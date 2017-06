HW novinky: objevují se smartphony s 8 GB RAM

Zatímco mnozí mají v desktopu třeba jen 4 GB RAM (což ve spojení s SSD nepředstavuje zásadnější problém), do smartphonů letos definitivně míří dvojnásobné množství. Do sestav od Dellu zase zamíří hi-end procesory AMD a do Intel Skylake-X integrované regulátory napětí a pasta šedivka.

Asustek jako jeden z prvních přichází se smartphonem s 8 GB RAM

Společným jmenovatelem hi-endu mezi smartphony tohoto roku bude, zdá se, přítomnost 8 GB RAM. Množství paměti, které najdeme i dnes ve významném množství desktopových počítačů či notebooků, tak přichází do ultramobilního světa. Jedním z prvních takových přístrojů (méně běžnou na Čínu cílící čínskou produkci prozatím pomiňme) je Asus ZenFone AR, což je model, který Asus představil na aktuálním Computexu.

ZenFone AR nijak zásadně nevybočuje ze současného hi-endu, jako ARM SoC používá starší Snapdragon 821 (14nm výroba, přičemž Qualcomm už disponuje 10nm Snapdragonem 835) a vedle 6, nebo 8 GB RAM (dle zvolené konfigurace) dále dostal 64 / 128 / 256GB interní UFS 2.0 flash úložiště rozšiřitelné o další až 2 TB (reálně v tuto dobu 256 GB) v podobě microSD(XC) kartičky, plus 100 GB na Google Drive (2 roky zdarma). Fotoaparát má 23 Mpix (snímač Sony IMX 318), objektivek ekvivalentní 27 mm, světelnost f/2.0 a optickou stabilizaci.

UltraHD/24p video je zde již běžnou výbavou, stejně jako Corning Gorilla Glass 4, případně podpora 24bit/384kHz audia (s DTS Headphone X, DTS HD), posledních generací WiFi /n/ac, Bluetooth 4.2, USB typu C. Nechybí LTE Cat11, Qualcomm Quick Charge 3.0 (např. 60 % nabití za 39 minut). Vše pohání 3300mAh akumulátor a Android 7 + Asus ZenUI 3.0 (+ Tango + Daydream). 5,7palcový Super AMOLED displej má dle očekávání rozlišení 1440×2560. Jinými slovy, vlastně jen ta paměť vybočuje a otázkou zůstává, zdali ji vůbec lze rozumně využít. No, povíme si to za pár let, až se objeví první smartphone s 16 GB RAM. A o několik dalších let později 32 GB RAM. To aby nám ta 16k 360° VR videa běžela jako po másle.

Dell osadí v sestavách Alienware také AMD Threadripper

Rodina procesorů, které Intel opravdu nemá rád, kterých se možná přímo bojí, se pomalu blíží na trh. Aktuálně víme, že AMD Threadripper si získal srdce Dellu a AMD jej bude dodávat do sestav Area-51 značky Alienware. Nicméně vítězství to není absolutní, tato řada herních sestav od Dellu bude současně k dispozici i s procesory Intelu, konkrétně Core i7 7800X, Core i7 7820X a Core i9 7900X (tedy Skylake-X), přesto však jde o velké vítězství AMD, které po dlouhá léta prakticky nebylo příliš schopno se ve výkonných OEM sestavách pro hráče uchytit.

Dell zde bude nejnovější CPU Intel a AMD kombinovat s grafikami Nvidia od GTX 1050 Ti až po GTX 1080 Ti. Dojde i na Radeony RX 570 a RX 580 a jistě až AMD uvede generaci Vega, nasadí Dell v Alienware i tyto grafiky.

Dell má mezi výrobci sestav na procesory AMD Threadripper exkluzivitu až do konce tohoto roku, nikdo jiný je nenabídne, pouze maloobchodní trh nám, běžným stavitelům vlastních sestav.

Intel uvede 18jádrový Skylake-X na podzim tohoto roku

Jak víme, Intel musel chtě-nechtě reagovat na ohlášené parametry a dostupnost procesorů rodiny AMD Threadripper. A volně řečeno jej AMD nachytala s kalhotami na půl žerdi, takže aktualizované oznámení procesorů Skylake-X podle toho vypadalo. Původně Intel kdysi plánoval jen zcela zanedbatelný upgrade ze zcela zanedbatelného upgradu jménem Broadwell-E, který sice oproti Haswellu-E zvýšil počet CPU jader z 8 na 10, ale brutálně zvýšil ceny.

Intel původně plánoval opět jen 10jádrový Skylake-X, jenže přišla AMD, představila 8jádrový levný Ryzen a hi-endovou třídu Threadripper s 16 jádry / 32× HT. Intel tedy ušil horkou jehlou papírové ohlášení Skylake-X aktualizované i 12-16jádrové modely, kdy z poloprázdné tabulky parametrů jasně čišelo, že vůbec netuší, jaké parametry čipů bude schopen nabídnout. Bylo jasné, že tady flikuje za pomoci Xeonů, které vysoký počet jader mají už dávno, ale které jsou prodávány za též nechutné ceny.

Všechny logicky zajímá nejvyšší ohlášený model, tedy Core i9-7980XE. Tento 18× CPU / 36× HT procesor platformy Skalyke-X / X299 / S2066 se neobjeví dříve než v říjnu tohoto roku, zatímco před Ryzenem / Threadripperem plánované 4-10jádrové procesory uvedl Intel reálně na trh už nyní, před pár dny.

Jo a mimochodem, kdo by těch „změn k lepšímu“ u Intelu neměl dost, tak ještě můžeme přihodit. Vedle toho, že Skylake-X nemá letované CPU jádro k heatspreaderu (ale používá „pastu šedivku“), přibude ještě jedna inovace: regulátor napětí CPU je nyní přesunut ze základní desky na CPU. Nakolik to bude ve spojení s teplovodivou pastou limitovat či narušovat možnost OC u této vyloženě OC řady, se teprve ukáže. Intel k tomu má i určité pochopitelné důvody, nicméně přijato kladně to prostě nebude.

Dobře ti tak, Intele. Poslední roky ses cpal, mlaskal a chrochtal. A pýše předchází pád. A to, že ti ten pár z výšin způsobuje konkurent se zlomkovým rozpočtem, přesto schopný vyvinout a vyrábět neméně dobré procesory za lepší ceny, to si za všechny podrazy posledních let jen zasloužíš.

20 let od první fotky odeslané z mobilu

11. června 1997 pochopitelně žádné běžně dostupné mobily s integrovaným foťáčkem nebyly, takže bylo potřeba velmi schopného programátora a geeka vůbec, abychom si mohli připomenout tohle výročí. Philippe Khan, spoluzakladatel Borlandu, před 20 lety odeslal jako první na světě fotku přes mobil spoustě svých známých, když se mu ten den narodila dcera. Tehdy ji vyfotil jedním z prvních úspěšných digitálních kompaktů Casio QV-10, který byl připojen k notebooku – z něj posléze přes kabelem připojený mobil fotka odešla domů na server, který ji poté rozeslal světu přes Internet.

Dnes už takto komplikovanou cestu podstupovat nemusíme, nicméně i tak bude fotka Philippovy čerstvě narozené dcerky tou první, bez ohledu na mizernou technickou kvalitu, rozlišení 320×240 a pro 99 % světa nepodstatnou událost někde v Americe v jedné porodnici. Každopádně vše nejlepší k narozeninám oné slečně, která se už těší, až si za rok bude moci konečně dát alkohol .

