, a na závěr, jak dostat aplikaci do Flathubu , což je momentálně největší centralizovaný repozitář Flatpaků. V odpolední části si pak mohou za pomoci lektorů zkusit nějakou aplikaci zabalit pro Flatpak. Workshop je určen pro 20 účastníků. Nutná je registrace .

Tak je to tady. Babišova účtenkovka má své první vítěze, a tak si můžeme prohlédnout, kolik peněz náš "efektivní stát řízený jako firma" právě vyhodil z okna.

Kdo to ještě nezaznamenal, tak MF ČR zveřejnilo tabulku výherců a výher pseudoloterie účtenkovka. Kompletní seznam je ke stažení ve formátu CSV v kódování CP1250 (koho to překvapuje, že ). Co je ale zajímavější je analýza výher. Z ní například zjistíme, že:

výherních čísel máme celkem 21025 ("výherců" bude pravděpodobně o něco méně)

jednoduchou sumou vychází součet všech výher 5 000 000 Kč + automobil

... a toto se bude opakovat každý měsíc a je to financováno z veřejných zdrojů.

Jsem sám, komu tato akce přijde jako nehorázné plýtvání penězmi z veřejného rozpočtu? Jenom pro představu několik odhadů, co by oněch cca 5,5 milionu Kč zvládlo ve správných rukách:

vyléčit několik těžce nemocných pacientů

zaplatit nákladné lékařské vybavení pro kvalitní veřejné zdravotnictví

financovat roční rozpočet mateřské školky

zvýšit platy učitelů v několika školách

zaplatit rekonstrukci historické budovy

... a podobných nápadů může být mnohem víc a mohly by být 12x ročně.

Je mi z toho smutno. Namísto toho, aby se veřejné finance využívaly skutečně efektivně, zneužívají se k poštvávání lidí mezi sebou a dává se tomu zástěrka hry či soutěže. Zdravý rozum se tomuto státu vzdaluje stále víc a ten se stále více a více mění v pověstný Kocourkov.

Bohužel.

