Psaní zřídkavě užívaných znaků v linuxovém prostředí

V dávných dobách, kdy jsem ještě pracoval s MS Windows, jsem poměrně často využíval pro psaní znaku @ klávesy Alt a číselného kódu 64. S přechodem na linuxové prostředí psaní znaků anglické klávesnice přes číselné kódy ztratilo smysl, protože je lze psát rovnou přes pravý Alt. Nicméně při korektuře textu vytaženého přes OCR, potřebuji čas od času psát znaky, které ani přes pravý Alt psát nelze. Proto mne zajímalo jak na to. Je možné, že se i mezi vámi jsou osoby, které potřebují nejenom programovat, ale také psát či opravovat texty české, slovenské, polské i jiné. A těm by se tenhle blogpost mohl hodit.

Nejprve k mému pracovnímu prostředí. Používám 64-bitový Debian unstable s českým prostředím. Nic extra. Vše distribuční, bez jakýchkoliv úprav. Pravda, až na jednou výjimku. Poslední release libx11 verzoval zřejmě někdo kdo pracuje čistě v anglickém prostředí, jinak by mu nemohlo ujít, že realizované změny znefunkčnily v X aplikacích psaní a zobrazování znaků s diakritikou – více k tomu viz diskuzi pod dotazem na téma problému s psaním diakritiky aplikací pod Wine. Používám notebook bez numerické klávesnice se silně návykovou postranní řadou kláves Del-Home-PgUp-PgDn-End. Toto rozložení klávesnice je pro mne už 15 let primárním kritérium při výběru notebooku - bohužel pomatení výrobci notebooků ho stále víc a víc opomíjejí.

Jako správce přihlášení mám LightDM a desktopové prostředí XFCE 4.12, u kterého při psaní využívám systémové nastavení klávesnice. Tj. českou QWERTY klávesnici. Viz moje nastavení locale a prostředí:

user@stroj:~$ locale LANG=cs_CZ.utf8 LANGUAGE= LC_CTYPE="cs_CZ.utf8" LC_NUMERIC="cs_CZ.utf8" LC_TIME="cs_CZ.utf8" LC_COLLATE="cs_CZ.utf8" LC_MONETARY="cs_CZ.utf8" LC_MESSAGES="cs_CZ.utf8" LC_PAPER="cs_CZ.utf8" LC_NAME="cs_CZ.utf8" LC_ADDRESS="cs_CZ.utf8" LC_TELEPHONE="cs_CZ.utf8" LC_MEASUREMENT="cs_CZ.utf8" LC_IDENTIFICATION="cs_CZ.utf8" LC_ALL= user@stroj:~$ env LANG=cs_CZ.utf8 DESKTOP_SESSION=lightdm-xsession XTERM_VERSION=XTerm(327) XTERM_LOCALE=cs_CZ.utf8

U takto nastaveného systému nemám nejmenší problém se zobrazováním diakritiky u jakéhokoliv jazyka jak v prostředí X serveru, tak na konzoli. Znaky anglické klávesnice píšu zcela automaticky přes pravý Alt (AltGr). Toto nastavení funguje v linuxovém prostředí všude stejně, bez ohledu na klávesnici, takže si při psaní ani neuvědomuji jaké klávesy vlastně mačkám. Takže u mého předchozího notebooku MSI PR210X jsem klávesnici vyměnil, až když byly prošoupané skrz kurzorové šipky. Ovšem to již byla téměř polovina kláves byla bez potisku.

Přepínání klávesnice není nutné. Kupř. pro psaní svislítka ("roury") mohu použít hned dvě kombinace. Buď AltGr + w , nebo AltGr + Shift + | . Klávesa, na které je u anglické klávesnice zpětné lomítko (a přes "Shift" svislítko) ve výchozím stavu u mne funguje jako tzv. "mrtvá" kláves pro psaní umlautu (což jsou ty dvě tečky nad ö, ü, ä nebo ë).

Občas ovšem nastane specifická situace, kdy potřebuji napsat nějaký atypický znak. V takovém případě jsem většinou využíval utilitu gucharmap, ze které jsem nalezený znak překopíroval do textu buď přes prostřední tlačítko myši, nebo klasickou kombinací Ctrl+c a Ctrl+v. Pokud se však takový znak vyskytoval jen sem tam, bylo to dost otravné a nepohodlné. A přesně to byl moment, kdy jsem se začal poohlížet po alternativě psaní znaků přes jejich číselné kódy, známé z prostředí MS Windows.

Takovým otravným znakem je pomlčka. Není totiž pomlčka jako pomlčka. Klasická pomlčka na klávesnici z typografického hlediska totiž pomlčkou není. Je to znak pro mínus "-" (U+002D HYPHEN-MINUS), který sice jako pomlčka vypadá a často se i v tomto smyslu při psaní používá, ale vypadá přeci jen trochu jinak. Ovšem co je mnohem důležitější – z hlediska strojového zpracování jde o znak, s jiným kódem a významem.

Pomlčka "–" (U+2013 EN DASH) je znak, který v textu naznačuje významové přerušení. Na klávesnici znak pro pomlčku u standardního rozložení kláves chybí, protože není nutný. Textové preprocesory – jako např. MS Word, nebo Openoffice – s tím počítají a "mínus" nahrazují za "pomlčku" během psaní, automaticky. Navíc, v češtině lze místo pomlček využít i čárky, případně závorky.

Ovšem jak to udělat, když provádíme korekturu plain textu v obyčejném textovém editoru a chceme napsat místo znaku mínus skutečnou pomlčku?

Možnosti máme dvě:

Napsání pomlčky přes hexakód unicode znaku

To je varianta, která nevyžaduje žádné speciální nastavení a funguje by default. Bohužel ne všude. Kupříkladu v xtermu, nebo u libreoffice writeru (či jiné aplikace odchytávající kombinaci kláves, kterou se tento mód aktivuje), takto pomlčku nenapíšete. Ale funguje to u GTK+ aplikací, jako je např. Geany (editor) nebo Firefox (browser)

Na druhou stranu, je výhodné, že tímto způsobem můžete napsat libovolný unicode znak. Postup je velice jednoduchý:

Nejprve stiskem kombinace "Ctrl + Shift + u" aktivujte mód pro vložení unicode kódu - na místě budoucího znaku se objeví zvýrazněné podtržené malé u , za lze dopsat hexakód požadovaného unicode znaku.

Při psaní hexakódu znaku je i u české klávesnice automaticky akceptována horní číselná řada, takže při psaní čísel kódu není nutné přidržovat Shift.

Je-li kód příslušného znaku kompletní, je tímto znakem po odeslání nahrazen napsaný řetězec. Takže v případě pomlčky se místo " u2013 " objeví "–"

Napsaní pomlčky kombinací kláves s využitím klávesy Compose

Ačkoliv je klávesa Compose v X serveru definovaná, nemusí být ve výchozím stavu namapovaná na žádné fyzické tlačítko. Abychom ji tedy mohli využívat, musíme nejprve zjistit, zda-li ji namapovanou máme, nebo ne.

user@stroj:~$ xmodmap -pk | grep Multi_key 96 0xff20 (Multi_key) 0x0000 (NoSymbol) 0xff20 (Multi_key)

Pokud by klávesa Compose namapována nebyla, tak by se nevrátilo nic. V mém případě však nastavená je. Na klávesu, která má keycode 96. Ovšem jak zjistit, která klávesa na mé klávesnici to vlastně je?

Já to pochopitelně vím, ale dejme tomu, že bychom se dostali ke stroji, kde si uživatel nastavil Compose na klávesu jinou. Náhodné zkoušení všech kláves by mohlo vést k nepředvídaným důsledkům, proto doporučuji použít raději xev.

Xev je malá utilita, která po spuštění z konzole otevře malé bílé okno s černým rámečkem. Pokud najedeme kurzorem nad tento rámeček a začneme mačkat klávesy, bude xev na konzoli vypisovat podrobnější informace o tom co jsme vlastně zrovna zmáčkli – mezi jiným i aktuální hodnotu keycode příslušné klávesy.

Pokud klávesa Compose nastavena není, můžeme si přemapovat některou z kláves dle vlastního uvážení. Obvykle se mapuje na pravý Alt, ale protože zrovna s touto klávesou pracuji poměrně intenzivně, přemapoval jsem si klávesu F12:

user@stroj~$ xmodmap -e 'keysym F12 = Multi_key' user@stroj:~$ xmodmap -pk | grep Multi_key 96 0xff20 (Multi_key) 0x0000 (NoSymbol) 0xff20 (Multi_key)

Abych nemusel provádět přemapování pokaždé znova, vytvořil jsem soubor ~/.Xmodmap s následujícím obsahem:

user@stroj~$ cat ~/.Xmodmap ! Set compose key keysym F12 = Multi_key

K přemapování tak dojde automaticky hned po přihlášení.

A nyní můžeme přikročit ke psaní atypických znaků, které však má ve většině případů svou logiku. Mimochodem i klávesa Compose má svůj unicode znak "⎄" U+2384 COMPOSITION SYMBOL, který využiju v následujících příkladech v kombinaci se šipkami ("→" U+2192 RIGHTWARDS ARROW a "⇒" U+21D2 RIGHTWARDS DOUBLE ARROW), jimiž naznačuji postoupnost stisknutých kláves a výsledný efekt.

Nejprve tedy jak zapíšu uvedený znak pro klávesu Compose, pomocí hexakódu: Ctrl + Shift + u → 2 → 3 → 8 → 4 → Enter ⇒ ⎄

Jelikož čas od času upravuji texty co jsou v polštině, lze pomocí klávesy Compose "přilepit" ogonek tím, že před příslušným znakem stisknu středník: ⎄ → ; → a ⇒ ą

Specifickým znakem v polštině, který na české klávesnici není je z s tečkou nahoře: ⎄ → . → z ⇒ ż

S čím se lze poměrně často při psaní setkat jsou horní a dolní indexy. Kupříkladu, chceme-li zapsat m² ⎄ → ^ → 2 ⇒ ² nebo H₂O ⎄ → _ → 2 ⇒ ₂

Také slovenština má svůj specifický znak ô na který narazíte kupř. u slova môj nebo kôň, který lze napsat takto: ⎄ → ^ → o ⇒ ô

Ale vraťme se zpět k pomlčkám.

Klasickou pomlčku "–" (U+2013 EN DASH) přes Compose napíšeme přes dva mínusy za kterými následuje tečka ⎄ → - → - → . ⇒ – . Ovšem existuje i tzv. dlouhá pomlčka "—" (U+2014 EM DASH) a tu lze zapsat tím, že stiskneme Compose a poté třikrát mínus ⎄ → - → - → - ⇒ —

Dlouhou pomlčku lze použít v textu jako alternativu k normální pomlčce oddělené od textu mezerami. V takovém případě lze napsat místo ní dlouhou pomlčku, ovšem bez mezer. Dlouhá pomlčka se také používá před jmény u citátů. Viz příklad:

„Nepochválím-li se sám, nikdo to za mne neudělá.“

—Jára Cimrman

Zcela specifickým typem pomlčky je pomlčka, která se používá při psaní čísel "‒" (U+2012 FIGURE DASH), která má stejnou délku jako je šířka čísla u zvoleného fontu – to ovšem platí pouze u fontů kde všechna čísla mají stejnou šířku znaku. Tato pomlčka se používá všude tam, kde je zapotřebí místo čísla uvést pomlčku. To ovšem neplatí při zápisu rozsahu čísel, kde slovní vyjádření "od … do …" zastupuje pomlčka.

Spojovníky a zlomková čára

Kromě pomlček se v textech vyskytují i další podobné znaky, které ovšem mají svůj specifický význam.

Takovým znakem je např. spojovník "‐" (U+2010 HYPHEN). Z laického pohledu vypadá rovněž jako pomlčka, ale významově se liší v tom, že se užívá při rozdělení slova. Díky němu textový editor na konci řádku pozná, jak může slovo rozdělit a čím pokračovat na dalším řádku. Pokud není slovo na konci řádku, zůstáva skryt. Ovšem v typografii se používá spojovník nejenom v případě dělení slov na konci řádku, ale i u spojení dvou slov do jednoho, např. u jména, nebo v případě že za slovesem následují koncovka "‑li" . Pro tento případ exituje ještě tzv. nedělitelný spojovník "‑" (U+2011 NON-BREAKING HYPHEN). Více o použití spojovníku viz heslo spojovník na webu liteera.cz

Posledním znakem podobným pomlčce, ovšem se zcela jiným významem je vodorovná čára "―" (U+2015 HORIZONTAL BAR), která bývá často zaměňována za dlouhou pomlčku, ovšem ve skutečnosti jde o vodorovnou alternativu matematického lomítka "⁄" (U+2044 FRACTION SLASH).

