git - popis vývojové větve

11.3. 15:16 | Přečteno: 962× | Za vším hledej Linux |

Bez verzování přes git bych v současné době při mém stylu práce asi nemohl existovat. Bohužel má původní snaha commitovat do gitu jen ucelené změny, vzala brzy za své. Většinou to vypadá tak, že mám něco rozdělané, ale musím toho nechat, abych mohl začít řešit něco jiného. A když se k tomu po nějakém čase vrátím, tak mi visí změny, o jejichž smyslu už mám jen matné tušení. Jenže jak stáhnout aktuální změny v hlavní vývojové větvi, když se na ni bez uložených změn nemohu přepnout?

Většinou to tedy dopadne tak, že uložím všechny změny které visí do jednoho nic neříkajícího commitu, abych se ni ni mohl přepnout a pak se k rozdělané práci vrátím doufaje, že to snad dotáhnu do stavu, který by bylo možné alespoň s trochou snahy považovat za použitelný. To se však podaří jen málokdy, protože se mezi tím rozdrbe zase něco jiného. V takových situacích se vracím do stavu kdy příslušná věc byla prokazatelně funkční tím, že z příslušného commitu vytvořím novou větev.

Pokud na něčem dělá člověk sám, tak v tom zpravidla nebývá problém. Horší je to v situaci, kdy nějakým způsobem využívá jiný projekt, který prochází obdobně bouřlivým vývojem. A tak jsem začal mít pocit, že už jsem se v těch větvích začínal ztrácet. Ze stručného pojmenování větve totiž lze jen málokdy vydedukovat za jakým účelem byla vlastně vytvořena. A tak mne napadlo se podívat, jakým způsobem se dá k nějaké větvi git repozitáře přidat podrobnější popis.

Je to jednoduché. Stručný popis pro každou z existujících větví lze přidat prostřednictvím příkazového řádku:

git config branch.master.description "Popis k hlavní vývojové větvi".

Tímto příkazem se do sekce větve master v souboru .git/config přidá atribut description s obsahem "Popis k hlavní vývojové větvi". Existující popis lze kdykoliv nahradit jiným, případně ho dodatečně upravit příkazem:

git branch --edit-description

Popis může být i víceřádkový. Součástí řetězce v souboru .git/config pak bude i sekvence pro zalomení řádku.

Poněkud nešikovný je však způsob zobrazení popisu. By default totiž git vypisuje pouze seznam existujících větví, bez popisu. Pokud vás zajímají i popisy příslušných větví, musíte se na ně dotazovat jednotlivě, stejným příkazem, jakým se popis přidává, ovšem bez toho, že by mu byl předán textový řetězec.

git config branch.<jméno větve>.description

Pro ty co by rádi viděli tyto výpisy vypsané rovnou v seznamu existujících větví existuje shellový wrapper branches.sh, který napsal Gleb Bahmutov, z jehož blogpostu jsem čerpal.

