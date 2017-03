×

V nové práci II

včera 12:36 | Přečteno: 830× | Práce

Z elektrikáře jsem se stal mechanikem elektropneumatických zařízení.

A pod tím elektropneumatickým zařízením si prosím představte... vakuový záchod. To jsou takové ty záchody v novějších vlacích, kde místo toho, aby to padalo rovnou na koleje, je to z mísy podtlakem vycucnuté. Princip je vcelku jednoduchý: je mísa, pak ventil (šoupě), pak mezinádržka, druhý ventil a výstup do odpadu. Funguje to tak, že při spláchnutí nejprve ejektor udělá v mezinádržce podtlak (cca -0,5 Bar). Pak se otevře vstupní šoupě, a tím je do mezinádržky podtlakem nasán obsah mísy. Šoupě se zavře. Nyní tlakovač udělá v mezinádržce naopak přetlak (opět cca 0,5 Bar). Potom už se jen otevře výstupní šoupě, a obsah mezinádržky je vystřelen do odpadu. To je ten zvuk, který můžete po spláchnutí slyšet, ačkoli se zdá že záchod už nic nedělá.

Jinak práce je to celkem v pohodě, máme hezkou dílnu, zkušební stavy,... Musím říct, že sedět někde v kanceláři a hrabat se v papírech, to by mě nebavilo. Tohle je mnohem lepší. Samozřejmě náplní naší práce není záchody čistit po zákaznících-prasatech, ale opravovat poruchy. Například nám přivezou záchod s tím, že nějak nechodí jak má. Někdy odejde některá ze součástek (třeba snímač tlaku), je zanesený ejektor bordelem (a tím pádem dělá slabý podtlak), netěsní šoupě, nebo je záchod jednoduše ucpaný. A ucpe se celkem snadno, trubky jsou vcelku úzké. I takové ty papírové utěrky ho dovedou ucpat, pokud je jich víc. Oprava pak probíhá tak, že se záchod rozmontuje (oddělí se mísa od aparátu, tak se tam říká té strojní části), a na aparátu se pak udělá oprava, a rovnou se zkontrolují i takové ty klasické věci, které by mohly nebýt úplně v pořádku (ejektor, hadičky,...). A oloupe se vodní kámen. Mísa se také obvykle zbavuje vodního kamene, pomocí kyseliny citronové, ve které se nechá naložená přes noc.

Záchody neopravujeme jen ty pražské, ale vozí nám je i z jiných dep, třeba až z Bohumína. Jen mě překvapilo, že je vozí dodávkou. Tak nějak automaticky jsem čekal, že se to vozí vlakem. V Bohumíně by naložili bednu se záchodem do služebního vozu/oddílu, a v Praze až by souprava zajela na odstavné nádraží, tak by to jen přeložili na ještěrku (taková ta oranžová nádražácká elektrokára) a dovezli k nám na dílnu. Taková doprava by ČD v podstatě nic nestála, a ještě by to bylo mnohdy rychlejší, než tím autem. A ono přitom ne.

Co se týče pracovní doby, tak dělá se na dlouhý (Po, Út, Pá, So, Ne) a krátký (St, Čt) týden. Směna trvá od 6:00 do 17:13. Proč zrovna 17:13 nevím, ale nějak to souvisí s tím, že máme kolektivní smlouvou zkrácený měsíční fond hodin. Je to tak nastavené na všech pracovištích v depu.

I ohledně peněz jsem spokojen, mám 7. platovou třídu, tj. základ 20490 Kč. K tomu sem tam nějaké ty příplatky (svátky, víkendy,...). A taky mám režijku, což mě velice těší.

Jinak do McD stále chodím jako brigádník, byť teď moc směn nemám, protože je málo kšeftu. Obecně únor a březen je nejslabší období. Situace je tam pořád tak nějak stejná, jediná změna je, že jsem byl degradován, už nemám bílou jmenovku, ale zase jen žlutou. Údajně prý proto, že jako brigádníka mě nepotřebují, abych byl CT, ale myslím, že pravý důvod je někde trochu jinde - po tom co nás koupil soukromník tam zavedl jisté změny, aby se co nejvíc ušetřilo, a to mnohdy i na úkor kvality, což jsem tam otevřeně kritizoval.

Já prostě nejsem ten typ zaměstnance, co tupě dělá co se mu řekne, a nic víc ho nezajímá. Já když tam jsem, tak se snažím, aby to tam bylo hezké a fungovalo to, protože to beru i jako svoji vizitku. Ale to jen tak ve zkratce.

A je tak mimochodem, ČD se touhle svojí záchodárnou rády chlubí třeba i v televizi. Takže možná jste odtamtud viděli nějakou reportáž. Pokud jste viděli/uvidíte, tak vězte, že to je moje pracoviště. Mně ale v televizi neuvidíte, protože tam být nechci. A v pracovní smlouvě žádnou povinnost mluvit s reportérem nemám.

Hodnocení: 100 % špatné • dobré

Komentáře

Vložit další komentář

včera 12:48

Karma včera 12:48 Blaazen | skóre: 18Karma

včera 16:05 Jano z vesnice bez vodovodu

Re: V nové práci II včera 16:05 Jano z vesnice bez vodovoduRe: V nové práci II

včera 16:25

Re: V nové práci II včera 16:25 Aminux | HC cityRe: V nové práci II

včera 16:28 miriam je těhotná s kotyzem

Re: V nové práci II včera 16:28 miriam je těhotná s kotyzemRe: V nové práci II

včera 17:13

Re: V nové práci II včera 17:13 Aleš Kapica | skóre: 45 | blog: kenyho_stesky | OstravaRe: V nové práci II

včera 17:44 David

Re: V nové práci II včera 17:44 DavidRe: V nové práci II

dnes 15:01

Re: V nové práci II dnes 15:01 trekker.dk | skóre: 71Re: V nové práci II

Založit nové vlákno • Nahoru