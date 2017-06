×

Simon Long představil na blogu Raspberry Pi novou verzi 2017-06-21 linuxové distribuce Raspbian určené především pro jednodeskové miniaturní počítače Raspberry Pi. Společně s Raspbianem byl aktualizován také instalační nástroj NOOBS (New Out Of the Box Software). Z novinek lze zdůraznit IDE Thonny pro vývoj v programovacím jazyce Python a především offline verzi Scratche 2.0 . Ten bylo dosud možné používat pouze online. Offline bylo možné používat pouze Scratch ve verzi 1.4. Z nového Scratchu lze ovládat také GPIO piny. Scratch 2.0 vyžaduje Flash .

Co si může dovolit Policie?

včera 00:12 | Přečteno: 1109× | Expresivní zabručení | poslední úprava: včera 18:38

Inu, bylo patnáctého, jel jsem otestovat slavnou EU regulaci . Věřte nebo ne, funguje. Sice nějak divně, ale funguje. Rád bych se ovšem věnoval jinému tématu.

Při mé cestě jsem byl zkontrolován policejní kontrolou. A ne ledajakou. Šlo o Bundespolizei Österreich, bezirk nejmenován. Ať trošku popíšu situaci:

Dostal jsem se snad k jedinému kopečku v díře všech dír v NÖ. Samozřejmě můj automatický dvou-taktní dvou-rychlostní hřebec vzor 210 přepl automaticky na první rychlostí stupeň aby se pod mou vahou neudusil no a zkrátka jsem se na jedničku tahl do kopečka jako smrad. Nejde o bug, je to fíčura tohoto jedinečného stroje. Zaplachtil jsem ke krajnici, kochal se výhledem na krajinu, v poklidu a míru jsem se škrabal rychlostí slimáka ujíždějícího na extázi na kopeček. Co čert nechtěl… první auto které mě předjíždí po 100km bezvětří a bezautí a zrovna s nápisem Polizei. „Oh, jaká to náhoda, snad mě nebudou stavět, nejdůležitější je tvářit se nenápadně a splynout s davem“. No touhle rychlostí a v místě jakém jsem se nacházel tak maximálně s alejí podél silnice. Jestli jsem se škrabal rychlosti 20km/h, auto mě předjíždělo rychlostí 30km/h. V něm dva páni policisti a úkaz neobvyklí ve svém Bundeslandu si prohlíželi ze všech stran. A tak jak už jsem z dáli předvídal, tak se i stalo. Policejní auto zastavilo na kopečku na prvním vjezdu do pole, z něj se linul od pohledu služebními roky ostřílený statný policista a už na mě mával ať zajedu k levé krajnici. Těžké ho popsat. Šedivý neoholený vykouřený dědek, fousy šedé, pleť jak scvrklý citrón, za pasem obušek a služební zbraň (nebo co to vlastně tahají), na očích Ray-Ban Aviators, na zádech nápis Cobra 11, Einsatz immer. Chyběli mu pouze ostruhy, laso a nějaký úsměv, to asi nechal doma. Mladší kolega, ten z auta ani nevylezl a pouze se nezúčastněně účastnil, protože ho celá policejní kontrola očividně otravovala a zdržovala od jeho mobilního Facebooku či co to tam patlal. Doploužil jsem se na kopeček a začal:

„Schönes tag, Herr Polizist…“ a nasadil jsem svůj tradiční odzbrojující retardovaný úsměv (grimasa je obdobu Magnum Blue Steel)

„Grüß Gott… blá, blá, blá …Poizzeikontrolle, sprechen Sie Deutsch?„ otázal se policista opatrě svým hlubokým hlasem.

„Ein bisschen…„ odpověděl jsem a to byla moje osudová chyba.

Odkuďpak jedete? „Tschechien!!!“, hlásil jsem hrdě a v pozoru. Ano, ale odkud? (nenapadlo mě že mám nově vylepené obří lesklé CZ na zástěře blatníku, prostě jsem idiot) „Aus Arbeit!“. Ano ale odkud, stále překvapivě klidným hlasem. „A kam vlastně jedete? A jelikož jsem neměl tušení tak jsem mu tak i odpověděl a ukázal jsem na rozhlednu na vrcholku kopce a vyslovil jméno nejbližší vesnice.

Jak jsem se mu snažil zadrhnutě (leč jsem byl otázkou zaskočen) vysvětlit odkud a kam jedu, policista si začal obcházet můj rezavějící moped. „Co to vezete?“ a ukázal na košík ve kterém tradičně tahám bednu s náhradními díly, nářadím a fungl novou golasadou, celé šikovně a nenápadně zakryté ranní vestou a sešněrované gumovým pavoukem. Vercajk?

„Ja, das ist mein Werkzeug. Wollen Sie papieren, dokumenten?“ už jsem se ho musel zeptat, protože jsem myslel že se s nima snad ani nepochlubím (jestli mě o to požádal dříve tak jsem to nezaznamenal, prostě ztraceno v překladu). „Ja bitte“ pokývl. Vytáhl jsem na něj techničák, evidenční kartu, zelenou kartu (Haha, das ist Grünkarte protože to jediné vím z hlavy jak se řekne a taky ještě umím říct Leeloo Dallas Multipass kdyby to někoho zajímalo), občanku, řidičák, průkazku na autobus, nic z toho jinak než česky ale všechno s nějakým lesklým logem nebo modrým pruhem a hvězdama. Policista si v rychlosti fascikl papírů prošel, každý poctivě otočil i z druhé strany a jelikož je vše v češtině tak rychle až na řidičák vrátil, očividně ho to moc nezajímalo.

Pak si začal prohlížet mě a dost pravděpodobně vyptávat co převážím. Na zádech vozím krosnu a odpoledne bývá plná oblečení do kterého se ráno oblékám a odpoledne svlékám a převážím. Proč to nevozím v košíku? Protože je toho tolik že by se mi to tam všechno nevešlo a mimo jiné je košík narvaný vercajkem. Tentokráte v krosně byla ještě výjimečně půllitrová pistole plná bílého vína co přinesl jako svatební daň kolega do práce a já ho prostě a sprostě odcizil a propašoval aby mi ho někdo v práci nevychlastal. Jenže to jsem si neuvědomil. A jak vím že ho zajímalo co převážím? „Rucksack, kuken, kuken?“ Jsem si jistý že po tom co mám v ruksaku je mu hovno a kdybych to uměl říct německy asi bych mu to i řekl, ale jelikož si to nechci s místní policí rozházet hned napoprvé a jsem poslušný řidič, sundal jsem batoh z ramen, hodil ho na sedánek a jednoduše kooperoval. Policista se začal přehrabovat v mém oblečení, navrchu na něj stejně čekali jen reflexní vesta (odpoledne vozím reflexní kraťase a obyč nátělník na sobě), bunda a ponožky. Jo a pořádný smrad. Dobře mu tak. Prostě jsem si byl jistý že nic nelegálního nepřevážím, takže jsem začal krosnu zavírat, poctivý policista ještě celou krosnu prohmatal zvenku jako když se prohmatává zadržený a cink, cink, něco tvrdého, zase jsem mu ji otevřel, policista natáhl ruku až na spodek přes všechny hadry a jak na sviňu vytáhl flašu bílého se slovy „Was ist das?“. V ten moment jsem byl těžce v prdeli, protože i když jsem si vědom že převážet alkohol řádně zaflaškovaný není v libovolné zemi EU jakkoliv nezákonné, zkuste mu takový dotaz nějak vysvětlit. Ještě německy. Postě jsem zpanikařil, polil mě pot, začal jsem vymýšlet kraviny, přemýšlel jsem jestli mu ju nemám nechat a jednoduše ze mě vypadávali slova které jako celek nedávali absolutně žádný smysl. Stejně to bylo jedno. Jenom se rozzářil („Áááá“ se zvednutým prstem), pískl na kolegu do vozidla, ten vyšmátral metr a než jsem se nadál držel mi u huby alkoholtester s instrukcemi jak hluboce do něj mám foukat (pěkně to gestikuloval). Tester písknul, ani se na něj policista nepodíval a pouze ho na mě otočil. „Null punkt null“ ze mě vypadlo a teď jsem se zas rozzářil já. Jestli jsem měl doteďka stupidní grimasu na ksichtu tak si to odteď ještě prosím umocněte.

Pak jsme ještě řešili přední světlo, no popravdě zkuste mu vysvětlit že Großelicht svítí u mopedů socialistické výroby pouze když motor nakopnutý jelikož jsou bez baterky a pořádně pouze když je motor v pořádných otáčkách a ne na volnoběh. Jako rezervu vozím LED cykloblikačku, tak sem ji na něj rozsvítil, furt se mu to nelíbilo furt otravoval s Großelicht, ale nakonec nad tím mávl rukou. Když nastalo hrobové ticho, nesměle jsem se zeptal „Ist das alles?“, odpověděl že ano, rozloučili jsme se a se slovy „Auf widersehen“ nasedal do auta a odjížděli oba dva. Hygienický plastový náhubek mi nechali na památku, já se vyškrabal na tu stupidní rozhlednu celý vyklepaný, udělal pár fotek, náležitě to okomentoval a mazal na Slovenskou stranu že se za mnou zvedal pouze vír prachu a vypáleného dvoutaktního oleje.

To je celý příběh. Ať se trochu obhájím, na jednu stranu nemám rád ty videa z Ameriky kdy silniční kontrola vypadá pomalu jako nějaké soudní řízení před popravou (prohledávání vozidla, stupidní dotazy, jazyk tak jak ze soudní síně), na druhou si uvědomuju že je to pouhá reakce na situaci kdy řidič vytáhne zákoník a předčítá policistovi paragrafy a hraje si na CSI a obhájce místo toho aby se snažil o nějakou kooperaci. Já se snažím osobně chovat slušně, s úsměvem na tváři (jednou se mi to šeredně vymstí), spolupracovat, když dostanu štráfek zaplatím ho bez keců (stejně to beru pouze jako silniční daň), neodmlouvám a nedohaduju se. Ani taky není moc o co. U nás mám s policí pouze pozitivní zkušenost (když mě zastavili dva mlaďoši v unfiormě spíš padali na prdel z toho co to vidí za exota na Babettě a tahali ze mě odkuď jsem aby si mohli rýpnout než aby je opravdu zajímalo co vlastně pašuju a kam), jenže jezdím taky do zahraničí a asi bych neměl spoléhat na to že se z toho vykecám svým přirozeným šarmem (zatím to vždycky fungovalo ale pouze u nás), zvláště pak v cizím jazyce. Nebo že policie se mnou bude jednat v rukavičkách. Jsem si jistý že je jedno v jaké zemi EU ale bezdůvodně policista nemá právo zastavit kolemjdoucího vyptávat se ho odkuď a kam cestuje a prohledávat mu bágl či jakékoliv jiné příruční zavazadlo, šacovat ho, atd. A to jen tak z čirého rozmaru. U cyklisty to platí také tak. Co všechno si vlastně může policie dovolit u silniční kontroly? A co zkoušeli na vás? Má někdo zkušenosti s (bundes) Gestapem? Jak na ně? Opravdu jsou ostřejší než naše policejní silniční kontroly. Rád se to dozvím v komentářích.

Hodnocení: 75 % špatné • dobré

Obrázky

Komentáře

Vložit další komentář

včera 01:28

Re: Co si může dovolit Policie? včera 01:28 Blaazen | skóre: 18Re: Co si může dovolit Policie?

včera 02:09

Re: Co si může dovolit Policie? včera 02:09 Jendа | skóre: 73 | blog: Výlevníček | JO70FBRe: Co si může dovolit Policie?

včera 08:10

Re: Co si může dovolit Policie? včera 08:10 jozka | skóre: 19 | blog: jozkovo Re: Co si může dovolit Policie?

včera 09:39

Re: Co si může dovolit Policie? včera 09:39 Tomáš Heger (geckon) | skóre: 62 | Praha/ValašskoRe: Co si může dovolit Policie?

včera 11:07

EU včera 11:07 xkucf03 | skóre: 46 | blog: xkucf03 EU

včera 12:11

Re: Co si může dovolit Policie? včera 12:11 Max | skóre: 65 | blog: Max_Devaine Re: Co si může dovolit Policie?

včera 12:34 petr

Re: Co si může dovolit Policie? včera 12:34 petrRe: Co si může dovolit Policie?

včera 17:00 Sten

Re: Co si může dovolit Policie? včera 17:00 StenRe: Co si může dovolit Policie?

včera 18:52

Re: Co si může dovolit Policie? včera 18:52 vencour | skóre: 55 | blog: Tady je Vencourovo | Praha+západní ČechyRe: Co si může dovolit Policie?

včera 20:32 Gruntovo černé svědomí

Re: Co si může dovolit Policie? včera 20:32 Gruntovo černé svědomíRe: Co si může dovolit Policie?

včera 21:13

Re: Co si může dovolit Policie? včera 21:13 JiK | skóre: 8 | blog: Jirkoviny | VirginiaRe: Co si může dovolit Policie?

dnes 10:02

Re: Co si může dovolit Policie? dnes 10:02 Petr Tomášek | skóre: 36 | blog: Vejšplechty Re: Co si může dovolit Policie?

dnes 13:09 Rob

Re: Co si může dovolit Policie? dnes 13:09 RobRe: Co si může dovolit Policie?

Založit nové vlákno • Nahoru