EU regulace

3.6. 17:45 | Přečteno: 761× | Expresivní zabručení

Internet v zahraničí

V jednom ze svých dřívějších zápisků jsem se zmínil že bych rád použil mobilní internet i v zahraničí u bratrů Slováků. Dnes bych to rád doplnil.

Ještě minulý rok jsem si byl mobilní internet na prodejnu aktivovat. Víceméně ke spokojenosti (či spíše nespokojenosti související ovšem s technickou stránkou). A ještě tak při odchodu jsem si posteskl že by bylo docela fajn když by mi můj balíček fungoval i v zahraničí, třeba na Slovensku které často navštěvuju a ani ho za zahraničí pomalu nepovažuju a utrousil rýpavou poznámku o tom že bude muset zakročit Evropská unie do trhu jinak se toho ani nedočkáme. Bylo mi řečeno že se „na tom pracuje“ s šibalským úsměvem na tváři prodejce. Dodám že v té době jsem ani netušil co se dávno peče. Ostatně kdo by čekal rozdílné ceny (osobně hovory v zahraničí stejně moc nepoužívám ale internet v mobilu je vcelku milá věc) při přejezdu hranice která pomalu ani neexistuje a při výběru toho naprosto stejného roamingového operátora jako v domovské síti, že? Ale dvacet let to byl standard který ani nikomu moc nepřišel, takž proč ne?

Osedlal jsem tedy svého věrného dvourychlostního oře o výkonu celých dvou statných hřebců a jal se hledat kam až sahá signál. I když na GPRS, internet stále ku mému překvapení fungoval i za hranicí. A to dokonce několik kilometrů. Nabyl jsem tedy falešného dojmu že už se na něčem zapracovalo. A v tomhle falešném dojmu jsem žil několik měsíců. Vysvětlení přitom není vůbec komplikované: Pohraniční vysílače mají vcelku rozumný výkon a GSM není nelicencovaná Wi-Fina. Funkční připojení na pohraniční vysílač ve vzdálenosti 15km přes několik lesů není nejmenší problém. Celé jsem si to ověřil po instalaci aplikace NetMonster. Stačí se tak tedy třeba vyšplhat na nějaký vrcholek úpatí Bílých a Malých Karpat, pokud je dobrá viditelnost a neleží mezi vámi a vysílačem nic jiného než Borská nížina můžete si sednou na lavičku u rozhledny a nabývat falešného dojmu že internetujete v zahraničí i když jste ve skutečnosti připojeni na vysílač vzdálený o pár vesnic od domova.

Sice závratnou rychlostí 64kbps, ale stále dostatečnou na stáhnutí pár tajlů do Google Maps či na odeslání blogového zápisku na Ábíčku. Ve skutečnosti bez dodatečné aktivace roamingového balíčku si moc dat v zahraničí nenataháte.

Dodám ovšem že popisuji stav, který platí teď a už moc dlouho platit nebude. Již od léta minulého roku je schválena regulace z dílen EU, která se na území Evropského hospodářského prostoru pokusí poslat něco jako roaming do historie. V platnost by dle slov mého operátora měla vejít 15.června 2017. Jinýma slovama prostě budete za hovory a SMSky na území Schengenského prostoru platit úplně to stejné co máte vyjednáno doma u svého operátora. Milé. Bohužel toho až tak často nevyužiju, ale je to milé. Ovšem v mém případě je zajímavější, že se tato regulace týká i dat. Nejsem z popisu o moc chytřejší, nicméně vyvozuju z toho že i když bych si možná něco málo připlatit v zahraničí měl nemělo by to být o moc. Další milá změna je, že regualce omezuje horní strop za gigabajt přenesených dat ze současných €51,2 na €7,7 a teď neřeknu jestli jako příplatku nebo koncové ceny v obou případech je to však cena nad kterou se dá začít uvažovat. A jako naprostý bonus přidám to že dle Wikipedie by v důsledku zavádění dalších regulací měla tato cena v čase klesat. Neřeknu jak bude tato regulace v konečném důsledku implementována jestli tedy stále bude aktivní roaming i když za snížené ceny nebo vypadne úplně, ovšem už teď můžu říct že mám v úmyslu za ty dva týdny to zjistit. Dělal jsem si z toho srandu před rokem, stává se to skutečností (snad – zní to až moc dobře na to aby si operátoři nenašli nějakou kličku a nebo to já špatně neinterpretoval) tento rok. A to nejen v rámci bývalé federace, ale celé EU, takže jako třešínku na dortu to ocením i při cestách do Rakous… a to sem si to pod stromeček ani nepřál.

Volný trh

A teď pro změnu z toho politického soudku. Z recese sleduju kanál PragerU (dokořeňuju moudry intelektuála PJ Watsona) abych se udržoval v obraze. Přišlo vám někdy že je socialistická propaganda přehnaná až brutální? Inu, get this shit:

Ani se nedivím že někteří nejmenovaní jedinci co tu mají ve zvyku psát tu stejnou kolovrátkovou propagandu pod několika smyšlenými pseudonymy jednají jak jednají. Já dostávat tuhle rétorickou infografiku ke snídani, asi bych se naučil taky radši hajlovat a věřit svým lžím. Ale zpět k hlavnímu tématu.

Je-li teorie správná a popisovaný theFREE MARKET je tak dokonalý a jedinečný jak je nám (aspoň nám po roce 89 narozeným) vtloukáno do hlavy, v případě existující konkurence mezi operátory (což u nás jednoznačně je) by měl trh řešit nesmyslně vysoké poplatky za data a hovory jednoduše tak, že se operátoři budou bít o své zákazníky hlava nehlava nabízenými službami a cenami. Že se korporace o své zákazníky mlátí hlava nehlava, takového dojmu jsem skutečně nabyl. Aspoň na tom marketingovém poli a telefonickém prodeji nesmyslů. Ale napadlo vás třeba že takový Deutsche Telekom je vlastně jedna jediná mezinárodní firma s jediným velitelstvím kdesi v Německu a T-Mobile je vlastně jen obchodní značka (brand)? A že s ostatními operátory tomu není o moc jinak? Je tedy úplně jedno kde na světě se nacházíte (T-Mobile neoperuje pouze v Evropě), jste-li pod křídly některého z holdingů peníze za dodatečné služby vždy putují do naprosto stejné peněženky. Z pojmu roaming se tedy spíš stává něco jako technický termín než opravdový mechanismus, který skutečně fungoval v dobách národních operátorů jako byly České Radiokomunikace. Přesto si za celou historii existence mobilních služeb nepamatuju že by některý z operátorů přišel s nadstandardní službou neúčtování poplatků v případě že se nacházíte v jedné a té samé síti i když třeba na jiném území (což od roku 2004 taky u nás není pravda). Nebyl to svobodný trh, ale naopak se zásahem do svobodného trhu musel přispěchat až Sojuz Evropských Socialističeskich Respublik (jak zde někteří s radostí honorují) v rámci politiky sjednocování služeb na svém území a nebýt toho mohli bychom být ještě rádi že neplatíme za roaming při přejezdu z jednoho kraje do druhého. Kde vlastně soudruzi udělali chybu? Protože nadnárodní korporace s jediným HQ (znovu dodám že je jedno jestli v Bonnu nebo Madridu) které plánuje služby a ceny pro své holdingy v závislosti na kupní síle regionu s úmyslem maximalizace zisku z daného trhu mi připomíná centrální plánování víc než co jiného a konkurence neslouží ku prospěchu zákazníka ale naopak jako strop který nesmí plánovač významně překročit. A osobně tento trend pozoruju co jsem na živu. Třeba mám jen špatné pozorovací schopnosti a někdo moudřejší mi to vysvětlí.

Euroskepticismus

A regulace roamingu je pouze jedna z ukázek kdy existence nadnárodního celku slouží ku prospěchu obyvatel regionu nad nezávislostí a volným obchodem mezi nimi. Až teprve když jsem se začal pohybovat v zahraničí mírně na západ jsem pochopil (a o tom tu někteří už dlouho mluvili) co znamená pojem. Až dokud to člověk nevidí ani si neuvědomí kolik moc ve veřejné infrastruktuře tu chybí. A čím víc na východ o to víc tristní to je. Chudáci Slováci ještě. Proč tomu tak vlastně v našich (post)socialistických vlastech je?

Ať se posunu. Byl jsem nucen sehnat si rozlišovací značku státu na své jednostopé vozidlo (bez otázek prosím). Jedna jediná varianta ve velikosti hodící se pro můj účel byla tato. Hurá. Až na to přeškrtnutí. Nezbylo mi tedy nic jiného než se uchýlit k vlastnímu dizajnování. Bohudík to mám vzhledem k faktu že i zákony o silničním provozu se sjednocují o dost ulehčené:

A při práci na vlajce mě napadlo, proč vlastně tolik lidí nesouhlasí s tím že jsme součástí Evropské unie? Dokonce tak že si s ní dá práci a dá si práci ji ještě přeškrtnout. Všiml jsem si euroskeptiků už u minulého zápisku. Nemyslím to jako provokaci, myslím to jako vážně míněnou otázku. Kudy jedu tam vidím nápis „Financováno z fondů pro Evropský regionální rozvoj“:

Směrem na Rakousko je valná většina cest ať už jde o cesty ze Záhoria tak z naší strany financováno z větší části z fondů pro regionální rozvoj a ještě vybudováno v rámci partnerství ve spolupráci s Rakouskou stranou. Ostatně region Záhorie je krásnou ukázkou jak by to vypadalo když by si mělo svou infrastrukturu financovat samo. Do dnešního dne se tam jezdí po tom co se za socialismu zbudovalo (a dnes se rozpadá) a region zůstává až na dotované výjimky u hranic izolován i když Železná opona dávno nestojí. My jako obyvatelé z členství v EU pouze těžíme. A nejen finančně. Proč tedy vlastně hodně lidí nesouhlasí s členstvím v ní? Třeba mi to někdo vysvětlí a já si ujasním a ucelím názor jako posledně.

