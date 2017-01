×

Darwinova cena pro Evropskou spolecnost?

Fakta: 26. února 2016 sledovala patnactileta "nemka" marockeho puvodu Safia S. dvojici policistů, patrolujicich na hlavním nádraží v Hannoveru. Znenadani jednomu z nich bodla nuz do krku a pokusila se mu uriznout hlavu. Prohlasila, ze vse udelala ve jménu Islámského státu. Letos byla odsouzena, státní zastupitelství požadovalo trest ve výši šesti let odnětí svobody za pokus o vraždu, těžké ublížení na zdraví a podporu Islámskému státu, a byla proto odsouzena na 6 let. BBC

Ja nemohu nez dodat, 6 let? 6 let za pokus o vrazdu policistu, terorismus a tezke ublizeni na zdravi? WFT?

Je ji 16, za pokus o vrazdu a terorismus dostala 6 let, za polovinu, max 2/3 doby ji pusti, jeste radikalizovanejsi. Ve 20ti bude tedy venku a bude zabijet dal. Ve jmenu islamu. inšálláh.

Je podle nasich soudu zivot nemeckeho policisty hoden smesnych 4 let v base? Pro zajimavost, google rika, ze v USA je za pokus o vrazdu minimum sentence 10-15 let, za pokus od vrazdu verejneho cinitele je nejcasteji dozivoti s moznosti parole (podmineneho propusteni) a minimum sentence je 15 let. A to je bez toho terorismu.

Jak by asi dopadl mlady krestansky fundamentalista, ktery by zkusil podrezat pakistanskeho policistu a kricel pri tom: "Pochvalen bud nas pan, Jesus Christus!" Sel by za 3-4 roky znova zabijet?

Obavam se, ze liberalni evropska civilizace si ten rychle prichazejici konec asi opravdu zaslouzi...je prirozene, ze slabsi je vytlacen silnejsim? Co si o tom myslite vy? Mame to spocitane? Proc?

