Czech blacklist info page && API

dnes 02:53 | Přečteno: 26×

Tak jsem byl dnes přinucen přičuchnout si k MFCR a jejich úžasnému blacklistu... A to tak ze by jsem měl začít připravovat nástroje pro případnou implementaci DNS blokace na infrastruktuře zákazníka. Původně jsem chtěl nějak strojově zpracovat ono úžasné PDF tak že mi ze skriptu vypadne pouze název domén k blokaci, protože je ale ono PDF pěkný paskvil u kterého se mi nepodařilo ani ověřit digitální podpis, natož z něj vyparsovat všechny potřebné informace tak jsem se rozhodl jít jinou cestou a místo jednorázového scriptu vybudovat informační web s API odkud si pak můžou dané scripty tahat seznam k blokaci.

Teď to může znít jako bych tímto projektem s blokací souhlasil nebo ji snad nějak legalizoval, za mě ji považuji za nelegalní zásah do svobody Českého Internetu ale náš zákazník náš pán... a když už něco takového dělám, tak proč to nedát veřejně a jako OSS ? Jen si představte že MFCR mělo na vybudování řádné infrastruktury několik měsíců a jediné s čím přišli je sprzněné PDF které ani nelze strojově zpracovat (tedy co jsem se ráčil s tím ztrácet čas) a já tento informační web s API a administrací vybudoval za pár hodin... ano jde to na něm vidět, ale stále je to mnohem lepší než cokoliv s čím by za stejný čas přišlo MFCR (A to mám pravděpodobně zaplaceno méně než člověk co splácal to PDF ). Tiše jen doufám že tvůrce toho PDF tento projekt uvidí a bude se alespon cítit trapně, v Japonsku by naběhl na svůj meč, tolik sebereflexe bouhužel čeští politici nemají :-P

Takže co to vlastně umí ?

Seznam blokovaných domén s thumbnailem a infem o blokaci providery (WIP)

Jednoduché JSON API pro získání seznamu

Administrace seznamu (Přidávání/Mazání bude odstraněno hned jak se podaří parsovat PDF, zatím to tam bude klepat otrokyně )

Co by to mělo ještě umět ?

Lepší testování dostupnosti webu, momentální implementace v JS je fail

Periodické stahování, validace a parsování toho úžasného PDF

Informace o tom jak obejít blokování u jednotlivých poskytovatelů

V čem je to spáchané ?

Python+Flask

SQLAlchemy

Postgresql

Celery

Redis

Projekt beží na https://blacklist.salamek.cz/ a zdrojáky jsou na GitHubu

