Advanced Comic Book Format - progres report

včera 14:42 | Přečteno: 178× | ACBF | poslední úprava: včera 14:43

Špecifikácie

V nasledujucom zapise zhrniem, co sa na projekte udialo v tomto roku. Medzi najvyznamnejsie zmeny patri vytvorenie dedikovanej stranky pre ACBF komiksy (acbf.info), vydanie novych specifikacii (verzia 1.1) a naimplementovanie algoritmov pre automaticke rozpoznavanie komiksovych panelov a bublin v ACBF Editore (nazyvanych tiez Computer Vision alebo pocitacove videnie).

Najnovsia verzia specifikacii implementuje najma definicie stylov, t.j. pre prekladove textove vrstvy je mozne zadefinovat fonty, ktorymi sa budu jednotlive styly vykreslovat. Boli rozsirene aj typy "text-area", ktore je mozne takto stylovat: formal, sign, heading, letter ...

Bola pridana moznost nastavit tzv. "page transition types", t.j. pre prechode z jednej stranky na druhu sa pouzije rozny druh animacie, ktory je mozne pre konkretnu stranku zadefinovat: fade, blend, scroll_right, scroll_down

Bol pridany novy element "jump", ktory sluzi na prechod na inu stranu v komikse. Je ho mozne pouzit na interaktivnu stranku z obsahom knihy prip. na typy komksov, kde si citatel vyberie, ako chce v pribehu pokracovat ("choose your own adventure")

Boli rozsirene aj typy pre autorov (Photographer, Editor, Assistant Editor), pridany "content-rating" element a celkovo su specifikacie konsistentnejsie.

ACBF Editor

Najvacsia zmena v ACBF Editore je moznost automatickeho rozpoznavania komiksovych panelov a bublin. Pouzita je kniznica OpenCV a niekolko jednoduchsich algoritmov, ktore sa to snazia dosiahnut. Samozrejme to nefunguje bezchybne, je tam viacero uskali, ktore treba prekonat a pisu sa na to vo svete aj dizertacky, ale ak su panely jednoznacne vyclenene funguje to vyborne aj s pomerne jednoduchym algoritmom, ktory som bol schopny vyprodukovat bez predosleho hlbsieho studia "Computer Vision".

Ak som bol doteraz trochu skepticky voci tomu, ze auta budu jazdit v premavke lepsie ako ludia, tak vsetky moje pochybnosti tymto uplne zmizli

Dalsie zmeny v ACBF Editore boli:

pociatocna podpora pre nove specifikacie

bol pridany dialog pre nastavenie fontov pre jednotlive styly

pridanie moznosti (za/od)zoomovat obrazok vo frame editore na 50% alebo 200%

jednotlive zadefinovane panely a textove bubliny sa daju rearanzovat

pridane klavesove skratky na skrytie panelu so zoznamom frameov, textovych vrstiev. Takisto boli pridane klavesove skratky pre vlozenie "emphasis" a "strong" tagov v okne pri editacii textovej vrstvy: CTRL+E a CTRL+S

automaticke generovanie ID dokumentu pomocou UUID

... plus mnozstvo mensich vylepseni a fixov

ACBF Viewer

Nejake dramaticke zmeny sa v ACBF Vieweri neudiali, no stale sa pomaly vylepsuje:

prehliadac podporuje viacero zmien zahrnutych do novych specifikacii, napr.: nove typy text-area (commentary, code, formal , sign, heading, letter, audio, thought) a ich vykreslenie pomocou definovanych stylov

kniznica po novom pouziva SQLite databazu

kniznicu je mozne vyexportovat do CSV suboru

bola pridana podpora pre OTF fonty

do kniznice bol pridany atribut obsahujuci informacie o obrazkovych formatoch pouzitych v komikse

... plus mnozstvo mensich vylepseni a fixov

ACBF Viewer for Android

V prehliadaci pre Android sa ziadne zasadne zmeny neudiali. Najma sa v nom synchronizuju zmeny z desktop prehliadaca, hlavne co sa tyka podpory novych specifikacii a opravy chyb, takze plati zhruba to, co je vyssie pre ACBF Viewer s tym, ze ACBF Viewer for Android nepouziva SQLite databazu.

Projekt

Okrem vyssie uvedenych technickych zmien, vznikla nova stranka cisto pre komiksy v ACBF formate - acbf.info. Stranka je na Bluemixe a je napisana v Node-RED.

Do ACBF formatu boli takzie skonvertovane viacere dalsie komiksy: The Bizzare Cathedral, Misery Depot a Ubunchu Vol. 1 .

Wolthera van Hövell tot Westerflier vytvorila Comics Project Management Tools plugin pre kresliaci program Krita, ktory okrem ineho vyuziva ACBF format, do ktoreho dokaze vyexportovat komiks nakresleny v tomto programe.

Projekt sa nachadza na launchpade: https://launchpad.net/acbf

Screenshoty z ACBF Viewera a Editora je mozne najst na Google+.

Wiki stranky projektu su na acbf.wikia.com, kde možno nájsť viacero užitočných informácií.

