Sraz dnes: Novy komunitni portal

včera 11:36 | Přečteno: 687× | Open-Source |

Jelikoz to s Abickem a obecne s misty, kde muzou nerdi svobodne na CZ Internetu fungovat, vypada dost bidne, nadesel cas s tim neco udelat. A nejde jenom o nahradu Abicka, ale o podporu rozrustajiciho se hackerskeho "podhoubi" u nas - aneb mame tu spoustu lidi, co si hrajou se zajimavymi technologiemi - a kdo z nas o tom vi? A kolik takovych hlav dovedeme udrzet, nez zacnou svoji praci prodavat zahranicnim?

Nosim v hlave delsi dobu zatim ne moc ucelenou sadu napadu, co by se tu v nasich koncinach vsechno dalo realizovat, kdybychom se za sebe nestydeli a trochu se tu vic snazili - a vlastne vsechno z toho zahrnuje v sobe nejakou potrebu on-line publikacni platformy, aby byly zajimave veci videt - a zrejme nastal spravny moment zacit podnikat prvni kroky k realizaci.

Stejne tak chybi nekdo, kdo by zkusil hecnout odborne clanky a nabidl za ne vic, jak smesnych 500. Cestinu ma obrovsky smysl podporovat - z jednoho jednoducheho duvodu - sam, kdyz jsem vyrustal a uz od dobrych 11ti let se v IT vrtal, co jsem jenom mohl (ie. co mi bylo dovoleno, vicemene :D), ale anglicky jsem neumel ani slovo. Az do dobrych 16ti-17ti, co je ale spousta casu pro to, se mezi tim hromadu veci naucit. A nekdo tu anglictinu na tak pohodlne urovni, aby prestal cist CZ Internety, nedava nikdy - a presto to neznamena, ze nema hlavu na jiny veci...

Odrostla tu prvni generace Linuxaku a z nich uz nezbyl temer nikdo, kdo by mel jeste nejake sny, vize, plany a delal na nich - ted IMHO nastal cas aby mladsi neco spachali a ukazali tem starsim, ze se nesnazili zbytecne.

Ohledne takoveho portalu je toho potreba hodne vyjasnit, vyresit a pripravit, nez se bude moct neco takoveho pustit, o nekterych krocich mam vetsi predstavu, o nekterych mensi, ale zaklad je najit lidi, s kteryma se to bude dat tvorit. Na tom aktivne pracuju a o tom by mel byt i dnesni sraz - minimalne pocitam s nasbiranim feedbacku, ale doufam, ze se najde i nekdo s chuti se zapojit.

Kdo mate tedy zajem, zvu Vas dnes od 19:00 do Prahy, sejdeme se v restauraci U Balbinu (rezervace na jmeno Pavel Snajdr). Ma se nas sejit asi 7, rezervace je pro 10 lidi, dorazte, jestli mate chvili a neplanovali jste to

