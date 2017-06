×

Autorská práva na Youtube

dnes 14:07 | Přečteno: 383× | Ostatní

Tak si takhle jdu pustit svoje stará videa nahraná na Youtube pro sebe a pro lidi který mají odkaz, kde můj syn tancuje na písničky.

A co nezjistím, u všech těhle videí najednou nejde zvuk, že tam hraje písnička z TV nebo rádia a to se autorům nelíbí, je tedy odstraněn zvuk kompletně. Tak to je teda "paráda". Videa mají všichni co teď mají ten odkaz bez zvuku. Docela mě to štve a to píšu slušně, normálně bych napsal něco jiného, ale nechci aby tenhle zápisek byl ihned zablokován pro sprostá slova.

Ještě jsem to nezkoumal, ale modlím se, aby videa co mám zálohovaná na Google disku, nedopadla stejně. Třeba časem. Nástroje na hledání autorských písniček jsou čím dál lepším a předpokládám, že časem Vám vymažou zvuk z videí, kde bude vaše dítě zpívat cizí písničku. Né-li, aby tancovalo nějakým tancem, který někdo vymyslel a nárokuje si ho nebo ho má patentovaný nebo něco takovýho. Že by byla možnost požádat autory, že se jedná o homevideo, o nějakou shovívavost, jsem nenašel.

A když už odstraňují zvuk, mají snad právo ho odstranit kompletně? Jsou snad autory produkovaných zvuků, které vytvářejí moje děti? Heh? Fatk jsem se nasr..l

dnes 14:34

dnes 14:34 Max

dnes 15:44

dnes 15:44 xvasek

dnes 19:37

dnes 19:37 Grunt

dnes 21:20

dnes 21:20 otasomil

dnes 21:51 xXx

dnes 21:51 xXx

