Plní automobilový průmysl přání zákazníků?

Po recenzi auta ( tady ) se zkusím zamyslet nad tím, jak nová auta plní nebo neplní přání zákazníků a co by šlo zlepšit. Z recenze už, myslím, bylo patrné, že vývoj za posledních pár pětiletek mě nedělá moc šťastným

Motory

Na jedné straně jsou výrobci (v některých věcech) přehnaně progesivní, na druhou stranu jsou (v jiných věcech) děsně konzervativní a navíc se jim do toho všeho míchá eurounijní legislativa.Výběr motorů se vinou lobbingu a unijních předpisů povážlivě ztenčuje. Tak před 20 lety nebyl problém sehnat pěkný velký motor (myšleno pro obyčejného smrtelníka, tj. končíme někde na šestiválci kolem 3 litrů). Sice byl drahý, ale to se tehdy dalo říct i o těch menších.

Nebylo to tak dávno, kdy jsme se smáli, že Fabii chybí jeden válec, a dnes už se 3válce montují i do aut, kde by to před 10 lety bylo nemyslitelné (nežertujte prosím na téma, že by šel ještě 1-2 válce oddělat, aby se to ho někdo nechytl).

Vinou nesmyslné legislativy jsou protežovány naftové motory, což vede zejména ke smradu v ulicích, obzvláště v zimní rána to je humus. Přitom v malých vozech to ekonomicky snad ani nedává smysl.

Dále tu máme trend downsizingu, opět vinou nesmyslné legislativy. Následkem toho se ve značné míře spoléhá na turbodmychadlo a odolný atmosférický motor aby člověk hledal s lucernou. Přitom reálné parametry motoru se moc nezlepšily.

Někdo možná namítne, že automobilky jen plní příkazy legislativy, ale já si o tom myslím svoje. Pod vlivem stále neskončené aféry VW a jejich speciálního firmwaru to vidím tak, že zástupci VW si prolobovali nesmyslné limity, aby je podvodem splnili a získali tak pro sebe tržní výhodu.

Elektrika, elektronika, ...

Nevím, co si mám myslet o nesmyslném sledování exhalací CO2, když to je docela neškodný plyn, jehož vliv na atmosféru je docela malý ve srovnání například s vodní parou. Navíc CO2 je dobře odbouratelný (zelené rostlinky), což se o oxidech dusíku nedá říct.Jako řidiči máme smůlu, že elektronika je tak levná, že ji výrobci cpou všude. Někdy to je na úkor prověřených a spolehlivých mechanických řešení.

Vadí mi, že všechno je řízeno elektronicky přes spoustu řídících jednotek, což se při poruše docela prodraží. Například ovládání oken bylo kdysi pár drátků a elektromotor, takže hledání závady se dalo provést jen s obyčejným voltmetrem.

Když už výrobce neví, jak vyrobit zdání luxusu, nacpe tam spoustu elektriky a je to. Většinou to jsou věci, které se dají oželet. U většiny takových věcí mám pocit, že podporují lidskou lenost, což je až na škodu. Třeba otevírání/zavírání zadních dveří na tlačítko je sice efektní, ale pomalé a člověk se po jízdě ani neprotáhne. Dnes už se dokonce ani nemusí mačkat tlačítko, stačí strčit nohu pod zadní nárazník. V reklamě určitě uvidíte matku s dítětem na jedné ruce a s obřím nákupem na druhé. O tom si myslím, že u supermarketu se dá s vozíkem najet až k autu.

Věci, které nechci

Hitem posledních let jsou dotykové displeje. Tady mi přijde, že je to až moc progresivní přístup. Já mám vždycky problém, že při dotyku na obrazovku se mi prst pohne (aspoň na našich silnicích), takže místo čistého ťuknutí udělám posun, což jsem nechtěl. Není nad klasické tlačítko, které se dá nahmatat i poslepu.Automotive je v některých ohledech docela konzervativní průmysl. Například takový popelník, kdysi nedílné vybavení automobilů. Kuřáků je prý 1/3 populace, bývalo to víc. Ne všichni kuřáci jsou taková prasata, že si kouří i ve vlastním autě. Takže by člověk čekal, že kuřácké propriety budou doplňkovým vybavením. To je pravda možná u popelníku, ale zapalovač je pořád snad v každém autě. Nenapadá mě pro něj jiné využití, možná jenom tak na přepálení špagátu, pokud nemám po ruce nůž.

Další nechtěná věc je malé rezervní kolo, případně žádné rezervní kolo. S tím malým to ještě jde, ale když člověk prořízne nebo zuje pneumatiku, tak je mu lepidlo a bombička se stlačeným vzduchem na nic.

Další věc, kterou nechci, je plastové obložení všude kolem. Co je špatného na tom, nechat prostor prázdný? Ať si uživatel rozhodne, co udělá s volným prostorem. Proč tedy výrobci mají pocit, že každičký volný prostor musí být zaplácnut kusem plastu (samozřejmě měkčeným, za jiný by je recenzenti pomluvili) a že pasažéři jsou šťastní z takového řešení?

Exhibice designérů

Pokračujme zpětnými zrcátky. Na svém autě mám lehce sférická zrcátka, což má za následek, že nevidím, jak je auto za mnou daleko (naštěstí vnitřní zrcátko je ploché). Při couvání nevidím úhly (mám je zkreslené), takže se blbě couvá. Někdo dělá zrcátka vypouklá jenom na kraji, přičemž je tam ryska, která odděluje rovnou a křivou plochu, ale Citroen to tak nemá. Přitom já bych chtěl úplně obyčejná rovná zrcátka.Další věc, ze které nejsem nadšený jsou exhibice designérů. Z rozmístění různých prvků v interiérů mám někdy pocit, že designérovi zbylo v seznamu pár položek a tak je po nějakém obzvláště vydařeném flámu někam namaloval. Třeba zásuvka na 12 voltů (nebo konektor USB) bývá někde na podlaze, v lepším případě někde u rádia. Přitom je potřeba někde na palubní desce, kam si řidič dává telefon s navigací. Další záusvka by byla vhodná před spolujezdcem a taky pro cestující na zadních sedadlech. Schválně, kolik zásuvek napočítáte ve svém autě, kolik byste jich upotřebili (já napočítal 2, upotřebil bych klidně 4-5, řeším to USB kabelem od Kindlu - má asi 2 metry).

Výrobci nestíhají trendy

Odkládací plochy jsou někdy taky poněkud padlé na hlavu. Jelikož je každičké volné místo vycpané plastem (viz výše), odkládací prostory jsou jenom tam, kde je designer naplánoval. Takže pak máme poličku, kam se vejde 2x polovina brýlí, ale už ne jedny celé. Pak máme chlazenou schránku, kam se vejde tácek se zákusky, ale nedá se tam před dvířka vložit. Dále to je držák na kelímek, ale při mormálním posedu se na něj nedá dosáhnout.Chytré telefony jsou z pohledu automotive vlastně horká novinka. Mobilní telefony se používají asi tak od 90. let. První iPhone vyšel v roce 2007. Opravdový boom chytrých telefonů nastal ještě o chvilku později. V automobilech se ovšem v souvislosti s tím neudála žadná změna. S telefonem se v interiéru nepočítá a držáky na telefony jsou v podstatě zbastlené kusy plastu a v autě se vyjímají jako pěst na oko, i když je vyrábí velká firma a stojí velké peníze. Proč by nemohla být na palubní desce standardizovaná konzole i s napájením, kam se nasune držák pro danou velikost telefonu? Proč by tam nemohly být 2 nebo 3, ať si řidič vybere?

Další věcí je infoteinment systém. Výrobci ignorují fakt, že vývoj na poli zábavné elektroniky je tak rychlý, že cokoliv, co zabudují napevno do auta, je morálně zastaralé už v době prodeje vozidla. Výrobci by nejraději prodávalí svá drahá zabudovaná řešení, přičemž je jasné, že trh to nepřijal a plno lidí raději použije mobilní telefon místo zabudované navigacea děti si drží tablet v ruce. V poslední době se sice objevují techologie jako mirror link, ale nefunguje to moc dobře a hlavně ne všude. Často by stačilo jen přivést napájení a případně datavý kabel na vhodné místo, ať si tam uživatel nacpe svůj tablet, který je několikrát levnější, než zabudované řešení. V rámci objektivity je nutno říct, že cena takových zařízení pro automotive průmysl je vysoká, protože jsou na ně vysoké nároky (zejména životnost).

Co by se dalo zlepšit

A pak se v automobilkách diví, že mladí lidi na auta kašlou ( link ).Každý z nás asi zná myšlenku o tom, jak by vypadala auta, kdyby byl v automotive pokrok jako v počítačovém průmyslu (třeba tady , jen první odstavec). A ono na tom něco je. Opravdový boom počítačů nastal až po tom, co IBM přišlo s myšlenkou standardizovaných a záměnných komponent. Automotive se podobnému přístupu vyhýbá. Takže docházíme k paradoxu, že automotive průmysl rád a hodně využívá levnou elektroniku, ale zároveň odmítá napodobit postup, který k levné elektronice vedl. Dokonce i drahý aero průmysl je osvícenější a výrobci letadel (např. Boeing, Airbus) si můžou kažou komponentu vybrat od 2 různých dodavatelů.

Kdyby automotive průmysl napodobil svět počítačů, vedlo by to jistě k velkým změnám. Napadá mě podobnost s výrobci hodinek. V hodinářském průmyslu je ukazatelem prestiže, když si firma dělá strojky sama (in-house). (Kupodivu před rokem 1989 tak fungoval např. i český Prim.) Proč by to nemohlo fungovat i u aut? Ti největší výrobci by si dělali motory in-house, ostatní by motory kupovali a jen montovali. Bylo by pár motorářských firem, které by se specializovaly jen na motory.

Pak by tu byly firmy specializované na převodovky, podvozky, díly karoserie, skla atd. Ono to tak už částečně je už teď, ale běžný smrtelník se o tom nedozví a vše se hodně upravuje na přání odběratele a hlavně se vše prodává v obrovských sériích, nějakých ušmudlaných 100 kusů vám nikdo neprodá.

Kromě velkých výrobců typu VW by tu byly malé firmičky, které by skládaly auta na přání. Vyšlo by dráž, ale asi ne víc, než 2-násobek nebo 3-násobek masové produkce. Mimochodem, toto funguje dobře i v cyklistice, komponenty jsou záměnné mezi výrobci i mezi různými sadami. A kola na míru nevyjdou o moc dráž, než srovnatelná kola postavená v továrně.

Nakonec by se objevily firmy, které by dodávaly alternativní SW, nejdřív asi pro infoteinment, ale později by si jistě troufli i na řídící jednotky motoru. Možná by se oddělily role výrobců HW a SW. Jenom doufám, že by to nedopadlo jako s Microsoftem, to bychom to fakt nevyhráli.

