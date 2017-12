Událo se v týdnu 50/2017

16.12. | Redakce | Novinky | 667×

Ucelený přehled článků, zpráviček a diskusí za minulých 7 dní.

Články

Ucelený přehled článků, zpráviček a diskusí za minulých 7 dní.

9.12.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 1092x | Komentářů: 0

V šachu už jde pouze o soupeření mezi nejlepšími programy, i tak se ale výsledek považuje za senzaci. Hořlavý metanový led. 3D tisk z bakterií. Teplo samovolně proudí ze studeného objektu na horký, jak je to možné? Optické pasti. Velmi blízká exoplaneta podobná Zemi.

13.12.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 1202x | Komentářů: 2

Za říjen se podíváme na hry Argentum Age, Overgrowth, Niche: a genetics survival game, HIVESWAP: Act 1, Dungeons 3 a další. Říjnové linuxové herní novinky jsou tu.

14.12.2017 00:01 | Jiří Komárek | Přečteno: 947x | Komentářů: 0

Stav vydání jádra. Několik společností objasňuje politiku vymáhání GPL. Citáty týdne: Linus Torvalds a Dave Chinner. Začleňovací okno 4.15.

15.12.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 755x | Komentářů: 0

Zprávičky

Po 6 měsících vývoje od vydání verze 0.13.0 byla vydána verze 0.14.0 správce balíčků GNU Guix a na něm postavené systémové distribuce GuixSD (Guix System Distribution). Na vývoji se podílelo 88 vývojářů. Přibylo 1 211 nových balíčků. Jejich aktuální počet je 6 668. Aktualizována byla také dokumentace.

9.12.2017 00:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 4

Byl vydán Debian 9.3, tj. třetí opravná verze Debianu 9 s kódovým názvem Stretch a Debian 8.10, tj. desátá opravná verze Debianu 8 s kódovým názvem Jessie. Řešeny jsou především bezpečnostní problémy, ale také několik vážných chyb. Instalační média Debianu 9 a Debianu 8 lze samozřejmě nadále k instalaci používat. Po instalaci stačí systém aktualizovat.

9.12.2017 20:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 16

V Praze dnes probíhá Konference e-infrastruktury CESNET. Na programu je řada zajímavých přednášek. Sledovat je lze i online na stránce konference.

11.12.2017 09:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 2

Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC, oznámil vydání verze 2.0.0 open source routovacího démona BIRD (Wikipedie). Přehled novinek v diskusním listu a v aktualizované dokumentaci.

11.12.2017 19:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Od 26. do 29. října proběhla v Bochumi European Coreboot Conference 2017 (ECC'17). Na programu této konference vývojářů a uživatelů corebootu, tj. svobodné náhrady proprietárních BIOSů, byla řada zajímavých přednášek. Jejich videozáznamy jsou postupně uvolňovány na YouTube.

12.12.2017 07:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Lukáš Růžička v článku Kuchařka naší Růži aneb vaříme rychlou polévku z Beameru na MojeFedora.cz ukazuje "jak si rychle vytvořit prezentaci v LaTeXu, aniž bychom se přitom pouštěli do jeho bezedných hlubin".

12.12.2017 10:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 13

Před měsícem byla vydána Fedora 27 ve dvou edicích: Workstation pro desktopové a Atomic pro cloudové nasazení. Fedora Server byl "vzhledem k náročnosti přechodu na modularitu" vydán pouze v betaverzi. Finální verze byla naplánována na leden 2018. Plán byl zrušen. Fedora 27 Server byl vydán již dnes. Jedná se ale o "klasický" server. Modularita se odkládá.

12.12.2017 20:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 6

Konference InstallFest 2018 proběhne o víkendu 3. a 4. března 2018 v Praze na Karlově náměstí 13. Spuštěno bylo CFP. Přihlásit přednášku nebo workshop lze do 18. ledna 2018.

13.12.2017 07:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Na Good Old Games je v rámci aktuálních zimních slev zdarma k dispozici remasterovaná verze klasické point&click adventury Grim Fandango, a to bez DRM a pro mainstreamové OS včetně GNU/Linuxu. Akce trvá do 14. prosince, 15:00 SEČ.

13.12.2017 11:00 | davkol | Komentářů: 6

Společnost Avast uvolnila zdrojové kódy svého dekompilátoru RetDec (Retargetable Decompiler) založeného na LLVM. Vyzkoušet lze RetDec jako webovou službu nebo plugin pro interaktivní disassembler IDA. Zdrojové kódy RetDec jsou k dispozici na GitHubu pod open source licencí MIT.

14.12.2017 16:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 3

Canonical oznámil dostupnost kryptografických balíčků s certifikací FIPS 140-2 úrovně 1 pro Ubuntu 16.04 LTS pro předplatitele podpory Ubuntu Advantage Advanced. Certifikace FIPS (Federal Information Processing Standards) jsou vyžadovány (nejenom) vládními institucemi USA.

14.12.2017 17:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 3

Byla vydána verze 2.11.0 QEMU (Wikipedie). Přispělo 165 vývojářů. Provedeno bylo více než 2 000 commitů. Přehled úprav a nových vlastností v seznamu změn.

14.12.2017 18:11 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Pražská Fedora 27 Release Party, oslava nedávného vydání Fedory 27, se uskuteční 19. prosince od 19:00 v prostorách společnosti Etnetera (Jankovcova 1037/49). Na programu budou přednášky o novinkách, diskuse, neřízený networking atd.

14.12.2017 19:33 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byl vydán Xen Project Hypervisor 4.10. Podrobnosti v poznámkách k vydání, přehledu nových vlastností a porovnání s předchozími verzemi.

14.12.2017 20:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Po dvou měsících vývoje od vydání verze 235 oznámil Lennart Poettering vydání verze 236 správce systému a služeb systemd (GitHub, NEWS).

14.12.2017 23:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 6

Po půl roce vývoje od vydání verze 11.0 byla vydána verze 11.1 svobodného softwaru pro vytváření datových úložišť na síti FreeNAS (Wikipedie). Nejnovější FreeNAS je postaven na FreeBSD 11.1. Přehled novinek v příspěvku na blogu. Zdůraznit lze zvýšení výkonu OpenZFS, počáteční podporu Dockeru nebo synchronizaci s cloudovými službami Amazon S3 (Simple Storage Services), Backblaze B2 Cloud, Google Cloud a Microsoft Azure

15.12.2017 01:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Christian Kellner představil na svém blogu projekt Bolt řešící bezpečnost rozhraní Thunderbolt 3 na Linuxu. Pomocí příkazu boltctl nebo rozšíření GNOME Shellu lze komunikovat s démonem boltd a například zakázat neznámá zařízení a předejít tak útokům typu Thunderstrike nebo DMA.

15.12.2017 02:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 6

Na Humble Bundle lze získat počítačovou hru Company of Heroes 2 (Wikipedie, YouTube) běžící také v Linuxu zdarma. Speciální akce končí v sobotu v 19:00.

15.12.2017 03:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Byla vydána verze 17.12.0 KDE Aplikací (KDE Applications). Přehled novinek v kompletním seznamu změn a na stránce s dalšími informacemi. Aplikace, které nebyly dosud portovány na KDE Frameworks 5, byly z KDE Aplikací odstraněny.

15.12.2017 12:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 17

Otázky v diskusi

Nabídky zaměstnání

Nové IT a linuxové nabídky zaměstnání ze serveru www.abcprace.cz.

Hodnocení: - zatím nehodnoceno špatné • dobré zatím nehodnoceno

Nástroje: Tisk bez diskuse