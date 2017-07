×

ZFS on Linux , tj. implementace OpenZFS ( Wikipedie ) na Linuxu, byl vydán ve verzi 0.7.0. Přehled novinek v diskusním listu zfs-announce nebo na GitHubu . Nejnovější ZFS on Linux je kompatibilní s Linuxem 2.6.32 až 4.12.

Boj s českým spamem

dnes 10:48 | Přečteno: 199× | Ostatní | poslední úprava: dnes 11:28

Asi tak poslední rok, dva se na mě valí spam v češtině ve větším množství.

Jde o takové ty maily s předměty:

Aktivátor FISH XXL

Narazili do tebe? Dokaž své tvrzení autokamerou

Chceš kutit? Sada nářadí MÖLLER uspokojí všechny požadavky

Mají několik vlastností:

Neposílají to spamboti na nakažených PC, ale chodí to z různých virtuálních serverů. Vždycky na tom běží CentOS.

Zprávy nemají takové ty typické nedostatky nebo vady, podle kterých by je Spamassassin identifikoval. Než se dostane IP adresa na blacklisty, tak to trvá.

Bayes nemá moc šanci. Je strojově nesnadné ty zprávy odlišit od chtěných mailingů, protože obsah zpráv je dost různorodý. Prostě žádný viagry a levný Rolexky.

Zatím jsem to řešil zásahem vždy v Postfixu, kdy nejdřív zabanuju jednu, dvě IP adresy a pak rovnou celý blok daného hostingu. Docela se to nastřádalo na to, že to posílá jen jeden jediný šmejd.

95.140.38.0/23 REJECT 95.140.32.0/24 REJECT 107.182.132.44 REJECT 212.129.32.0/19 REJECT 212.83.128.0/19 REJECT 212.129.0.0/19 REJECT 212.83.160.0/19 REJECT 185.80.50.0/24 REJECT 185.140.109.0/24 REJECT 185.140.111.0/24 REJECT 185.140.110.0/24 REJECT 91.236.116.38 REJECT 185.51.66.201 REJECT 185.140.108.0/24 REJECT 109.169.66.241 REJECT 173.212.224.0/24 REJECT 185.2.102.126 REJECT 81.30.158.127 REJECT 216.158.227.152/29 REJECT 174.138.190.83/25 REJECT 173.212.255.160/28 REJECT 66.45.255.214/24 REJECT 64.20.41.0/24 REJECT 66.45.252.41 REJECT 217.79.178.144 REJECT 66.45.255.208/28 REJECT 142.54.177.230 REJECT 174.138.190.0/24 REJECT 146.0.32.48 REJECT 109.169.53.97 REJECT 204.12.202.234 REJECT 67.211.219.242 REJECT 109.169.53.0/24 REJECT 142.54.177.226 REJECT 67.211.219.0/24 REJECT 142.54.177.228 REJECT 85.114.142.72 REJECT 93.186.200.55 REJECT 66.37.19.0/24 REJECT 134.255.239.0/24 REJECT

V poslední době se snažím kontaktovat hosting přes abuse kontakty, ale zjišťuju, že to je naprosto marné. Přijde maximálně automatická odpověď. Občas s linkem do ticketovacího systému, kde obvykle hned další den zjistím, že ticket rovnou zavřeli. Prostě nezájem. Náš zákazník, náš pán. Napadlo mě začít jim psát, že se ze serveru rozesílá CP, na to by možná mohli slyšet

Ví se obecně, kdo za tím je? Máte nějaké lepší rady, jak postupovat?

Hodnocení: 100 % špatné • dobré

Komentáře

Vložit další komentář

dnes 11:24

Re: Boj s českým spamem dnes 11:24 goldenfish | skóre: 38 | blog: aqarium | PrahaRe: Boj s českým spamem

dnes 11:56 ttt

Re: Boj s českým spamem dnes 11:56 tttRe: Boj s českým spamem

Založit nové vlákno • Nahoru