Událo se v týdnu 1/2017

Články

31.12.2016 00:01 | Redakce | Přečteno: 1000x | Komentářů: 0

Rok 2016 v IT - Akvizice. Whitesoft nasazuje software IBM pro zefektivnění podnikové komunikace. Rok 2016 v IT - Trendy, produkty a trh. Servery Lenovo System x3650 M5 a System x3550 M5 oceněny. Rok 2016 v IT - Události a technologie.

2.1.2017 10:30 | Redakce | Přečteno: 947x | Komentářů: 0

Nejvýznamnější události roku. Biotechnologie, geny čtené po smrti a evoluce pohádek. Lidoopi a teorie mysli. Proč lamarckismus nejen nefunguje, ale ani fungovat nemůže. Materiál s nejvyšší teplotou tání. Jak přimět elektrický proud, aby odkapával po jednotlivých elektronech.

4.1.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 1125x | Komentářů: 0

Stav vydání jádra. Citáty týdne: Daniel Vetter a Paul McKenney. Začleňovací okno 4.10, část 2.

5.1.2017 12:00 | Redakce | Přečteno: 968x | Komentářů: 1

Čtenářům AbcLinuxu vše nejlepší do nového roku 2017.

31.12.2016 20:45 | Ladislav Hagara | Komentářů: 17

Volné dílo je takové autorské dílo, jehož majetková autorská práva nejsou chráněna. Nejčastějším případem volného díla je takové autorské dílo, u kterého již doba ochrany vypršela (tzn. např. uplynulo více než 70 let od smrti posledního autora). Seznam nových volných děl od 1. ledna 2017, tj. poslední autor zemřel v roce 1946 nebo dříve, na stránkách Public Domain Day 2017 nebo 2017 in public domain. Seznam nových volných obrázků na Wikimedii.

1.1.2017 20:20 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Společnost Valve aktualizovala přehled o hardwarovém a softwarovém vybavení uživatelů služby Steam. Podíl uživatelů Linuxu aktuálně činí 0,87 %. Nejčastěji používanou linuxovou distribucí je Ubuntu 16.04.1 LTS 64 bit. V katalogu této distribuční platformy je aktuálně 3 015 her pro SteamOS a Linux. Publikován byl seznam 100 nejprodávanějších her na Steamu za rok 2016. Na SteamOS a Linuxu běží 43 z nich.

2.1.2017 11:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 15

Terminix je emulátor terminálu naprogramovaný v programovacím jazyce D a využívající GtkD, což je rozšíření ke knihovně GTK+ pro D. Zdrojové kódy Terminixu jsou k dispozici na GitHubu. První commit byl uskutečněn 30. prosince 2015. Gerald Nunn hodnotí rok vývoje.

2.1.2017 13:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 7

Hodnota Bitcoinu, decentralizované kryptoměny, po 3 letech opět překonala hranici 1 000 dolarů [reddit].

3.1.2017 00:05 | Ladislav Hagara | Komentářů: 13

Článek na HackerBoards.com představuje 90 jednodeskových počítačů (SBC). Jejich porovnání v tabulce na Dokumenty Google.

3.1.2017 00:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 3

OMG! Ubuntu! představuje čtyřmetrového robota Method-2 (YouTube) od jihokorejské společnosti Hankook Mirae Technology. Robot je ovládaný člověkem a monitorovaný pomocí Ubuntu. Za návrhem robota stojí Vitaly Bulgarov.

4.1.2017 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Byla vydána verze 1.2.0 odlehčeného desktopového prostředí Lumina (Wikipedie, GitHub) postaveného nad toolkitem Qt. Podrobnosti o prostředí v často kladených dotazech (FAQ) a v dokumentaci.

4.1.2017 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Kolik doplňků pro Google Chrome už funguje ve Firefoxu? Firefox ve verzi 57 ukončí podporu doplňků založených na XUL a přejde na WebExtensions, které používá Google Chrome nebo Edge. Andy McKay v listopadu stáhl 58 tisíc doplňků a motivů vzhledu pro Chrome a pomocí skriptů otestoval, kolik z těchto doplňků lze bez větších problémů pro Firefox konvertovat. Výsledek byl 76 % – tři čtvrtiny doplňků pro Google Chrome je tak možné jednoduše konvertovat pro Firefox.

4.1.2017 10:10 | Ladislav Hagara | Komentářů: 43

Byla vydána verze 0.92 svobodného multiplatformního vektorového grafického editoru Inkscape. Přehled novinek i s náhledy v poznámkách k vydání a na YouTube.

4.1.2017 12:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 3

James Bottomley se v několika příspěvcích na svém blogu věnuje podpoře TPM (Trusted Platform Module) v Linuxu. V aktuálním příspěvku se věnuje podpoře TPM 2.0. TPM 2.0 je jeden z minimálních hardwarových požadavků Microsoftu na certifikaci počítačů pro Windows 10.

4.1.2017 13:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Google představil projekt Grumpy. Jedná se o experimentální transpiler a běhové prostředí programovacího jazyka Python naprogramované v programovacím jazyce Go. Cílem Grumpy je možné nahrazení CPythonu a zlepšení škálovatelnosti.

5.1.2017 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 3

Knihovna librsvg (Wikipedie, GitHub) slouží v GNOME k vykreslování vektorové grafiky ve formátu SVG. V oznámení o vydání verze 2.41.0 této knihovny se uvádí, že část knihovny byla přepsána z programovacího jazyka C do programovacího jazyka Rust.

5.1.2017 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 2

Byly uvolněny zdrojové kódy počítačové hry Voxeliens od Volumes of Fun. Ukázka hry na YouTube. Zdrojové kódy jsou k dispozici na Bitbucketu pod svobodnou licencí MIT. Počítačová hra Voxeliens byla vydána v roce 2012 [reddit].

5.1.2017 16:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Na MojeFedora.cz byl publikován článek od Pavla Tišnovského věnovaný změnám provedeným ve skriptovacím engine populárního textového editoru Vim ve verzi 8. S těmito změnami a vylepšeními se přímo setkají většinou pouze vývojáři pluginů, ovšem těžit z nich (alespoň nepřímo) mohou i všichni ostatní uživatelé Vimu, protože implementované změny a rozšíření (anonymní funkce, časovače, unikátní čísla oken atd.) umožňují tvorbu složitějších pluginů pracujících asynchronně s operacemi prováděnými uživatelem.

5.1.2017 17:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Na webu SlidesLive byly zveřejněny videozáznamy a prezentace z 8. české Wikikonference konané 3. prosince 2016 v Brně. K dispozici jsou také záznamy přednášek z předchozích ročníků.

5.1.2017 18:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Po 18 letech vývoje byla vydána verze 1.0.0 vysoce konfigurovatelného konzolového IRC klienta Irssi. Přehled novinek na GitHubu. Současně byla vydána verze 0.8.21 opravující 4 bezpečnostní chyby.

6.1.2017 01:10 | Ladislav Hagara | Komentářů: 3

Libreboot (Wikipedie), projekt mající za cíl vytvoření svobodného firmwaru nahrazujícího proprietární BIOSy, fork Corebootu bez proprietárních blobů, již oficiálně není součástí projektu GNU. Richard Stallman se s projektem rozloučil emailem zaslaným do diskusního listu věnovanému projektu GNU. Libreboot byl součástí projektu GNU od května loňského roku. V září ale Leah Rowe, vývojářka Librebootu, projekt jednostranně opustila a obvinila Nadaci pro svobodný software (FSF) z diskriminace a propuštění zaměstnankyně na základě pohlaví [reddit].

6.1.2017 09:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 13

V dubnu a květnu 2015 proběhla na Kickstarteru úspěšná kampaň na "počítače pro celý svět" od Endless s linuxovým operačním systémem Endless OS (zprávička, článek). Na veletrhu spotřební elektroniky CES 2017 (Consumer Electronics Show) byly představeny (pdf) nové počítače od Endless Mission Mini a Mission One. Jono Bacon na Twitteru zveřejnil zajímavé video s Endless OS. Stačí otočit okno s aplikací a objeví se GNOME Builder se zdrojovými kódy aplikace.

6.1.2017 13:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

MojeFedora.cz informuje (en), že správci Firefoxu ve Fedoře a Red Hatu připravili Firefox Developer Edition pro Flatpak, který umožňuje instalaci a běh aplikací bez ohledu na to, jakou distribuci a její verzi používáte. Verze pro vývojáře byla zvolená proto, že k ní nemají uživatelé tak snadný přístup jako ke standardnímu Firefoxu, jehož nové verze jsou velmi brzo k dispozici skrze oficiální repozitáře Fedory. Flatpak s Developer Edition není v současné verzi sandboxovaný a má stejně jako Firefox z repozitářů přístup k domovskému adresáři uživatele. V budoucnu se ale počítá s jeho izolací, což by mělo výrazně zvýšit bezpečnost, která je zrovna u prohlížeče opravdu podstatná.

6.1.2017 21:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

