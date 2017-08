HW novinky: nástupce Intel Kaby Lake bude mít šest CPU jader

18:30 | David Ježek | Hardware | 309×

Ryzen zavařuje Intelu na všech frontách, takže po hi-endu se dnes opět vraťme k mainstreamové platformě, která po více než dekádě podle všeho s příští generací nabídne více než čtyři CPU jádra (bez ohledu na HyperThreading). Kromě toho se podíváme na pár dalších témat.

Coffee Lake od Intelu nabídne šest CPU jader

Prozatím platilo, že více než čtyři procesorová jádra si Intel nechával pro HEDT, svoji hi-endovou desktopovou platformu. Ta mainstreamová je už od dob Core 2 Quad (více než 10 let stará historie) omezena na 4 CPU jádra, později opět doplněná o HyperThreading (který měla dávno předtím pozdější Pentia 4). AMD a její platforma a procesory Ryzen ale Intel nutí změnit i toto.

Příštím nejvyšším mainstreamovým modelem tak bude procesor generace Coffee Lake s označením Core i7-8700K. Půjde o 6×CPU / 12×HT s TDP 95 W a základním taktem 3,7 GHz. Technicky vzato tak bude konkurencí i pro nižší procesory Skylake-X; celé to působí dojmem, že Intel nedokáže v rámci současných existujících i chystaných čipů usadit jednotlivé třídy tak optimálně, jak se mu to dařilo v době, kdy neměl konkurenci. Každopádně 95W TDP pro šestijádro znamená poměrně slušný pokrok oproti 91W čtyřjádrům (otázkou ale je, jak to reálně bude s VRM v CPU, vyčkejme na uvedení Coffee Lake).

Nižší model Core i7-8700 bude mít uzamčený násobič (a 3,2 GHz v základu), dále jsou v přípravě odemčené 3,6GHz 95W šestijádro bez HT pod označením Core i5-8600K, uzamčené 65W šestijádro Core i5-8400 s taktem 2,8 GHz a adekvátní nové procesory pro notebooky i ultrabooky. Prozatím jde o neoficiální informace.

AMD ukázala Threadripper a představila levný Ryzen 3

No, když už jsme u toho, tak šéfka AMD Lisa Su v těchto dnech také odhalila chystaný Threadripper. A to jak (nepodstatný) vzhled balení, tak též cenu nejvyššího 16×CPU / 32×HT modelu 1950X, která je stanovena na baťovských 999 dolarů. Sekunduje mu 12jádrový / 24× HT model 1920X s cenovkou 799 dolarů.

Kromě toho míří na trh levné 4jádrové Ryzeny 3 bez HyperThreadingu. Vyšší model 1300X má takty 3,5/3,7 GHz a TDP 65 W. Nižší model 1300 nabídne takty 3,1/3,4 GHz při stejném TDP. Ceny zatím nejsou jasné, ale jelikož vyšší Ryzen 5 1400 (4× CPU / 8× HT) stojí 169 dolarů, bavíme se možná i o cenovém rozpětí kolem dvou až tří tisíc korun, tedy na úrovni dvoujádrových pentií od Intelu.

Mimochodem ještě k Threadripperu: jelikož jde o velký slepenec více čipů s atypicky velkou plochou heatspreaderu, tak i s ohledem na očekávané vysoké TDP (nejspíš 180 W, plus navíc to, co udělá případný overclocking) nebude možné s ním používat stávající chladiče, a to ani velké typu Noctua NH-D15. Třeba právě Noctua již připravuje nové chladiče (na fotografii výše), podobně i další výrobci, ale prozatím platí, že s Threadripperem balený vodník je vhodný výchozí chladič pro tuto hi-end platformu.

AMD uvede Bristol Ridge pro desktopy

Tohle je opravdu úsměvná zpráva. AMD má na trhu parádní 14nm FinFET procesory generace Ryzen, na spadnutí je uvedení supervýkonného slepence Threadripper, prezentovány jsou novinky o Epycu a do toho AMD uvede … sedíte? … 28nm APU předchozí generace.

Pokud vám ještě něco říkají kódová jména x86 APU od AMD, tak sekvence byla tato: Llano → Trinity → Richland → Kaveri → Godavari. Poslední generace Godavari přinesla vlastně už jen spíše pomalejší čipy s nižším TDP. Stavěla na CPU generace Steamroller v kombinaci s GPU GCN2. Nástupce nazvaný Bristol Ridge, který míří na trh, nese 4× CPU generace Excavator a GPU generace GNC3 s 512 stream procesory v podobě APU A12-9800 (už jsme o něm slyšeli dávno tomu). Tohle 65W APU podporuje DDR4 paměti a je jakýmsi posledním záchvěvem éry čipů AMD, které jsou ve srovnání s Ryzenem v podstatě nepovedené. Někomu ale AMD třeba procesorem A12-9800 ještě radost udělá.

ADATA uvedla SSD SE730H s 10Gbit/s USB 3.1 Gen2 Type-C

Externí SSD/flashka pro vůbec nejrychlejší existující verzi rozhraní USB se může hodit. ADATA jednu takovou řadu nyní uvádí, bohužel však lze rovnou říci, že implementace se zastavila někde na půl cesty. Rychlosti totiž dosahují maximálně 500 MB/s pro sekvenční čtení i zápis, což je sice velmi pěkné (na úrovni 6,0Gbit/s SATA SSD), ale znatelně pod úrovní propustnosti USB 3.1 Gen2.

Maličká krabička od ADATA má ale jistě výhodu v krytí IP68 (výrobce hovoří o voděodolnosti po dobu 60 minut v hloubce 1,5 metru) i plnění americké armádní normy MIL-STD-810 516.6 (mechanická odolnosti při pádech a nárazech). SSD jsou nabízeny v kapacitách 256 a 512 GB a používají 3D TLC NAND flash čipy. Lze předpokládat, že výše uvedený výkon v MB/s nebudou schopna dlouhodobě držet, SSD s TLC čipy a levnými řadiči (ADATA obvykle používá Phison) si typicky vždy „potřebují odpočinout“. Záruka má délku 3 roky. Rozsah pracovních teplot je 5 až 50 °C.

Francouzi vyrobili funkční zakřivený snímač

Vědci institutu CEA-Leti ve spolupráci s Laboratoire d’Astrophysique de Marseille vyrobili funkční fotografický snímač typu CMOS s rozlišením 20 megapixelů a rozměry 32×24 mm (pro srovnání: „full-frame“ má 36×24 mm). Výhodou zakřivení snímače na kulovou plochu je to, že všechny body snímače mají od předpokládaného objektivu stejnou vzdálenost, či vzdálenost daleko bližší než u běžného konvenčního plochého snímače dnes. Objektivy tak mohou mít daleko jednodušší optickou konstrukci, mohou korigovat méně vad a být jak výrobně levnější, tak opticky kvalitnější. Dlužno dodat, že relativně pravidelně si optické návrhy objektivů počítající se zakřiveným snímačem patentují všichni velcí, naposledy nedávno Nikon. Francouzi svůj výzkum/vývoj cílí hlavně na astrofotografii, resp. snímání noční oblohy/vesmíru. Nelze předpokládat, že by se něco takového v dohledné době dostalo do běžných fotoaparátů.

Hodnocení: 100 % špatné • dobré

Nástroje: Tisk bez diskuse