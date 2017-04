Událo se v týdnu 17/2017

Tisk světlem – s barvivem a oxidem titaničitým. Paměť by mohla současně fungovat jako procesor. Cloud může mít celou řadu podob.

Stav vydání jádra. Citáty týdne. Donald Drumpf a Nicolas Pitre. Souborové systémy spolupracující s kontejnery.

3D tisk v českých firmách. Produktivní a neproduktivní válka. Hledání v operační paměti (lidské). Svět jako sázkový kurz, volný trh a bayesovská statistika.

V březnu se na Linuxu objevil engine Unity 5.6 a hry DiRT Rally, Day of Infamy, X-Plane 11, Faeria, Ballistic Overkill a mnohé další. Třetí letošní linuxové herní novinky jsou tu.

UPSat (Twitter) je první open source nanodružice (CubeSat). Jedná se o společný projekt nadace Libre Space Foundation a University of Patras. Repozitáře projektu jsou k dispozici na GitHubu. Pod Libre Space Foundation patří také projekt SatNOGS (zprávička), projekt globální sítě open source pozemních satelitních stanic, vítězný projekt soutěže The Hackaday Prize 2014. UPSat je součástí mise QB50 (Twitter). ID UPSatu je GR02. GPS přijímač na UPSatu je od české společnosti SkyFox Labs. Součástí mise QB50 je i česká nanodružice VZLUSAT-1 s ID CZ02.

Lukáš Růžička v článku S Hydrogenem za lepší rytmus aneb bubeníkem snadno a rychle na MojeFedora.cz představuje automatického bubeníka s názvem Hydrogen (Wikipedie): Hydrogen je velmi vydařený program, který rozhodně nesmí chybět ve výbavě žádného linuxového muzikanta. Umožňuje nejen vytváření jednoduchých bicích doprovodů, ale také sofistikované programování bicích a perkusí, jehož výsledek se naprosto vyrovná drahým hardwarovým bubeníkům i komerčním hudebním programům podobného typu. Vyzkoušejte jej, nebudete litovat. Jak například umí znít bicí vytvořené v Hydrogenu, si poslechněte v následující demo ukázce.

Byl vydán remake filmu Ghost in the Shell. Tentokrát v Bashi. Zhlédnout lze online na "ssh ghost@theshell.xyz" [Hacker News].

Společnosti Haivision a Wowza společně oznámily vznik SRT Alliance a otevření protokolu pro streamování videa SRT. Podrobnosti v FAQ. Zdrojové kódy SRT jsou k dispozici na GitHubu pod open source licencí LGPLv2.1.

Lychee je jedním z open source softwarů pro tvorbu webových fotoalb. Vyžadováno je PHP 5.5 nebo novější a MySQL. Ukázka na stránkách projektu. Zdrojové kódy jsou k dispozici na GitHubu pod open source licencí MIT [reddit].

Na Bundle Stars byla spuštěna akce Dollar Forever Bundle. Za 1 dolar lze získat 24 počítačových her bežících na platformě Steam také v Linuxu.

Byla vydána nová verze 0.25.0 multimediálního přehrávače mpv (Wikipedie) vycházejícího z přehrávačů MPlayer a mplayer2. Z novinek lze zmínit například podporu DVB-T2. Další části mpv byly přelicencovány z GPLv2 nebo novější na LGPLv2.1 nebo novější (#2033).

Jiří Eischmann z desktopového týmu Red Hatu se v příspěvku Linuxový desktop: Co vám chybí na svém blogu ptá, co uživatele na Fedora Workstation a na linuxovém desktopu obecně trápí a co by desktopový tým mohl zlepšit. Pokud máte nějaké podněty, napište mu je do komentářů.

Byly stanoveny termíny konferencí LinuxDays 2017 a OpenAlt 2017. Letošní LinuxDays proběhne o víkendu 7. a 8. října v Praze v Dejvicích v prostorách FIT ČVUT. Letošní OpenAlt proběhne o víkendu 4. a 5. listopadu na FIT VUT v Brně.

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl (tisková zpráva) ve věci C-527/15: Prodej multimediálního přehrávače, který umožňuje zdarma a jednoduše zhlédnout na televizní obrazovce filmy protiprávně zpřístupněné na internetu, může představovat porušení autorského práva.

V oblíbeném webmailu postaveném na PHP SquirrelMail (Wikipedie) byla nalezena bezpečnostní chyba CVE-2017-7692, jež může být útočníkem zneužita ke spuštění libovolných příkazů a kompletnímu ovládnutí dotčeného serveru. Zranitelnost se týká pouze instancí, kde je pro transport používán Sendmail.

Vývojáři Debianu oznámili, že od 1. listopadu letošního roku nebudou jejich archivy dostupné pomocí protokolu FTP. Již v lednu oznámil ukončení podpory FTP kernel.org (The Linux Kernel Archives).

Po téměř pěti letech od vydání verze 2.00 byla vydána nová stabilní verze 2.02 systémového zavaděče GNU GRUB (GRand Unified Bootloader). Přehled novinek v souboru NEWS.

Byla vydána verze 2017.1 linuxové distribuce navržené pro digitální forenzní analýzu a penetrační testování Kali Linux. S vydáním verze 2016.1 se Kali Linux stal průběžně aktualizovanou distribucí. Aktualizovat jej lze pomocí příkazů "apt update; apt dist-upgrade; reboot".

OpenBSD 6.1 vyšlo již 11. dubna. Po dvou týdnech byla vydána i oficiální píseň. Její název je Winter of 95 a k dispozici je ve formátech MP3 a OGG.

Grsecurity (Wikipedie) je sada bezpečnostních patchů pro linuxové jádro (porovnání se SELinuxem, AppArmorem a KSPP). Od září 2015 nejsou stabilní verze těchto patchů volně k dispozici. Dle včerejšího oznámení (FAQ) nejsou s okamžitou platností volně k dispozici už ani jejich testovací verze.

Byla vydána verze 3.7.0 svobodného systému pro správu obsahu (CMS) Joomla!. V oznámení o vydání (YouTube) se píše o 700 vylepšeních. Opraveno bylo také 8 bezpečnostních chyb.

Byla vydána nová stabilní verze 1.9 (1.9.818.44) webového prohlížeče Vivaldi (Wikipedie). Z novinek vývojáři zdůrazňují podporu nového vyhledávače Ecosia. Ten z příjmů z reklam podporuje výsadbu stromů po celém světě (YouTube). Nově lze přeskupovat ikonky rozšíření nebo řadit poznámky. Nejnovější Vivaldi je postaveno na Chromiu 58.0.3029.82.

Po téměř dvou letech byla vydána nová verze 4.0 linuxové distribuce Audiophile Linux (též AP-Linux-V4). Tato distribuce vychází z Arch Linuxu, používá systemd, správce oken Fluxbox a vlastní real-time jádro pro nižší latence. Z novinek můžeme jmenovat podporu nových procesorů Intel Skylake a Kaby Lake nebo možnost instalace vedle jiných OS na stejný disk. Pokud se zajímáte o přehrávání hudby v Linuxu, doporučuji návštěvu webu této distribuce i v případě, že jej neplánujete instalovat. Nalézt tam můžete například seznam DA převodníků podporovaných v Linuxu (k některým i recenzi) a další články o zvuku na počítačích.

