HW novinky: AMD Ryzen SPECIÁL

14.4. | David Ježek | Hardware | 2404×

Od uvedení nové CPU architektury AMD Zen a příslušné procesorové platformy Ryzen uběhl již více než měsíc a s ohledem na to, co se vše událo a stále se děje, je ten pravý moment se na Ryzen podívat podrobněji, zrekapitulovat si události a podívat se trochu do budoucnosti.

Ryzen jako platforma přišel na svět oficiálně začátkem března. Tou dobou jsme toho již celkem dost věděli o architektuře Zen, kterou tyto procesory používají, a mnohé redakce dostaly CPU Ryzen v předstihu na test (já ne, dnes to opravdu není recenze). Po mnoha letech šlo o něco opravdu hodně zajímavého od AMD, o čem jsem obvykle tvrdil, že přidělá Intelu spoustu starostí, protože AMD má ekonomicky trošku hloupý zvyk nechat si za stejně kvalitní či kvalitnější produkty platit méně než konkurence. Zatím se vše naplňuje, Ryzen je převážně výhodnější než ekvivalenty od Intelu. Ale o tom všem až za chvíli.

Na trh zamířily úvodem tři nejvyšší procesory řady Ryzen 7, čerstvě je doplnily nižší procesory řady Ryzen 5 a chystají se též procesory nejnižší, řady Ryzen 3. Zde je redukovaná tabulka, kompletní přehled uvedených procesorů naleznete třeba na anglické Wikipedii:

hi-end #2 (chystaný) – 16core/32HT, quad DDR4, TDP 180W

– 16core/32HT, quad DDR4, TDP 180W hi-end #1 (chystaný) – 12core/32HT, quad DDR4, TDP 140W

– 12core/32HT, quad DDR4, TDP 140W Ryzen 7 1800X – 8core/16HT, 3600/4000/+100 MHz (base, boost, XFR), dual DDR4, TDP 95W

– 8core/16HT, 3600/4000/+100 MHz (base, boost, XFR), dual DDR4, TDP 95W Ryzen 7 1700X – 8core/16HT, 3400/3800/+100 MHz (base, boost, XFR), dual DDR4, TDP 95W

– 8core/16HT, 3400/3800/+100 MHz (base, boost, XFR), dual DDR4, TDP 95W Ryzen 7 1700 – 8core/16HT, 3000/3700/+50 MHz (base, boost, XFR), dual DDR4, TDP 65W

– 8core/16HT, 3000/3700/+50 MHz (base, boost, XFR), dual DDR4, TDP 65W Ryzen 5 1600X – 6core/12HT, 3600/4000/+100 MHz (base, boost, XFR), dual DDR4, TDP 95W

– 6core/12HT, 3600/4000/+100 MHz (base, boost, XFR), dual DDR4, TDP 95W Ryzen 5 1600 – 6core/12HT, 3200/3600/+100 MHz (base, boost, XFR), dual DDR4, TDP 65W

– 6core/12HT, 3200/3600/+100 MHz (base, boost, XFR), dual DDR4, TDP 65W Ryzen 5 1500X – 4core/8HT, 3500/3700/+200 MHz (base, boost, XFR), dual DDR4, TDP 65W

– 4core/8HT, 3500/3700/+200 MHz (base, boost, XFR), dual DDR4, TDP 65W Ryzen 5 1400 – 4core/8HT, 3200/3400/+50 MHz (base, boost, XFR), dual DDR4, TDP 65W

– 4core/8HT, 3200/3400/+50 MHz (base, boost, XFR), dual DDR4, TDP 65W Ryzen 3 1200 – 4core/4HT, 3100/?/? MHz, 65 W (zatím neohlášen)

– 4core/4HT, 3100/?/? MHz, 65 W (zatím neohlášen) Další neuvedené modely Ryzen Pro, plus serverový segment.

Co je z tabulky patrné a co už vyplynulo z prvních testů: Ryzeny 7 jsou konkurenceschopné nejen pro Skylake/Kaby Lake (tj. mainstreamovou desktopovou platformu Intelu), ale také pro HEDT Intel platformu, tedy Haswell-E / Broadwell-E. Čerstvé informace říkají, že Intel kvůli tomu předčasně ukončuje tuto platformu kolem čipové sady X99 a naopak se o několik měsíců dříve objeví na trhu její nástupce, tedy Skylake-X a čipová sada X299. Vedle toho také dojde k určitému osvěžení řady mainstreamové, tedy Kaby Lake.

Jenže to nic nemění na tom, že AMD ještě chystá vlastní hi-endovou obdobu Intel HEDT, tedy Ryzeny slepené ze dvou čipů. To bude teprve skutečný „masakr“. Ryzen 7 totiž nekonkuruje ani tak drtivým výkonem, jako spíše poměrem výkon / cena, kdy u Intelu dostanete obdobný výkon často i za o polovinu vyšší, či rovnou dvojnásobnou cenu.

Je to úlohu od úlohy. Někde dostane osmijádrový Ryzen 7 na zadnici i od čtyřjádrového Skylake prostě díky tomu, že Skylake má lepší výkon na 1 jádro a díky jeho vysokým frekvencím. Ale tam, kde aplikace dobře škálují s rostoucím počtem jader, je AMD Ryzen v současnosti jednoznačně nejlepší volba na trhu. A nezdá se, že by na tom Intel mohl v nadcházejících měsících cokoli změnit, jelikož by musel zlevnit na 1/2 až 2/3 současných cen, případně u až vulgárně předražených procesorů typu 6950X jít na ještě menší zlomek současné prodejní ceny. Shoduji se s mnoha jinými komentátory, že platforma X99 je prostě mrtvá, dnes už by ji kupoval jen opravdový fanoušek Intelu. Nicméně na její obranu je nutné říci, že má na krku téměř 2,5 roku existence.

Ryzenu také hraje do karet, že AMD si více váží svých zákazníků a nedělá jim podrazy typu znemožňování OC (procesory mají vesměs odemčený násobič a jejich heatspreader je kvalitně přiletován, mezi ním a jádrem CPU není jen nekvalitní „šedivá srajda“).

Ne vše se AMD povedlo na první dobrou, ryzeny měly zpočátku problémy s instrukcemi FMA3. AMD přislíbila opravu softwarovou cestou skrze aktualizaci mikrokódu CPU pro základní desky.

Před uvedením Ryzenů 7 kolovaly informace z některých redakcí, kterak jim Intel poslal reviewer's guide pro Ryzeny, kde bylo záměrně manipulováno, jaké testy zvolit a jak je konkrétně nastavit. To ale není praktika nijak odlišná od jiných firem, v tomto konkrétním případě ji můžeme chápat jako zoufalou snahu Intelu minimalizovat škody.

Procesory Ryzen jsou vyráběny 14nm FinFET procesem v provedení firem Samsung / GlobalFoundries (druhá jmenovaná je bývalou výrobní sekcí AMD a u ní ryzeny „pečou“).

Na rozdíl od Intelu může AMD nabídnout celou platformu. Pro ultra-hi-end desktopy se chystá uvedení radeonů řady RX 500 „Vega“. Tím AMD doplní celou skládačku. Však už se také objevily informace, že Intel obrátil a dokonce si od AMD licencoval její architekturu GPU pro použití ve vlastních procesorech. Pro Intel hovoří pouze skutečnost, že oproti AMD má k dispozici prakticky neomezené výrobní kapacity a má dlouhodobě nasmlouvány kšefty s velkými odběrateli typu Apple či Dell. A jak víme z dřívějšího antimonopolního sporu, když jde do tuhého, umí Intel svého monopolního postavení zneužít. Nicméně jsem přesvědčen, že tu drzost, kterou si dovolil v době Athlonů 64, si už dnes nedovolí (nemluvě o tom, že v čele AMD už nestojí tak krátkozrace uvažující člověk, jako byl tehdy Hector Ruiz).

Je nádherné vidět, jak velký medvěd, který poslední roky „prochrápal“, snaže se ani ne na půl plynu, nyní dostává na frak od maličkého konkurenta, který je zadlužený, s bídnými vidinami, bez vlastních továren a s daleko menším týmem lidí. Konkurence je zpátky a ať už raději volíte Losnu, či Mažňáka, buďte rádi.

