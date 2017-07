×

Pražské směnárny

20.7. 19:12 | Přečteno: 1045× | Jiné | poslední úprava: 20.7. 19:12

Hodnocení: 50 % špatné • dobré

Komentáře

Dneska jsem při čekání na vlak na hlavním nádraží pojídal burgera. Přišel ke mně jakýsi Japonec, jestli umím anglicky. Odkývám, že ano a poslouchám, co chce. Povídá, že si s ženou byly ve směnárně proměnit 100 EUR na Kč a že mu dali 1700 Kč, jestli to není málo a že neví, co má dělat. Povídám, že asi jo, že euro je minimálně tak 25 Kč (teď koukám na kurz a kurz ČNB je aktuálně 26.0350). Šel jsem s ním do směnárny a koukám tam na lístek s jejich kurzem.. Ptám se pana směnárníka, jestli to opravdu vidím dobře, jestli opravdu mění euro za šestnáct korun a jestli opravdu panu turistovi dal jen 1700 za 100 euro. Kouká na mě jako by nic nebylo špatně a odpovídá, že ano, a jestli si chci taky něco proměnit. Ptám se ho, jestli je to v pořádku, jestli jim to není blbý, když kurz je minimálně 25. Povídá, že ne, že je všechno v pořádku, že to tak mají na ceduly, že společnost potřebuje vydělávat a že byl ještě štědrý a dal páru o stovku více, tj. 1700 místo 1605. Pár z Japonska žádal pana směnárníka, aby jim peníze vrátil, že mu to taky vrátí, ale pan směnárník že ne, že to nejde. Bohužel sděluji špatné zprávy panu turistovi, že mu nemůžu jinak pomoci. Pan směnárník ještě anglicky turistovi sděluje, že mu klidně dá číslo na policii, ale že s tím stejně nic neudělají, že je vše naprosto vpořádku a legální. Loučím se s turistou, a celou cestu vlakem pak přemýšlým, jaká je to nechuťárna.

Vložit další komentář

20.7. 19:19 hefo

Re: Pražské směnárny 20.7. 19:19 hefoRe: Pražské směnárny

20.7. 22:03 Sten

Re: Pražské směnárny 20.7. 22:03 StenRe: Pražské směnárny

20.7. 22:27 ZZZZ

Re: Pražské směnárny 20.7. 22:27 ZZZZRe: Pražské směnárny

20.7. 23:08 R

Re: Pražské směnárny 20.7. 23:08 RRe: Pražské směnárny

21.7. 08:50 V.

Re: Pražské směnárny 21.7. 08:50 V.Re: Pražské směnárny

21.7. 10:03

Re: Pražské směnárny 21.7. 10:03 corwin78 | skóre: 10 | OstravaRe: Pražské směnárny

21.7. 12:16

Re: Pražské směnárny 21.7. 12:16 oryctolagus | skóre: 29 | blog: Untitled Re: Pražské směnárny

21.7. 14:24 Kůrovec

Re: Pražské směnárny 21.7. 14:24 KůrovecRe: Pražské směnárny

21.7. 15:40 Xerces

Re: Pražské směnárny 21.7. 15:40 XercesRe: Pražské směnárny

Založit nové vlákno • Nahoru