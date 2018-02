×

Únorový pražský sraz OpenAltu se koná 15. 2. 2018 a tentokrát se vydáme na návštěvu do jednoho pražského datacentra. Sejdeme se v 17:50 v severovýchodní části nástupiště tramvajové zastávky Koh-I-Noor . Po exkurzi se přesuneme do restaurace U Pštrosa ( Moskevská 49 ), kde probereme tradiční témata (svobodný software a hardware, DIY, CNC, SDR, 3D tisk…) a tentokrát bude k vidění i IoT brána od The Things Network.

Richard Hughes v příspěvku na svém blogu kritizuje společnost Razer . Ta, na jedné straně žádá linuxovou komunitu o pomoc, na straně druhé se odmítá zapojit do služby LVFS (Linux Vendor Firmware Service) umožňující aktualizovat firmware zařízení na počítačích s Linuxem pomocí nástroje fwupd .

Společnost Feral Interactive zabývající se vydáváním počítačových her pro operační systémy macOS a Linux oznámila , že pro macOS a Linux vydají hru Rise of the Tomb Raider ( Wikipedie ). Ta byla pro Windows vydána v lednu 2016.

Organizace Electronic Frontier Foundation ( EFF ) na svém blogu oznámila , že otevřená certifikační autorita Let's Encrypt dosáhla dalšího milníku. Počet platných certifikátů překročil 50 milionů, viz statistiky . Cekově bylo vydáno již přes 217 milionů certifikátů.

Desktopovému týmu Ubuntu by se hodilo více informací o desktopech uživatelů Ubuntu. V diskusním listu ubuntu-devel byl k diskusi předložen návrh řešení a seznam odesílaných informací. Ve výchozím stavu by mělo být odesílaní informací povoleno. Uživatel by měl mít možnost odesílaní kdykoli jednoduše zakázat [ reddit ].

Skončila svoboda?

dnes 15:30 | Přečteno: 330×

Po čase jsem zase navštívil abíčko, abych zjistil, že je tu lehce rozjitřená atmosféra. Což mne udivilo, neb abíčko je spořádaný server, kde se lidé mají rádi, panuje zde svoboda a porozumění.

Nic, opustím ironii. Kdysi dávno jsem měl zaplevelovat zdejší prostředí svými blogy, ve kterých jsem občas prezentoval své vidění světa, své názory, byl jsem docela hrubě urážen, pravda nikomu jsem urážky nezůstal dlužen, neb zastávám názor, že na hrubý pytel, hrubá záplata a pokud mne někdo uhodí v pravou líc, ač zbožný křesťan, levou nenastavím. Ale rovnou se pokusím tomu, co mne udeřil v tu pravou, jeho palici urazit.

Ale to už je dávno.Za poslední tři roky je tohle druhý blog, co sem píši. Jak jsem si všiml, mnozí odsud také zmizeli, zřejmě zjistili, že jinde je lepší zábava a mít v rámci svobody pod blogy občas žumpu, zas není až takové terno, jak si mnozí myslí.

Stárnu, mám blíž k sedmdesátce, než k šedesátce, baví mně mnohé, včetně Linuxu, bohužel musím říci, ke své lítosti, že pokud jsem opravdu něco potřeboval k Linuxu, zde jsem našel mnohem méně, než jinde. Možná jsem jen nehledal. Vrátím se na začátek blogu. Ano, přečetl jsem si část diskuse s oním hochem, co si teď říká robotekemil, předtím petrfm, a bavil jsem se, trochu jsem onomu robotkuemilkovi fandil, až jsem si přečetl Maxuv příspěvek a celou tu historii, to už jsem se zas tolik nebavil.

Svoboda je vynikající věc, nikdy mi nevadila diskuse prošpikovaná vulgaritami, nakonec, byl jsem patnáct let šífrem a mluva šífra lehce zastíní mluvu dlaždiče. Leč, co jsem si přečetl a dovodil, z toho mi vyšlo, že ten petrfm, spíš má obrovský strach a ze strachu lidé jednají různě. A pokud na něj někdo podal trestní oznámení, a on chtěl se zbavit důkazů, pak zvolil nejhorší možný způsob žádosti o pomoc ze strany admina.

Ne, nejsem pro trestání za různé výroky. Nesouhlasím s komunisty, ale nechtěl bych aby byli trestáni za propagaci komunismu, stejně tak si nemyslím, že rasismus vymýtíme trestáním za rasistické výroky. Nebo nesouhlas s jiným náboženstvím, třeba islámu, či buddhismu, případně přijímáním ekonomických emigrantů, se bude trestat jako rasismus, xenofobie, či šířením poplašných zpráv.

Takhle se na svět dívám, strávil jsem velkou část, víc než polovinu života v totáči a rozhodně necítím potřebu zbytek života, mám-li jaký, žít opět v totáči. A je mi jedno, jestli se onen totáč týká toho, či onoho systému. Svobodu má člověk jen jednu a pravidla, pokud jsou zde nastavená tak, že se každý může vyjádřit a vymezit jak umí, prostě určují rámec. Nic víc a nic méně. A jen vlastník portálu rozhodne, co zde jde a co zde nejde. Soukromý sektor.

Vím, že tohle se mnohým nelíbí, mají pocit, že tento portál vytvořila komunita, ale nikdy tento portál žádné komunity nebyl. Prostě ji nepatří. Ani adminovi. Pouze a jen vlastníkům. Ti určují míru svobody zdejšího portálu. Je mi onoho člověka líto, protože dnešní doba se opět převrací k trestání za názor, občas za pohled, mám na mysli „MeToo.” Případně za hloupost.

Vídám úzkostné dívčiny, které díky své úzkosti, chtějí změnit svět k tomu, aby lidé předvídali a uhádli, že ony se bojí doteku, pozvání na rande, či nabídky na sex. Stejně tak vídám lidi, kteří mají představu, že integrujeme miliony lidí, co nemají základní hygienické návyky, mají jinou představu o postavení žen, do společnosti, kde existují ženy s úplně jinou představou o své osobní svobodě, než mají třeba ženy na středním Východě.

Představují si, že je plně integrujeme a dokonce zaměstnáme. Já s nimi tu představu nesdílím, myslím si, že pokud to nevyšlo v západní Evropě a ani v Americe, tak se není předpoklad, že se to zcela povede tady. Jen si zaděláme na problémy, které zatím nemáme. jsou naivní, ale budiž. Oni tohle vidí jako možné. Ti i ti jsou víceméně naivní a nakonec se svět vrátí do jisté rovnováhy, kdy si lidé uvědomí, že muži jsou odlišní od žen, vzhledem i uvažováním. Že jsou odlišní a zároveň komplementární, tedy doplňující se.

Stejně tak, lidé z jiné kultury, se nikdy nebudou cítit dobře, pokud nebudou chtít ztratit svou kulturní identitu a náboženství mezi většinovou společností, která bude chtít hájit svou svobodu, třeba jen v tom, že ženy nemají povinnost mít zahalená nejen ramena, ale ani obličej a budou chtít mít právo si vybrat muže, jakého chtějí ony sami, nikoliv jakého chce jejich otec.

Jsem tu registrovaný od listopadu 2005. Za těch dvanáct let se tu mnohé změnilo. Chodím sem málo, podobně jako mnozí jiní, co se zde prezentovali před léty. Nijak nekritizuji zdejší obsah. Jak říkám, občas sem nakouknu, nemám potřebu hodnotit příspěvky. Asi bych zřejmě být majitelem neřešil zdejší poměry trestním oznámením, ale jinak. Lidé se ve strachu chovají různě. Jenže nejsem majitelem. A pokud dal trestní oznámení, někdo z uživatelů, pak asi zdejší svoboda vyjadřování skončila.

Hodnocení: 27 % špatné • dobré

Komentáře

Vložit další komentář

dnes 15:53 ycy

Re: Skončila svoboda? dnes 15:53 ycyRe: Skončila svoboda?

dnes 16:29 Kaď0ur

Re: Skončila svoboda? dnes 16:29 Kaď0urRe: Skončila svoboda?

dnes 17:20 petr

Re: Skončila svoboda? dnes 17:20 petrRe: Skončila svoboda?

dnes 20:23 kutr

Re: Skončila svoboda? dnes 20:23 kutrRe: Skončila svoboda?

dnes 21:51

Re: Skončila svoboda? dnes 21:51 Bedňa | skóre: 34 | blog: Žumpa | HorňanyRe: Skončila svoboda?

Založit nové vlákno • Nahoru