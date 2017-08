×

Společnost SUSE slavící 25 let od svého vzniku zveřejnila na YouTube svou parodii na seriál Game of Thrones (Hra o trůny). Při této příležitosti lze připomenout parodii Game of Codes od pořadatelů konference JavaZone 2014.

Příspěvek na blogu společnosti Positive Technologies informuje, že jejich výzkumný tým prozkoumal vnitřní architekturu Intel Management Engine (ME) 11 a našel způsob, jak Management Engine zakázat. K nalezení položky reserve_hap, pomocí které lze ME zakázat, použili svůj nástroj unME11 (Intel ME 11.x Firmware Images Unpacker). Pracuje se na možnosti zakázat ME přímo z nástroje me_cleaner určeného k odstranění podpory ME .

Dnes končí přihlašování přednášek a workshopů na LinuxDays 2017 . Do 10. září lze přednášky a workshopy přihlásit na OpenAlt 2017 . Do 30. září na OSS víkend Košice .

Koho volit?

včera 21:22

Tak jsem pred par dny investoval 2 hodiny sveho zivota na zaregistrovani do seznamu volicu vedeneho u ambasady CR ve Washingtonu, nastesti jsem vezl kamarada na letiste a tak to stalo jen 2 hodiny navic, ne 6 nebo 7.

Podle vseho tedy muzu volit, az prijde ten slavny den. 20. a 21. října. Vezmu decka do Air and Space Muzea, a predtim nebo potom se zastavime volit.

Ted mi jen zbyva vybrat si koho. Jsem otevreny vasim radam. :)

Socialismus ani komunismus mne nelaka, proto skrtam KSC(m) nebo jak se bolsani ted jmenujou. V krajich a mestech navic kradou stejne jako vsichni ostatni.

Zelene komunisty taky nevolim.

CSSD je banda debilu, kteri jsou skoro stejne vycurani jako neschopni. Bohous zubata ples, ktery odvolava, co odvolal, a slibuje, co slibil, se nehodi ani jako padouch do ochotnickeho divadla na malem meste v horach. Apelovat na zavist a neschopnost, ne, diky, tihle to nebudou. Navic si jeste dobre pamatuju, jak spolu s Merkelovou #vitali a #prijimali, kdyz to bylo v kursu, jak nezaplatili svemu pravnikovi, co jim vyhral ten jejich barak v Praze, jak stoji za Rathem a jeho transsubstanciaci vina, ne na krev, ale na bankovky. Fakt ne.

ANO, to je tezsi orisek. Mezi tou sbirkou dementu vypadaji skoro jako jednooky kral mezi slepyma. Ale to vic vypovida o nekvalite jejich konkurence, nez o jejich kvalitach. Maji neprijemne crty vycuranych protofasistu a demagogu. Jejich slavny vudce, slovensky komunista a STBak mi prijde jako mazany, pragmaticky vycuranek. Neverim mu ani slovo. Navic krade [capi hnizdo] a lze kudy chodi. Bonzovani pres EET se mi nelibi, ale jen malo, dane se maj platit. Navic mu patri media, a vyhraje beztak i beze mne. Mam pocit, ze to je takovy ceskoslovensky Berlusconi. Italii za Berlusconiho ale zas tak zle nebylo, ne?

ODS snad uz ani moc neexistuje, myslim.

TOP09 nevidim nikde, knize uz odesel, a i predtim mi spise vadil nez motivoval. Je nekde Kalousek? Jsem asi jeho jedinny fanousek.

Lidovce nemam rad, tak nejak iracionalne. Krestani. vzdy u moci, soucast Národní fronty.

Pirati? jsou to anarchokomunisticti, ale sance, ze je budu volit je.

Svobodni? Zas proserou vse, protoze se hadaji sami se sebou, zbytecne. Asi bych je mohl volit.

Okamury, Zemanovce, nebo mlade fasisty v delnicky stranach prenecham ucnum, antisemitum, a vychlastanym alkoholikum.

Koho ksakru vybrat?

včera 22:03 Emka

včera 22:03 Emka

včera 22:05 ehm

včera 22:05 ehm

včera 22:06

včera 22:06 Jendа

včera 23:11

včera 23:11 luv

včera 23:30

včera 23:30 mirefek

