HW novinky: speciální deska s 12 PCI Express sloty pro těžbu

Soutěž o největší „úchylnost“ tohoto dílu Hardwarových novinek jasně vyhrává základní deska od Biostaru. Vedle ní jsou věci jako enterprise varianta procesorů Ryzen, nové zrcadlovky Canon či změny u foto snímačů Samsung a (překvapivý) konec značky Lexar vlastně celkem nuda.

AMD představila enterprise variantu procesorů, Ryzen Pro

Oproti desktopovým ryzenům u Ryzenu Pro ručí AMD o něco více (z hlediska dostupnosti produktů pro nejbližší roky) a přidává vyšší úroveň zabezpečení (hardwarové šifrování paměti nevyžadující podporu v aplikacích). Jinak se Ryzeny Pro až tak zásadně neliší od toho, co mnoha z vás už nějakou dobu tepe v desktopech.

V rámci řady Ryzen Pro míří na trh nejvyšší Ryzen 7 (8 CPU jader, 16 HT vláken), Ryzen 5 (6 CPU jader, 12 HT vláken, případně 4 / 8) a nejnižší Ryzen 3 s 4 CPU jádry bez HT. Více podrobností je v prezentaci AMD, a to včetně srovnání výkonů s adekvátními procesory od Intelu.

Ryzeny Pro, tedy přesněji řečeno celá tato platforma, se objeví v nabídce firem v průběhu tohoto čtvrtletí.

Canon uvedl zrcadlovku EOS 6D Mark II

Canon osvěžil svůj nižší model full-frame zrcadlovky (který jen tak mezi řečí doporučoval i Ladislav Kamarád). Nástupce modelu 6D s Mark II v názvu dostal nový čip a další drobná vylepšení. Srdcem je 27Mpix CMOS, z něhož se efektivně používá ~26 Mpix, konkrétně rozlišení 6240×4160. Mozkem pak je procesor DIGIC 7, tedy žádné zásadní vylepšení, kupříkladu pak třeba nečekejte 4k H.265 video (maximem je 1080/60p H.264, byť s 60 MBit/s).

ISO rozsah je 100 až 40 tisíc, v rozšířeném režimu lze použít ISO 50 až 102 400. AF modul používá 45 křížových bodů. Třípalcový displej s 1040k body je výklopný a dotykový. Pentaprismový hledáček má 98% pokrytí a 0,71× zvětšení. Závěrka umí nejkratší čas pouze 1/4000, synchronizace s bleskem je 1/180, rychlost snímání až 6,5 fps. Tělo používá SD karty s rozhraním UHS-I, dále disponuje USB 2.0, miniHDMI, Wi-Fi /n, NFC, Bluetooth a GPS. Dodávaný Li-Ion akumulátor má v metodice CIPA výdrž 1200 snímků, to vše v těle o rozměrech 144 × 111 × 75 mm, hmotnosti 765 g a s odolností vůči prachu a vlhkosti.

Pokud by se dalo nad něčím smutnit, tak je to stále přetrvávající používání procesoru DIGIC 7 (mám za to, že H.265 prostě neumí, bez ohledu na 4k), absence 4k videa obecně (srovnejte nejen s postarším Panasonic GH5, ale také asi nejlepší APS-C bezzrcadlovkou své doby, tedy Samsungem NX1, který 4k H.265 uměl) a chybějící čas závěrky 1/8000. Nicméně toto vše jsou typicky věci, které si Canon schovává pro vyšší řady zrcadlovek, ani řada 5D (aktuální model Mark IV) nenabízí vše uvedené.

Canon EOS 6D Mark II se již objevil v cenících e-shopů. Zatím jsem narazil na kit s objektivem 24-105 mm IS STM za 68 tisíc Kč, samotné tělo pak vyjde na 57 tisíc Kč, což je cena jen mírně vyšší než u Pentaxu K-1.

Biostar TB250-BTC PRO Ver. 6.x pojme 12 přídavných karet

Někteří výrobci základních desek jdou už pár produktových generací na trhu vstříc těm, kteří potřebují desky osadit co největším množstvím grafických karet, bez ohledu na počet PCI Express linek. Těžba kryptoměn je stále lukrativní, ať už jde o speciální ASIC pro Bitcoin, nebo třeba právě běžná GPU pro Ethereum a další kryptoměny. Biostar tohle „podbízení“ povýšil na novou úroveň, do jeho desky pro mainstreamový Intel lze připojit rovnou 12 grafických či jiných záležitostí.

Základní deska Biostar TB250-BTC PRO Ver. 6.x používá čipovou sadu Intel B250, pasují do ní tedy procesory řad Skylake a Kaby Lake. Vedle jednoho PCI Express 3.0 ×16 slotu má ale na svém těle dalších 11 PCI Express ×1 slotů, většinu po dvojicích na pozici dané záslepky. Nelze tedy předpokládat, že by desku kupoval kdokoli pro přímé osazení grafických karet, to ani není fyzicky možné, nicméně přes patřičné redukce dokáže tato deska uživit 12 přídavných karet. Sama pak disponuje DVI výstupem, dvěma DDR4 sloty, GLAN Realtek RTL8111H, zvukovkou Realtek ALC887 či USB 3.0 atd.

Micron končí s prodejem paměťových karet pod značkou Lexar

Poměrně populární značka paměťových karet Lexar, která často stála i za těmi nejvýkonnějšími či kapacitně největšími kartami, končí. Micron se stahuje z běžného trhu, nadále hodlá své síly soustřeďovat na lukrativnější segmenty. Končí tak paměťové karty Lexar, čtečky paměťových karet a jiná řešení, která Lexar nabízel. Majitelé existujících produktů nepřijdou o podporu. Lexar jako takový ale bude na prodej, Micron se zaměřuje do budoucna hlavně na enterprise řešení, připomeňme nedávno představenou flexibilní SSD platformu SolidScale.

Samsung ISOCELL se stává samostatnou značkou fotografických snímačů

ISOCELL je určitou technologicky inovovanou variantou BSI CMOS, kterou Samsung představil v roce 2014 a kterou máme šanci vídat v akci třeba ve firemních smartphonech (nej)vyšší třídy, kde zdatně konkuruje jinak Samsungem používaným špičkovým BSI CMOS snímačům Sony Exmor. Samsung se nyní rozhodl, že svoje působení na tomto poli posílí a vyčlení ISOCELL jako samostatnou značku s širším záběrem.

Na trhu se tak postupem doby objeví celkem čtyři produktové varianty ISOCELL snímačů, a sice ISOCELL Bright (pro použití při špatných světelných podmínkách), ISOCELL Fast (zaměření na rychlý autofocus i u pohybujících se objektů), ISOCELL Slim (zaměření na co nejmenší pixely snímače) a dále obecně ISOCELL Dual (kombinace dvou snímačů ve smartphonech, což je aktuální trend). Více se dozvíme v nadcházejících měsících. Dle neoficiálních informací by prvním produktem s ISOCELL Dual mohl být Samsung Galaxy Note 8.

