Od 27. do 30. 12. se bude v Hamburku konat konference Chaos Communication Congress zaměřená především na počítačovou bezpečnost. Pro ty, kteří se nezúčastní, se na různých místech po světě pořádají setkání Congress Everywhere. Přijďte se i vy podívat na přenos z konference a popovídat si o prezentovaných i dalších tématech do pražského hackerspace brmlab.

The Document Foundation představila koncept MUFFIN (My User Friendly & Flexible INterface). Jedná se o 4 uživatelská rozhraní LibreOffice. Uživatel si bude moci vybrat to své pravděpodobně již ve verzi LibreOffice 5.3. Ukázka rozhraní Notebook Bar ( Ribbon , Pás karet ) také na blogu designérů LibreOffice.

Přitom by stačilo, aby měli provozovatelé sítě povinnost na požádání sami sbírat některé statistické údaje, případně přesměrovat předem určenou síťovou komunikaci do oddělené sítě spravované armádou ČR.

Letos jsem opět volil Piráty. Dokonce jsem přesvědčil i pár dalších lidí, aby je volili. Opět to však asi bylo k ničemu. Málo se snaží. Vojenská rozvědka ČR asi bude novou vlezdoprdelkou NSA, vlastně, ona už její vlezdoprdelkou je, ale teď se NSA stane. Co dělají Piráti proti nové novele? Zatím jsem viděl jen nějaký výkřik na jejich webu. Navíc si dovolí říct věc jakoNesouhlasím. Nesmí mít dovoleno sbírat vůbec nic, dokud se neprokáže, že se cílová osoba opravdu dopuští něčeho nelegálního a to jen na základě soudního příkazu. "Na požádání" je naprosto směšné. O plošné sledování nestojím. Co bude, Piráti? Budete jen tak sedět, nebo proti tomu něco podniknete? Dostali jste hromadu peněz, tak by bylo dobré je nějak využít. Pokud se neproberou a neuvidím výsledky, tak je příště už volit nebudu. Chci své soukromí, chci své svobody.

Dále od pirátů čekám, že např. když si nějaký pan Babiš usmyslí, že musím mít nějaký přístroj, že si musím povině mít mobilní internet k připojení tohoto přístroje, že se budou bít za to, aby tedy toto vše pan Babiš všem platil. Nelze někomu vnucovat přístroje a služby a ještě lidi nutit, aby si za to sami platili. Nepřijatelné.

Dále požaduji vystoupení ze zločineckých organizací NATO a EU. Volný obchod s ostatními státy lze sjednat i bez členství ve zločineckých organizacích. Stejně jako dohodu o nějaké pomoci (kterou stejně nikdo nedodržel a nedodrží).

