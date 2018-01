Anketa: koho budete volit?

dnes 15:11 | Nová verze

Byl vydán Mozilla Firefox 58.0. Přehled novinek v poznámkách k vydání a na stránce věnované vývojářům. V nové verzi nenajdeme žádné převratné novinky, rozhodně nic, co by se dalo srovnávat s vydáním Firefoxu 57.0 aneb Firefoxu Quantum. Na seznamu jsou spíše drobná zrychlení, optimalizace a co se nestihlo pro minulou verzi.