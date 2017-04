Událo se v týdnu 16/2017

21.4. 15:00 | Komunita

V diskusním listu Thunderbird planning vývojáři poštovního klienta Thunderbird řeší, zda by nebylo možné budoucí Thunderbird postavit nad webovými technologiemi, tj. nad Electronem, stejně jako například Nylas Mail . Gecko , nad kterým je Thunderbird postaven, se má hodně změnit. V plánu je odstranění vlastností , které Firefox už nepotřebuje, ale Thunderbird je na nich závislý [ Hacker News , reddit ].

České centrum pro investigativní žurnalistiku (ČCIŽ) publikovalo na svých stránkách článek s názvem Je česká státní správa „rukojmím Microsoftu“? . Drtivá většina české veřejné správy je závislá na výrobcích softwarového gigantu Microsoft – a nijak zvlášť jí to nevadí.

CSIRT.CZ upozorňuje na chybu v prohlížečích Chrome a Firefox umožňující vytvořit phishingovou stránku, kterou lze jen velmi těžko identifikovat jako závadnou. Chyba spočívá v implementaci ochrany proti dávno známému útoku homograph attack. Čínský bezpečnostní expert Xudong Zheng zjistil, že ochrana proti tomuto útoku selže v okamžiku, kdy doménové jméno obsahuje všechny znaky v jiném jazyce. Viz například аррӏе.com vs. apple.com nebo еріс.com vs. еріс.com.