Návrh IT infrastruktury

včera 12:17 | Přečteno: 477× | poslední úprava: včera 12:17

Ahoj,

pracuju v neziskové organizaci. Bráno z IT pohledu, máme tu třicet počítačů a NAS server. Stávající infrastruktura v některých ohledech přestává postačovat, takže se plánují změny. Každý z nás bude mít možnost, říct k tomu svoje.

Náš správce sítě si na mne udělal chvíli času a sestavili jsme takový seznam požadavků, který jsem použil jako kostru pro tento blog. Budu rád, když se na to celé podíváte a řeknete mi k tom svoje názory.

Intuitivní ovládání posílání souborů

Velikost i několik GB tolik co zvládá skype

Funguje jen v interní síti

Podpora šifrování

Mám na mysli situaci, kdy jeden člověk vytvoří soubor a potřebuje ho zaslat k náhledu či korektuře komukoli ze spolupracovníků. Z rozhovoru s našim správcem vzešli následující požadavkyBěžně to lidé řeší tak, že dotyčný soubor dají jako přílohu k mailu, nebo jej pošlou přes Skype, což je špatně, už z toho důvodu, že ani mail, ani Skype prostě nejsou určeny k přenosu souborů, ale něčeho jiného

Podle mne by bylo mnohem lepší řešení mít centrální server přístupný přes ssh a na každém počítači k němu klíč. Kdokkoli bude chtít komukoli poslat nějaký soubor si prostě otevře nějaký správce souborů s dvěma panely, v jednom bude mít své soubory v druhém, klasický adresář home a v něm domovské adresáře jednotlivých kolegů. Prostě Unixová klasika.

Ovšem nevím, zda je ve Windows nějaký souborový manager, který by zvládal vše potřebné. Je hodně důležité aby vše šlo co hladce, tedy bez nutnosti někam psát heslo, nebo něco odklikávat.

Pokud jde o další požadavky ze seznamu, tak intuitivní ovládání vlastně řeší správce souborů, šifrování je součástí protokolu, velikost souborů je daná kapacitu linky, takže to je k tomuto budu asi vše.

Druhou částí problému se soubory je že máme nějakou množinu souborů, nebo jako to nazvat a ne všichni potřebují vědět všechno. K tomuhle tématu toho nemám moc co říct, prostě potřebujeme nastavit práva k podle potřeb a kompetencí jednotlivých uživatelů.

Tady je podle mého názoru jen jedno řešení, souborový server

Pokud jde o tuto část, tak je důležité toto, nechystáme se budovat či administrovat vlastní server, či servery. Takže říkám rovnou, že spíš budeme hledat firmu, která by tyto požadavky dokázala naplnit.

Diskový prostor min 1 TB, max 3TB i s rezervou

Externí administrace a umístění

Synchronizace mezi Možnost zálohování mezi cloudem a NAS serverem Máme Qnap

Důležitá je pro nás dobrá komunikace. Úplně nejlepší by bylo, kdyby náš lokální správce mohl poslat správci serveru mail, třeba s tím, že je třeba vytvořit nového uživatele a do toho mailu by mu uvedl jméno a seznam míst, kam by ten dotyčný měl mít přístup. Dále, hlavně v počátcích bude určitě hodně požadavků typu uživatel A potřebuje přístup do složky C a k souboru F, hlavně, než se celý systém "usadí".

Samozřejmě, že jsme zvažovali využití služeb jako je Google disk, či Azure. Hlavně Goole disk se jeví v některých ohledech, jako diskový prostor, použitelně, ale přeci jen, představa hození hromady dat, někam, já nevím kam, k tomu omezené možnosti komunikace, možnost změny podmínek používání, nevím, příliš se mi to nelíbí.

Dostupnost i ve zmenšeném režimu

Vyskakovací okno pro nové zprávy

Volání do běžné sítě ne

Komentáře

Pokud jde o tento bod, tak momentálně zkouším Ekigu. Dřív se hodně psalo o tom, že Ekiga padá, ale pokud jde o mne, tak je to zatím v pohodě

Přenos souborů mezi jednotlivými uživateli včera 21:33 janciPřenos souborů mezi jednotlivými uživateli

Náhrada za skype včera 21:37 janciNáhrada za skype

Řízení přístupu k souborů včera 21:45 janciŘízení přístupu k souborů

