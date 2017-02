HW novinky: další pokrok ve vrstvení NAND flash čipů

Hned další dva výrobci hlásí pokrok ve vývoji vrstvené technologie výroby NAND flash čipů, což u obou dává příslib kapacitně větších SSD i dalšího zlevňování jednotlivých úrovní kapacit. Vedle SSD se podíváme, jak to vlastně má Apple s ARM čipy pro notebooky; kdy AMD uvede GPU rodiny Vega; jaká je aktuální poruchovost pevných disků několika posledních generací i to, jak vypadá pasivně chlazená GeForce GTX 1050 Ti.

Western Digital vyrábí 64vrstvé NAND flash

Nepříliš dlouho po koupi firmy SanDisk oznamuje Western Digital počáteční fázi výroby NAND flash čipů tvořených 64 vrstvami. Konkrétně jde o 64vrstvé 512Gbit TLC NAND flash čipy, které SanSisk (Western Digital) vyvinul a vyrábí v továrně v Jokkaiči v Japonsku, kterou provozuje společně s Toshibou. Tato vrstvená technologie BiCS3 je již několikátou iterací ve vrstvení NAND flash die v rámci jednoho pouzdra čipu. Nárůst kapacity celého čipu je na dvojnásobek oproti loni ohlášené 256Gbit BiCS3 variantě. Nicméně v tuto chvíli není žádná zpráva o tom, kdy by se čipy a zejména produkty na nich postavené mohly objevit na trhu. Díky tomu ale lze očekávat další zlevnění zejména SSD s vysokými kapacitami (půl TB, 1 TB apod.).

Hynix chystá 72vrstvé NAND flash čipy

To konkurenční SK Hynix se pohybuje po jiných násobcích počtu vrstev. Zatímco v roce 2015 uvedl na trh první sériově vyráběné NAND flash čipy s 36 vrstvami (tehdy jim říkal 3D-V2 a šlo o 128Gbit 3D MLC NAND flash), loni následované 48vrstvými čipy 3D-V3, letos představí 72vrstvé čipy generace 3D-V4. Dostat by se s tímto počtem vrstev měl též na kapacitu 512 Gbitů. Nejprve ale na bázi stejného vrstvení přijdou 256Gbit čipy, ty 512Gbitové budou následovat až v posledním čtvrtletí tohoto roku. Při letmém pohledu do firemního katalogu lze s čipy tohoto výrobce konstruovat klidně i 2TB single-side SSD formátu M.2. Je tedy jen otázkou času, že kapacity SSD opět vzrostou (nad aktuální 4 TB u 2,5" SATA – to nabízí Samsung), zejména u M.2 to může být zajímavé.

Jestli 120/128GB a menší SSD přežijí do roku 2018, je málo pravděpodobné, tyto kapacity už nebude mít smysl z nadcházejících NAND flash čipů vyrábět.

Macbooky přejdou na ARM čipy

Dvanáct let od chvíle, kdy Steve Jobs ohlásil přechod Applu z CPU architektury PowerPC na x86 s procesory Intel, přichází podle všeho počátek podobně radikální změny. Firma si už loni u poslední verze Macbooků Pro vyzkoušela, jaké to je provozovat část stroje za pomoci vlastního ARM procesoru. To šlo o pověstný nový touchbar, který je spravován nikoli softwarové za pomoci hlavního CPU (což je stále Intel x86), ale čipem Apple T1.

A není daleko doba, kdy ARM procesor bude v macboocích řídit více věcí. Konkrétně PowerNap, technologii Applu, která umožňuje notebookům provádět určité operace i ve vypnutém stavu, za použití ultra-úsporného režimu chodu CPU (např. stahování aktualizací). Prý v Applu nepanuje spokojenost s tím, jak málo úsporné jsou nejúspornější režimy chodu procesorů od Intelu a že by tohle lépe zvládal vlastní firemní ARM.

Myšlenka těchto malých koprocesorů pro specifické účely (PowerNap, touchbar) není nová, takto svého času fungovaly počítače, když výroba neumožňovala dostat vše do jednoho čipu (a je jedno, jestli si vzpomeneme na 3Dfx Voodoo 1 / 2 či půjdeme ještě dále, třeba k počítačům Amiga). Myšlenka ale může také jednoho dne způsobit, že Apple zjistí, že jeho vlastní ARM má podobné vlastnosti jako řada Intel Core M či Core i3/5/7 a třeba i v doprovodu vybraných koprocesorů tak nadále velkých x86 procesorů netřeba. Tedy minimálně v mobilní sféře, ve výkonných desktopech má zatím Intel své jisté, ačkoli jak to bude s řadou Mac Pro…

AMD vydá GPU architektury Vega ve druhém čtvrtletí 2017

Polaris, neboli radeony RX 470 a RX 480, je/jsou na světě již nějakou dobu, nicméně to je málo. AMD stále nemá na trhu konkurenci k GeForce GTX 1080 či případné GeForce GTX 1080 Ti (tady ale trochu narušuji kauzalitu, neb model GTX 1080 Ti patrně vzniká jako odezva právě na Vegu, nikoli naopak). Každopádně čekání se chýlí ke konci, AMD uvede Vegu již ve druhém čtvrtletí, tedy za necelých 2 až 5 měsíců odteď. Tím není myšlen paperlaunch architektury, ale uvedení reálných produktů s GPU této třídy.

Statistiky poruchovosti HDD Backblaze za rok 2016

Jako každý rok, i ten loňský se dočkal rekapitulace poruchovosti pevných disků u velkého poskytovatele Backblaze. Firma tak opět hlásá do světa, že nejspolehlivěji se jeví pevné disky HGST, nejméně spolehlivé pak opět Seagate, ač zde došlo k velkému zlepšení. Obecně to zatím vypadá, že aktuální nejvyšší kapacity budou o dost spolehlivější než známé šmejdy z dílen zejména Seagate. Ale statistiky jsou to velmi detailní, pročež je doporučuji projít kompletně a probrat se daty, která dala Backblaze k dispozici.

Palit představil GeForce GTX 1050 Ti s pasivním chlazením

Aktuální řada GeForce, tedy zejména nižší modely s GPU vyráběným 14nm FinFET procesem, je opravdu velmi úsporná. V rámci řady GeForce GTX 1050 Ti lze narazit jak na modely bez přídavného napájení (s TDP 75 W), tak výše taktované modely s 6pin PCI Express. To jasně už od první chvíle naznačilo, že pasivně chlazený model od některého z výrobců je jen otázkou času. Tím výrobcem je Palit, karta nese označení GeForce GTX 1050 Ti KalmX a jde, kromě chladiče, o veskrze standardní GeForce GTX 1050 Ti. S ohledem na značku lze očekávat, že výrobce uvede obdobný model i pod značkou Gainward, jak je u něj zvykem.

Zdali se připojí i další výrobci, ukáže až čas, nicméně pravděpodobnost asi není dost vysoká. Momentálně mají všichni hlavní (např. Asus, MSI, Gigabyte,…) v nabídce dostatek 2GB GeForce GTX 1050 i 4GB GeForce GTX 1050 Ti a zabývat se něčím tak málo prestižním, jako je mainstreamový segment, už asi nebudou.

