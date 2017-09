Událo se v týdnu 39/2017

Ucelený přehled článků, zpráviček a diskusí za minulých 7 dní.

Články

23.9.2017 00:01 | Redakce

Stav vydání jádra. Vetter: Proč nemůže jaderná komunita sídlit na Githubu. Citát týdne: Neil Brown. Jaderný subsystém genpool.

24.9.2017 00:30 | Redakce

Vedle čtvrté a páté generace sběrnice PCI Express se dnes podíváme na 8k produkty Sharpu, dvě nové bezzrcadlovky, zajímavé nové monitory od AOC a také na zajímavou klávesnic přímo od německých Cherry.

25.9.2017 00:01 | David Ježek

Stav vydání jádra. Seznam regresí ze 12. srpna. Citát týdne: Rusty Russel. Škálování souboru MAINTAINERS v jádře.

26.9.2017 00:01 | Redakce

Co by si inteligentní medúzy myslely o přirozených číslech. Grafen rozkládá vodu. Co udělá radioaktivita se sklem. Umělá inteligence pro sumarizaci textů. Jak 4. průmyslová revoluce změní trh práce. Mikroskopy, atomová energetika, jehličnany vs. listnáče…

27.9.2017 00:01 | Redakce

Pamětníci vzpomenou dobu naštěstí dávno minulou, kdy IBM testovala použití skleněných diskových ploten a upravených materiálů na nich v rámci 3,5palcových disků v maďarské továrně. Byla z toho velká katastrofa, prakticky žádný disk nevydržel pořádně ani záruční dobu. Japonská Hoya chystá návrat této technologie, dnes to však již nepředstavuje problém.

29.9.2017 00:01 | David Ježek

Zprávičky

Po půl roce od vydání verze 9.0 byla vydána verze 10.0 open source alternativy GitHubu, tj. softwarového nástroje s webovým rozhraním umožňujícího spolupráci na zdrojových kódech, GitLab (Wikipedie). Představení nových vlastností v příspěvku na blogu a na YouTube.

23.9.2017 21:44 | Ladislav Hagara

Facebook oznámil, že přelicencuje open source projekty React, Jest, Flow a Immutable.js ze své vlastní kontroverzní licence BSD+Patents na licenci MIT. Stane se tak tento týden s vydáním Reactu 16. Jedním z důvodů přelicencování bylo oznámení nadace Apache, že software pod Facebook BSD+Patents licencí nesmí být součástí produktů pod touto nadací [Hacker News].

24.9.2017 14:55 | Ladislav Hagara

Microsoft s Canonicalem představili linuxové jádro Ubuntu optimalizováno pro cloudové služby Microsoft Azure (linux-azure). Jako výchozí je toto menší a výkonnější jádro použito již v Ubuntu Cloud Images for Ubuntu 16.04 LTS. Canonical zatím nenabízí patchování tohoto jádra za běhu systému (Canonical Livepatch Service).

24.9.2017 17:11 | Ladislav Hagara

Byla vydána (cgit) verze 0.99 svobodného nelineárního video editoru Pitivi. Jedná se o release candidate verze 1.0. Přehled úkolů, které je nutno ještě dodělat, na Phabricatoru. Pitivi je k dispozici také ve formátu Flatpak.

24.9.2017 20:00 | Ladislav Hagara

Adobe PSIRT (Adobe Product Security Incident Response Team) neúmyslně zveřejnil (archive) na svém blogu svůj soukromý OpenPGP klíč. Klíč byl revokován a vygenerován nový. Nelze nezmínit xkcd 1553 - Veřejný klíč.

25.9.2017 06:00 | Ladislav Hagara

Příspěvek na blogu společnosti Yubico informuje o začlenění podpory bezpečnostních klíčů FIDO U2F do Firefoxu Nightly. Dosud bylo možné dvoufázové ověření pomocí FIDO U2F ve Firefoxu zajistit pouze pomocí doplňku.

25.9.2017 07:00 | Ladislav Hagara

Do pátku 29. září probíhá v Praze v hotelu Hilton konference SUSECON 2017 pořádaná společností SUSE. Dění na konferenci lze sledovat na Twitteru. Nils Brauckmann, CEO společnosti SUSE, vítá účastníky konference na YouTube.

25.9.2017 16:55 | Ladislav Hagara

Martin Flöser představil na svém blogu projekt XFree KWin. Cílem projektu je rozběhnout správce oken KWin na Waylandu bez XWaylandu [reddit].

25.9.2017 17:22 | Ladislav Hagara

Josef Průša představil na Maker Faire v New Yorku svou novou 3D tiskárnu Original Prusa i3 MK3. Z novinek (YouTube) lze zdůraznit senzor filamentu, výměnnou magnetickou podložku, rychlejší tisk nebo rozpoznání uskočené vrstvy, výpadku napájení a výpadku filamentu (YouTube).

26.9.2017 00:33 | Ladislav Hagara

Opera 48, verze 48.0.2685.32, byla prohlášena za stabilní. V Opeře 42 byl představen integrovaný převodník měn. V nejnovější verzi tohoto webového prohlížeče byl tento převodník rozšířen o možnosti převodu fyzikálních jednotek a časových zón. Ukázka na YouTube. Novinkou je také integrovaný nástroj pro vytváření snímků. Opera 48 je postavena na Chromiu 61. Podrobný přehled změn v Changelogu.

27.9.2017 11:11 | Ladislav Hagara

Jiří Eischmann v příspěvku na svém blogu píše o HiDPI v Linuxu. Věnuje se celočíselnému i neceločíselnému škálování, podpoře škálování v GTK+ 3 a Qt 5, aplikacím implementujícím vlastní škálování nebo používání více monitorů o různé hustotě pixelů.

27.9.2017 15:55 | Ladislav Hagara

Nezisková organizace Open Source Initiative (OSI, Wikipedie) věnující se podpoře open source softwaru oznámila, že Microsoft se stal jejím prémiovým sponzorem. Open Source Initiative mimo jiné schvaluje open source licence. V roce 2007 byly schváleny licence Microsoft Public License (Ms-PL) a Microsoft Reciprocal License (Ms-RL) [reddit].

27.9.2017 17:22 | Ladislav Hagara

Bylo oznámeno, že verze 13 open source systému Nextcloud, forku ownCloudu, umožňujícího provoz vlastního cloudového úložiště, přinese end-to-end šifrování (E2EE). Šifrování a dešifrování bude tedy probíhat na straně klienta. Specifikace na GitHubu. K vyzkoušení jsou testovací verze [reddit].

27.9.2017 18:11 | Ladislav Hagara

Společnost NVIDIA oficiálně vydala verzi 9.0 toolkitu CUDA (Wikipedie) umožňujícího vývoj aplikací běžících na jejich grafických kartách. Přehled novinek v poznámkách k vydání nebo také v přednášce na konferenci GPU Technology Conference konané v květnu letošního roku.

27.9.2017 21:00 | Ladislav Hagara

Byla vydána nová verze 1.11 multiplatformního open source textového editoru Brackets (Wikipedie, GitHub). V oznámení na blogu vývojáři zdůrazňují oficiální podporu Linuxu. Podrobný přehled novinek v poznámkách k vydání.

28.9.2017 00:55 | Ladislav Hagara

Byla vydána verze 8.1.0 živé linuxové distribuce KNOPPIX vycházející z Debianu. Nejnovější KNOPPIX obsahuje Linux 4.12.7, Xorg 7.7, LibreOffice 5.4.1, Gimp 2.8.20, Chromium 60, Firefox 55 nebo compiz 0.9.13.1.

28.9.2017 15:33 | Ladislav Hagara

Mozilla.cz informuje, že doplněk Tree Style Tab byl vydán jako WebExtension a bude tedy fungovat i ve Firefoxu 57. Tree Style Tab rozšiřuje možnosti práce s otevřenými panely. Podle serveru AMO jej denně používá bezmála 90 000 uživatelů a zaznamenal již přes 3 miliony stažení.

28.9.2017 15:55 | Ladislav Hagara

Bylo vydáno (pdf) již dvaašedesáté číslo stostránkového anglicky psaného časopisu MagPi věnovanému Raspberry Pi a projektům postaveným na tomto jednodeskovém počítači.

28.9.2017 19:11 | Ladislav Hagara

Byl vydán Mozilla Firefox 56.0. Přehled novinek v poznámkách k vydání a na stránce věnované vývojářům. Zdůraznit lze Firefox Screenshots umožňující jednoduchou tvorbu snímků webových stránek.

28.9.2017 20:00 | Ladislav Hagara

Byla vydána verze 3.2 živé linuxové distribuce Tails (The Amnesic Incognito Live System), jež klade důraz na ochranu soukromí uživatelů a anonymitu. Přehled změn v příslušném seznamu. Řešeno je také několik bezpečnostních problémů.

29.9.2017 06:00 | Ladislav Hagara

Byla vydána verze 3.3.0 programu pro skicování, malování a úpravu obrázků Krita. K dispozici je balíček ve formátu AppImage. Stačí nastavit právo na spouštění a spustit. David Revoy, autor open source webového komiksu Pepper&Carrot, zveřejnil na svých stránkách návod (YouTube), jak pomocí Krity a pluginu GMIC vybarvovat komiksy.

29.9.2017 19:33 | Ladislav Hagara

Společnost Qualys upozorňuje na bezpečnostní chybu CVE-2017-1000253 v Linuxu zneužitelnou k lokální eskalaci práv. Chyba byla v upstreamu opravena již v dubnu 2015. Nebyla ale označena jako bezpečnostní a tak se oprava do některých linuxových distribucí se staršími LTS jádry nedostala [reddit].

29.9.2017 20:00 | Ladislav Hagara

