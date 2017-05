×

Před dvěma lety, 15. května 2015 , byla vydána první stabilní verze 1.0 programovacího jazyka Rust . V příspěvku Two years of Rust vývojáři Rustu hodnotí uplynulé 2 roky a představují plány do budoucna.

Co považujete za nejdůležitější - followup

Tak jo. Země se sedmkrát otočila a posunula se o 6.9°. Narodilo se dva a půl milionu dětí a přibližně milion lidí stačil umřít. Něco mezi sedmi a osmi miliardami lidí prožilo své životy. Miliony Čechů pustily internet a podívaly se na své oblíbené stránky. Dva tisíce návštěvníků četlo můj předchozí blogpost nazvaný „Co považujete za nejdůležitější“. Sedmdesát devět diskutérů přidalo 538 komentářů. Každý kdo přišel měl možnost vyjádřit co je podle nich následováníhodné a důležité nejenom pro ně, ale i pro ostatní. Pojďme se nyní podívat na výsledky a jak jsem slíbil, přidám i vlastní názor.

V původním blogpostu jsem se explicitně snažil strhnout pozornost lidí směrem spíš k ideálům, k věcem, které mohou převzít ostatní a nejsou očividné. Nešlo mi o klasické filosofické cíle, jako spíš o něco konkrétního, čemu by člověk mohl věnovat svůj čas, námahu a peníze.

Pravděpodobně jsem to měl nazvat jinak, protože většina diskutujících reagovala na slovo „nejdůležitější“ jako býk na rudý prapor a nereagovali na nic kolem.

Důvodem, proč jsem napsal tyto dva blogy bylo inspirovat se názory ostatních, zjistit jak moc jsou ty moje mimo a také se ujistit, že neexistuje něco očividně lepšího, čemu bych měl věnovat námahu.

Pojďme se nyní podívat na odpovědi.

Vyléčení smrtelnosti

Nejgrandióznější je bezesporu Kyknosův cíl, který jste zde možná zaznamenali už v předchozích diskuzích. Tím je „likvidace nemocí, zejména té nejrozšířenější - stáří“. S tím těžko někdo může soupeřit.

Diskuze se tradičně v duchu abclinuxu nesla naprosto nepodstatnými směry - jak to ovlivní populaci budoucnosti, jestli je to filosoficky správě a kdo by chtěl být nesmrtelný a kdo ne. Málokdo se věnoval cestě, kterou by se k cíli dalo dojít.

Podle Kynknose to chce pochopit celou molekulární biologii a významně zrychlit počítače. Osobně se angažuje v biolabu.

Co dodat. Osobně se v biologii vyznám jen jako naprostý laik, tak snad jen hodně štěstí.

Umělá inteligence

JS1 odpověděl, že ho osobně nejvíc zajímá AI - umělá inteligence.

Na politické úrovni považuje za nejdůležitější:

Dodržování lidských práv, zavedení uhlíkové daně, přímé demokracie a všeobecného základního příjmu.

Nijak se v tom ale neangažuje, protože je to frustrující.

Vsuvka: Na téma umělé inteligence, která pomůže lidstvu doporučuji knihy Neala Ashera. Více/méně všechny se odehrávají ve světě, kde AI převzala vládu nad lidstvem, čímž nastal věk neskutečné prosperity a expanze do vesmíru.

Současný stav světa

Jenda považuje za nejdůležitější, aby se současný svět nezměnil k horšímu. Především ho děsí korporátní monopoly, které mají díky technologiím větší moc, než kdykoliv předtím.

Taky se v tom moc neangažuje, protože všem ostatním je to více/méně jedno.

Osobně jsem od Jendy čekal něco lepšího, protože podle mého názoru patří k hyperinteligentním lidem. Za mě tedy: Jendo, snaž se trochu myslet out of the box. Zkus třeba vytvořit nový komunismus, nebo entitu, která bude žrát korporace (viz Daemon, Freedom od Suareze). Pokud se staneš super záporákem, buď shovívavý.

Sebeovládnutí

Anonymní uživatel rofl má za cíl prozkoumat vlastní mysl natolik, aby jí dovedl za všech okolností dle své vůle ovládat a zároveň jí kultivovat. Aby toho dosáhl, tak zkoumá a trénuje svůj mozek, kdykoliv k tomu má čas.

Možná je to bias, ale hodně mi to připomnělo Mentaty z Duny. Pro ty co nečetli - jedná se o speciálně trénované lidi, kteří jsou schopní zastat (v universu Duny) zakázané počítače. Mají fenomenální paměť a jsou schopni dělat složité výpočty z hlavy.

Osobně nemám až zas vysloveně takové ambice (bylo by to hezké, jenže vím kolik to stojí námahy a reálné je to na celá desetiletí snahy..), ale poslední dobou jsem se hodně věnoval vzdělávání se v oblasti filosofie vědy a problémům s lidským myšlením. V podstatě celá historie vědy je svázaná se snahou osvobodit se od našeho opičího dědictví, které nám zkresluje výsledky a mnoha různými způsoby nás směřuje k nesprávným závěrům. Cognitive bias cheat sheet v podstatě všechny tyto běžné logické chyby shrnul v koncentrované podobě.

V souvislosti s lidským myšlením nelze vynechat knihu Nové organon od Francise Bacona, v níž v podstatě vymyslel a založil vědeckou metodiku a pomohl tak lidstvu vyjít z temnoty naší vlastní mysli.

Konečně bych pak ještě rád přidal upozornění na knihu Harry Potter and the Methods of Rationality (vyšlo i česky), což je naprosto geniální záležitost, která se mimo jiné věnuje právě vědecké metodice a problémům s myšlením.

Převzít odpovědnost

Oldfrog to pojal trochu víc filosoficky. Napsal:

Nejdůležitější je podle mě převzít osobně zodpovědnost za oblasti, kterým přiznáváme ve svém životě největší význam. Znamená to žít vědomě a aktivně a hledat cesty jak ty určité věci dělat tak, abychom si sami za věcí mohli stát. Nemá smysl dělat revoluci, má smysl dělat evoluci a to nejlépe ve svém životě a blízkém okolí.

Osobně souhlasím, s jednou výtkou - to všechno je pořád metodika jak dojít k cíli, než cíl samotný.

Lidský genom a upload vědomí

pc2005 tvrdí, že nejdůležitější je podle něj pochopit lidský genom a být schopný ho opravovat a vylepšovat. V tomhle se trochu kryje s Kyknosovým cílem vyléčení nemocí a nesmrtelnosti.

Dále je pak pro něj důležité vytvoření alternativní platformy založené na číslicové technologii, do které by bylo možné uploadovat lidská vědomí. Motivací však není nesmrtelnost, ale kolonizace hvězd.

Vedení deníku

coder napsal, že nejdůležitější je podle něj vedení deníku, za účelem vlastní ho rozvoje. Není to pro něj jen zaznamenávání zážitků, ale i „cesta k sebepoznání, vděčnosti, osobnímu rozvoji, ovládání vlastního ega, odhalení různých komplexů a změně negativních zvyků a myšlenkových vzorů“.

Souhlasím velice. Již kdysi dávno jsem zde napsal blogpost o CherryTree, což je osobní wiki, program na vedení poznámek, deníku a spousty dalších věcí. Momentálně mám právě v CherryTree rozepsané dva blogy, kde se chci věnovat přesně právě této myšlence.

Dodám jen, že jak minulý blogpost, tak tento jsou přímým výsledkem aplikování této „deníkové“ filosofie.

Spolupráce

Pro Bedňu je nejdůležitější spolupráce. Máme jen jednu zem, zdroje jsou vyčerpatelné a naše civilizace v tomhle nefunguje zrovna optimálně.

Bedňa osobně se to snaží změnit přispíváním do svobodného software a komunity kolem něj.

Opět plně souhlasím a také se tak snažím angažovat.

Zvládnutí gravitace

Podle Enreho je nejdůležitější zvládnutí gravitace, protože nám to umožní kolonizovat vesmír a protože je trapné používat „chemické rachejtle“.

Bohužel, trochu opomněl, že rakety jsou technologie „zvládnutí gravitace“, která sama o sobě není o ničem jiném, než o vynakládání energie směřující proti směru přitažlivosti. Raketa je velká cisterna na koncentrovanou energii, pod kterou je přidělaný konvertor, směřující získaný kinetický vektor.

Pokud fyzika neobsahuje nějakou zkratku, tak i technologie antigravitace bude převážně o vynakládání energie proti směru gravitace, což celou myšlenku deleguje směrem k zvládnutí výroby, či skladování prakticky neomezeného množství energie.

V souvislostí s tímhle doporučím stránku o EMDrive na anglické wiki (české shrnutí), ideálně si pak nastavte i sledování, protože se každých pár měsíců objevují nové informace. Zajímavá je obecně i celá stránka Electrically powered spacecraft propulsion.

Telegraficky

Hodně z myšlenek bylo v rozporu s žádostí v blogupostu pojato buďto hodně subjektivně (těžko přenositelné věci na další lidi), kontroverzně (trolling) nebo očividně (chce je každý). Rozhodl jsem se je uvést jen telegraficky, v rychlosti pár větami:

Pro komentátora s přezdívkou sad je nejdůležitější zdraví, protože bez něj člověk nic dalšího neudělá.

Anonymnímu komentátorovi „ Gulašnikov “ přijde důležitý světový mír a tvrdší postih delikventů v případě opětovné trestné činnosti.

Goldenfish to vzal celé hodně osobně. Důležitý je pro něj osobní projekt a podnikání, z toho co jsem tak pochopil.

napsal hodně názorů na to co mu vadí. V podstatě všechno.

Pro Michala je nejdůležitější pravda.

Blbec z Horní Dolní se chce cítit hlavně dobře a šťastný.

Ivorneho napadlo při čekání na vlak, že zákony by měly být strojově parsovatelné. Dál se pak rozepisuje víc k původnímu tématu blogu, že by to chtělo výzkum ohledně toho co lidi baví a naplňuje. Pak se vrací ještě jednou, s tím že by to chtělo MHD zadarmo.

Aminuxovi přijde hodně důležitých několik věcí, od umění rozlišení podstatného od nepodstatného, po zvládání konflitků.

Gruntovo cílem je prý vymýtit kapitalismus a alkoholismus. Na to jaký pěkný potenciál k trolení to mělo se moc uživatelů nepřidalo. Asi pro ně byl ten troll v Gruntově ikonce moc očividný.

xkucf03 považuje za zásadní „omezení negativních interakcí mezi lidmi“. Všechno ostatní vyplyne samo.

andrej souhlasí s Elonem Muskem, že to chce vyřešit problém energie a změnit lidstvo na multiplanetární druh.

zxtlpn to vidí jasně - nejdůležitější je on sám.

nway žije automobilismem, to nejdůležitější je pro něj zrušení STK+ME a dále pak silničních kontrol.

Odinovi1918 přijde nejdůležitější osobní štěstí.

Rob chce aby se každý staral o sebe a své blízké.

Podle Honze by to mělo být vytvoření prostoru pro všechny, kterým tato společnost nevyhovuje.

Petrovi Tomáškovi přijde jako největší problém dneška koho lidi volí.

snajpa souhlasí s Jendovým pojetím ohledně monopolů, vztahuje to spíš ale k patentům a monopolizaci myšlenek.

Vencour vidí jako nejdůležitější harmonii.

Můj názor

Osobně považuji za nejdůležitější přestat používat počítače jako kancelářské nástroje a začít je používat jako rozšíření mysli. Jedná se mi o nekonečně plastický programovací nástroj široce používaný jako doplněk myšlení.

Jak říká Alan Kay - po vynálezu knihtisku trvalo stovky let, než lidi přestali tisknout jen bible a další „důležité“ knihy. Poté začali tisknout pamflety, noviny, novely, příběhy, učebnice a celou další plejádu věcí, kde mohl být poprvé v historii autorem kdokoliv. Nato následovala exploze, během níž lidské vědění narůstalo skoro exponenciálně.

Nešlo ani tak o to, že by knihtiskaři měli monopol. S námahou, či vynaložením peněz si mohl primitivní tiskařský stroj pořídit kdokoliv. Chtělo to reformu uvažování o tom co stojí za to tisknout a že kdokoliv, kdo zaujme čtenáře stojí za to být vyslyšen.

Stav knihtisku na počátku je do jisté míry možné použít jako analogii k současnému stavu s počítači a obecně všemi počítacími zařízeními. Sice jsou široce používány, ale převážně pasivně. Zkuste nahradit knihtisk za programování:

Každý se může stát programátorem, či si nějakého najmout, podobně jako se každý mohl stát knihtiskařem, či nějakého zaplatit. Málokdo to však dělá. Když už se někdo náhodou naučí knihtisku (programování) je to pracná záležitost, kde musí pracovat s nízkou abstrakcí (knihtiskař s olověnými písmenky, které skládá do vět, či dřevořezbami obrázků, programátor s pointery a kompilátory). Většina populace je negramotná, sice občas umí trochu číst cizí knihy (používat programy), ale málokdo dokáže formulovat myšlenky a psát vlastní.

Osobně se snažím dotáhnout programování na trochu jinou úroveň. Ne tak úplně technologicky, ale spíš filosoficky. Příkladem budiž, že informace z perexu o počtu diskutujících pod blogem je pro mě záležitost jednoho krátkého scriptu:

#! /usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- import abclinuxuapi blog = abclinuxuapi.Blogpost( "http://www.abclinuxu.cz/blog/bystroushaak/2017/5/co-povazujete-za-nejdulezitejsi", lazy=False ) commenters = {c.username for c in blog.comments} print "Pocet komentaru: %d" % len(blog.comments) print "Pocet komentatoru: %d" % len(commenters)

Tenhle blogpost pak z CherryTree vyexportuju do .ctd a zkonvertuji ho na HTML:

$ cherrytree2html.py -s -a TODO--Blog--Co_považujete_za_nejdůležitější_-_followup.ctd Node 'Co_povazujete_za_nejdulezitejsi_-_followup.html' saved.

Výsledek pak zkontroluji, ručně upravím detaily HTML a všechno to pak flashnu na abclinuxu:

$ abclinuxu_uploader.py -u bystroushaak output/Co_povazujete_za_nejdulezitejsi_-_followup.html Password for 'bystroushaak': Uploading your concept 'Co považujete za nejdůležitější - followup' Uploading inlined images: Uploading linked images: Updating image links in concept .. Done: https://www.abclinuxu.cz/blog/bystroushaak/2017/5/14/426037

Script sám zkontroluje obrázky, nahraje je sem na abclinuxu a pak jejich lokální URL inlinuje do těla.

To jsou tři na míru dělané scripty, čistě jen pro práci s abclinuxu, a to ani nezmiňuji další, které nesouvisí s publikací (hint: proč má po čase každý můj blog přiřazen tag ProtectedByTagManager).

Nepíšu to abych se chlubil, spíš chci vystihnout ten rozdíl ve filosofii programování. Stálo mě za to si vytvořit nástroje pro práci s abclinuxu, protože to pro mě není taková námaha a na rozdíl od lidí, kteří neumí programovat je to pro mě možné. Oba nástroje mi šetří práci už celé roky. Vytváření podobných věcí je pro mě samozřejmé a přirozené a hodně mě zaráží, že pro ostatní ne.

Chtěl bych se věnovat činnosti směřující k liberalizaci programování, aby se z něj pro mě, ale i pro ostatní stal prostředek sebevyjádření, přirozený způsob přemýšlení, nástroj vykonávání vůle. Na tohle téma dělám praktické pokusy a rozepsal jsem o tom knihu, kterou snad během pár let dokončím.

