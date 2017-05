Událo se v týdnu 20/2017

Ucelený přehled článků, zpráviček a diskusí za minulých 7 dní.

Články

13.5.2017 00:01 | Redakce | Přečteno: 1037x | Komentářů: 0

Stav vydání jádra. Dva nové plánovače blokového I/O pro vydání 4.12.

14.5.2017 00:30 | Redakce | Přečteno: 1689x | Komentářů: 5

Vedle minule představeného 4k OLED monitoru přichystal Dell i podstatně levnější 4k monitor, který ale chytne každého fanouška filmů díky certifikaci UHD Premium. Dále se podíváme, co hodlá Intel postavit proti budoucí hi-end platformě AMD s 16 CPU jádry, proč MSI přidává k základním deskám 3D XPoint úložiště či jaká je nová bezzrcadlovka Sony a9.

15.5.2017 00:01 | David Ježek | Přečteno: 2351x | Komentářů: 36

Společnost Greendata od druhé půlky května rozjíždí kampaň Green Fiction. Na všechny nové zájemce o cloud hosting, serverhosting i rackhousing čekají až do konce června 2017 zvýhodněné podmínky pro přechod pod tuto zelenou IT firmu.

15.5.2017 16:00 | Redakce | Přečteno: 922x | Komentářů: 6

V dubnu vyšly pro Linux hry OpenTTD 1.7.0, Serious Sam VR: The First Encounter, Serious Sam VR: The Second Encounter a Serious Sam HD: The Second Encounter, Yooka-Laylee, Hollow Knight, Immortal Redneck, Guns of Icarus Alliance a spousta dalších. Dubnové linuxové herní novinky jsou tu.

16.5.2017 00:01 | Jiří Komárek | Přečteno: 1730x | Komentářů: 1

Tedy třeba informace o tom, že Grant je pohřbený v Grantově hrobce, se nachází kde? Technologie sledování mozkové aktivity pro autentizaci. Umělá inteligence a změny pracovního trhu. Umělá inteligence zkoumá filmy. Největší a nejchytřejší hlavonožci, fakta a fámy. Fotbal, kde vyhrávají vlastní góly. Nové verze Matlabu a Comsol. 3D tisk invalidního vozíku.

17.5.2017 00:30 | Redakce | Přečteno: 1055x | Komentářů: 0

Zprávičky

Po více než čtyřech letech vyšla nová stabilní verze alternativního firmwaru Rockbox pro přenosné audio přehrávače. Vydání 3.14 přináší širokou škálu vylepšení napříč systémem a stabilizaci portů na některé přehrávače.

14.5.2017 06:00 | davkol | Komentářů: 11

Po dvou úspěšných ročnících v Brně se česká konference o Pythonu, PyCon CZ, letos stěhuje do Prahy. Bude se konat 8. až 10. června v industriální atmosféře smíchovské MeetFactory Davida Černého.

Na konferenci letos zavítají např. Naomi Ceder, Anna Ossowski, Lilly Ryan, Nick Lang nebo Armin Ronacher, známý především jako autor frameworku Flask, šablon Jinja2/Twig, a dalších projektů. Nechybí ani osobnosti české scény jako Jarka Schovancová, Honza Král a další. Letošní program je pestrou mozaikou témat jak pro začátečníky, tak pokročilé.

Těšit se můžete na přednášky o datové analytice, tvorbě webu, testování, tvorbě API, učení a mentorování programování, přednášky o rozvoji komunity, o použití Pythonu ve vědě nebo k ovládání nejrůznějších zařízení (MicroPython). Na vlastní prsty si můžete na workshopech vyzkoušet postavit Pythonem ovládaného robota, naučit se učit šestileté děti programovat, efektivně testovat nebo si v Pythonu pohrát s kartografickým materiálem.

Spolu s PyCon CZ se koná také workshop Django Girls, na který je možnost přihlásit se do 26. května. Česká Python komunita je známá pro svou aktivitu, přátelskost a skvělou atmosféru svých akcí. Pokud chcete být její součástí, PyCon CZ nesmíte minout. Kupujte lístky, dokud jsou!

14.5.2017 23:33 | Honza Javorek | Komentářů: 0

Jiří Eischmann píše na MojeFedora.cz o lepší podpoře karet Nvidia ve Fedoře. Lepší integrace uzavřených ovladačů pro grafické karty Nvidia byla slíbená už pro Fedoru 25. Práce na ní se nakonec protáhly, ale nyní se zdá, že se blíží do finální rovinky. V nejbližších dnech bude repozitář Negativo17 s ovladači Nvidia přidán mezi přednastavené repozitáře ve Fedora Workstation.

14.5.2017 23:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 4

Před dvěma týdny Intel potvrdil bezpečnostní problém v Intel Active Management Technology (Intel AMT), Intel Standard Manageability (ISM) a Intel Small Business Technology (SBT). Jak oficiální informace od Intelu, tak i ty neoficiální jsou postupně (YouTube) aktualizovány (pdf). Organizace Electronic Frontier Foundation (EFF) žádá Intel, aby zveřejnil podrobnou dokumentaci, poskytl návod jak ME zakázat a pokud to opravdu není možné, aby našel způsob, jak provést bezpečnostní audit ME. Společnost Purism se snaží potřebné informace získat pomocí reverzního inženýrství. Matthew Garrett (mjg59) v příspěvku na svém blogu uvádí, že AMT může být přístupné a tím pádem i zneužitelné pomocí Wi-Fi (Twitter) a na GitHubu zveřejnil nástroj mei-amt-check, pomocí kterého lze zjistit stav AMT na počítači s Linuxem.

15.5.2017 05:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 9

Dnes v 18:00 má premiéru krátký tři a půl minutový animovaný film Agent 327: Operation Barbershop. Studio Blender Institute na něm pracovalo více než rok.

15.5.2017 06:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Mozilla.cz informuje o nové správě oprávnění ve Firefoxu 57, jejíž implementace je naplánována v rámci programu Outreachy a o nabízení alternativních doplňků k těm, které nebudou v nové verzi podporovány.

15.5.2017 13:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 1

Pre OSS víkend Bratislava, cez víkend 17. a 18. júna (června), Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT) dostala takmer 40 návrhov na prednášky a workshopy. Vaše odpovede v tejto ankete pomôžu pri zostavovaní programu, hlasujte do piatka 19. mája (května). Hlasujte prosím za všetky príspevky.

15.5.2017 23:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Máš rád svobodný software a hardware nebo se o nich chceš něco dozvědět? Zajímá tě DIY, CNC, SDR nebo morseovka? Přijď na sraz spolku OpenAlt, který se bude konat ve čtvrtek 18. května od 18:00 v Radegastovně Perón (Stroupežnického 20, Praha 5).

16.5.2017 00:00 | František Kučera | Komentářů: 0

Před dvěma lety, 15. května 2015, byla vydána první stabilní verze 1.0 programovacího jazyka Rust. V příspěvku Two years of Rust vývojáři Rustu hodnotí uplynulé 2 roky a představují plány do budoucna.

16.5.2017 01:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Týden po nultém číslu publikoval Michal Špaček na svých stránkách první číslo newsletteru věnovanému bezpečnosti, bezpečnému vývoji převážně webových aplikací a bezpečnosti uživatelů.

16.5.2017 02:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Nedávná kampaň na Crowd Supply na podporu open source datového úložiště na síti (NAS) GnuBee: Personal Cloud 1 byla úspěšná. Na konkurenčním Kickstarteru běží do 19. června kampaň na podporu open source NAS Helios4. Zdrojové kódy jsou k dispozici na GitHubu.

16.5.2017 16:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 24

Ransomware WannaCry běží perfektně také pod Wine. Uživatelé Linuxu si tak mohou své soubory také zašifrovat (YouTube). Záznam ve Wine AppDB zatím ale chybí [reddit].

17.5.2017 00:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 9

Na konci března byla do aplikace pro instant messaging Telegram (Wikipedie) přidaná podpora šifrovaných hlasových hovorů. Včera byla oficiálně oznámena podpora šifrovaných hlasových hovorů také v desktopové verzi 1.1.0 Telegramu.

17.5.2017 02:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 16

Ve WordPressu bylo nalezeno a opraveno 6 bezpečnostních chyb. Opraveny jsou ve verzi 4.7.5. V Joomle byla nalezena a opravena kritická bezpečnostní chyba CVE-2017-8917 (SQL Injection). Opravena je ve verzi 3.7.1.

17.5.2017 16:44 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Článek Flathub: nový zdroj aplikací na MojeFedora.cz představuje Flathub, který má ambici stát se centrálním repozitářem pro flatpaky a nabízet nejnovější verze aplikací přímo od upstreamových vývojářů. Jeho vývoj je teprve v počátcích, ale už nabízí docela slušnou sadu aplikací, např.: GnomeMpv, Hexchat, Pithos, Chromium, Torcs, Bluefish, Audacity, Corebird, Darktable, TuxPuck, Freeciv, FeedReader, Frozen Bubble, Lollypop, Nautilus, Recipes, Inkscape, MegaGlest, MyPaint, Picard, SuperTux, Wesnoth, OpenArena, ...

17.5.2017 17:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 10

Byla vydána verze 0.4.1 linuxové distribuce elementary OS (Wikipedie). Jedná se o první opravnou verzi elementary OS 0.4 Loki ze září loňského roku. Novinkou je obchod s aplikacemi AppCenter, na jehož podporu proběhla v únoru kampaň na Indiegogo. AppCenter by měl přilákat indie vývojáře open source aplikací.

18.5.2017 01:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 3

Byl spuštěn osmnáctý Humble Indie Bundle. Za vlastní cenu lze koupit multiplatformní hry Ziggurat, Windward a SteamWorld Heist. Při nadprůměrné platbě (aktuálně 7,50 $) také Kentucky Route Zero, Beholder a Goat Simulator: GOATY. Při platbě 13 $ a více lze získat navíc Owlboy.

18.5.2017 02:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 5

MojeFedora.cz představuje (en, YouTube) rozšíření pro GNOME Shell s názvem Focusli, které pouští různé monotónní zvuky. Ty pomáhají některým lidem s koncentrací nebo relaxací a můžou tak být zajímavou alternativou k puštěné hudbě.

18.5.2017 03:55 | Ladislav Hagara | Komentářů: 8

V listopadu loňského roku proběhla v Brně v kině Scala Noc otevřeného softwaru v umění. Po promítaném filmu byl dnes na YouTube zveřejněn také záznam úvodní přednášky Davida Revoye, autora open source webového komiksu Pepper&Carrot nebo portrétu GNU/Linuxu. Záznam přednášky je opatřen českými titulky.

18.5.2017 19:00 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Průvodce restauracemi Zomato, jenž v roce 2014 koupil Lunchtime.cz, potvrdil bezpečnostní problém. Odcizeno bylo 17 miliónů záznamů o uživatelích (jména, emailové adresy, osolené hashe).

18.5.2017 23:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 5

Mozilla.cz zve na MozBeer Prague #2. Druhé setkání Mozilla.cz proběhne 26. května od 18:00 v Praze v Diversion Bistru v ulici Mělnická.

19.5.2017 10:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

Na Texture Ninja je volně k dispozici více než 4 tisíce textur. Autora lze podpořit na Patreonu.

19.5.2017 23:22 | Ladislav Hagara | Komentářů: 0

