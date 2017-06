HW novinky: Radeony RX 500 nejsou, vykupují je těžaři kryptoměn

13:00 | David Ježek | Hardware | 550×

Nové radeony se staly velmi rychle velmi populárními mezi těžaři. Výsledkem je chronický nedostatek radeonů na západních trzích (vše se vykoupí rovnou v jihovýchodní Asii) a současně razantní nárůst prodejních cen (poptávka značně převýšila nabídku). Pro AMD dobrá zpráva, pro hráče poněkud méně.

(Zejména) Radeony RX 580 skupují těžaři kryptoměn

Nahlédnete-li aktuálně do e-shopů (napsáno 5. 6. , tak uzříte, že Radeony RX 580 jsou prakticky k nesehnání. Tato vylepšená varianta architektury Polaris od AMD je další generací, která se díky výbornému GPGPU výkonu, resp. poměru k ceně a spotřebě stala velmi oblíbenou mezi těmi, kdo karty používají nikoli na hraní her, nýbrž k „těžbě“ kryptoměn typu bitcoin. Znamená to dvě věci: za prvé aktuálně je Radeonů RX 580 poměrně značný nedostatek a za druhé tu prostou skutečnost, že až pomine éra těchto grafik, objeví se ve velkém za více než slušné ceny v prodejích z druhé ruky na různých bazarech či aukčních webech.

Novinkou je však v této oblasti i skutečnost, že sami výrobci grafických karet inzerují nové radeony (či obecně nové grafiky) jako velmi vhodné na těžbu kryptoměn. Je to celkem logicky další slušný zdroj příjmů z prodaných karet, takže krok pochopitelný, ač ve výsledku vede k tomu, že nových nejvýkonnějších radeonů je na trhu velice málo (hi-endová GPU generace AMD „Vega“ je samozřejmě na spadnutí).

Nadcházející ThreadRipper od AMD má u všech CPU vynikajících 64 PCI Express linek

Že Intel velmi selektivně určuje, jaká funkcionalita bude k dispozici pouze na vyšších řadách CPU, víme. Týká se to třeba podpory ECC, ale také možnosti použití overclockingu či počtu PCI Express linek, které přímo CPU nabízí slotům a rozhraním základní desky. Nejvíce PCI Express linek u Intelu i v rámci HEDT platformy (včetně nadcházející generace Skylake-X) nabídnou pouze (nej)vyšší modely CPU. Nebudu tvrdit, že je konkrétně toto špatně, i ty nižší modely sice neponesou plných 44, ale i tak slušných 28 PCI Express linek (dost pro jednu grafickou kartu a další potřebné věci).

U AMD je naopak tradičnější, že i na levnějších CPU nabídne funkcionalitu z nejvyšších CPU, protože ji prostě čipy mají a ona ji záměrně neodstřihává. Takže i (nej)levnější modely nadcházející produktové řady ThreadRipper (16× CPU / 32× HT) nabídnou parádních 48 PCI Express 3.0 linek jen pro grafické karty. Z toho půjde bez potíží uživit drtivou většinu vícegrafických konfigurací (jen opravdu malé množství nadšenců provozuje více než 2 grafiky v SLI/CrossFire) i s další potřebnou „bižuterií“ — resp. počet také stačí i pro tři grafiky s plnohodnotným PCI Express ×16 připojením s tím, že další části PC budou připojeny oklikou. U této platformy se zkrátka počítá s určitým způsobem využití.

Současné levné grafiky chtějí ve 2D pouze 5 W

Úspornost současné generace grafických karet stavějících na GPU vyráběných FinFET procesy je výtečná. Jak Radeon RX 550, tak GeForce GT 1030 či karty řady GeForce GTX 1050 mají ve 2D spotřebu pouze 5 W. Jakmile dojde na UltraHD video na YouTube, spotřeba mírně roste (pro geforce méně než pro radeon), ale stále jde o výborná čísla. Dá se tak říci, že oproti integrovaným GPU v procesorech je rozdíl téměř zanedbatelný.

Sapphire představila Radeon RX 550 s výstupem DVI-I

Pro těch několik málo jedinců, kteří ještě mají připojen monitor skrze analogový v(ý)stup, uvedla Sapphire na trh tak trochu speciální verzi Radeonu RX 550. Ta vedle DisplayPortu 1.4 a HDMI 2.0 (což jí zajišťuje podporu 8k rozlišení) obsahuje i DVI-I, což vedle dual-link DVI znamená také přítomnost VGA výstupu. Bylo pochopitelně nutné, aby společnost sáhla po přídavném čipu, GPU od AMD už nějakou dobu nemají podporu analogových výstupů přímo v sobě, nicméně je to zajímavý produkt pro těch pár, kteří stále provozují třeba CRT monitory. V takovém případě, kdy se používané rozlišení monitoru pohybuje někde v rozmezí 1024×768 až 1600×1200 typicky s obnovovací frekvencí 85 Hz, postačí i 3D výkon tohoto základního radeonu s cenovkou ±3 tisíce korun. Kvalitu analogového výstupu pochopitelně není možné takto od stolu hodnotit.

MediaTek má problémy, přesto míří k 12nm FinFET výrobě

Levný výrobce čipů ARM, společnost MediaTek, nemá zrovna v posledních letech na růžích ustláno. Drtí ji kvalitnější konkurence, a tak vedle prosté skutečnosti, že její poslední vlajková loď, 10nm FinFET ARM SoC Helio X30, se na trhu uchytila jen u velmi malého množství výrobců smartphonů, má firma dokonce ještě stále na skladech dost předchozích čipů, 20nm planárních Helio X20, kterých se jí už podaří zbavit jedině s razantním snížením cen, a tudíž se ztrátami oproti někdejším očekáváním. Nutno ostatně připomenout, že 20nm planární proces od TSMC byl poměrně nepovedený a doplatil na to i přehřívající se Qualcomm Snapdragon 810.

Každopádně MediaTek nemůže usnout na vavřínech, pokud se chce vzchopit. Trh není živ jen hi-endem, kde budou současné 10nm FinFET čipy v již nepříliš vzdálené budoucnosti nahrazeny 7nm FinFET čipy, ale spousta ARM SoC v současných přístrojích je mainstream, případně low-end. A právě u mainstreamu mělo smysl přejít od kupříkladu 28nm planárního procesu na FinFET, což konkrétně u TSMC znamenalo 16nm FinFET (technicky vzato 3D varianta původní 20nm 2D varianty). TSMC vedle přípravy 10nm FinFET procesů pracovala i na evolučním vylepšení 16nm FinFET procesu, což vyústilo v existenci 12nm FinFET procesu, který právě MediaTek využije pro ne-úplně-hi-endové čipy. Prvním takovým bude Helio P30. Jeho sériová výroba bude zahájena ke konci tohoto roku a bude cílit na trhy konkurenčních, nedávno ohlášených čipů Qualcomm Snapdragon 630 a 660.

Sluší se připomenout, že Qualcomm v těchto měsících přechází od vývoje vlastních upravených ARM jader na používání generických Cortexů s určitými modifikacemi v souladu s licenčními programy ARMu. Pozice MediaTeku tak může být o to těžší, když i výrobci kalibru Qualcommu začnou výrazně šetřit na investicích do vývoje.

Hodnocení: 67 % špatné • dobré

Nástroje: Tisk bez diskuse